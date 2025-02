Lý do các gameshow hot tạm dừng sản xuất

Nhà sản xuất của Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió cho biết trong năm 2025, hai show này sẽ tạm không thực hiện nữa, nhưng không có nghĩa là sẽ dừng lại hẳn. "Chúng tôi cần khoảng nghỉ để chuẩn bị tốt nhất cho những mùa tiếp theo với những nhân tố chất lượng, thay vì cố làm để mang về kết quả không như ý. Khán giả đang "bội thực" với nhiều chương trình tương tự suốt 2 năm qua nên cần món ăn mới", bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, nói. Theo đó, đơn vị này trong năm 2025 sẽ thực hiện các show mới gồm: Gia đình haha - quy tụ các nghệ sĩ đi qua nhiều địa phương giúp quảng bá cảnh sắc, văn hóa làng nghề, nông sản vùng miền; Show it all - chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ nghệ sĩ mới cho nền giải trí Việt.

Các nữ ca sĩ tham gia show Em xinh say hi phát sóng vào tháng 4 tới ẢNH: NSXCC

Trong khi đó, nhà sản xuất của chương trình Anh trai say hi là Vie Channel thuộc DatVietVAC đã công bố thông tin đang tập trung cho show Em xinh say hi - phiên bản nữ của chương trình ăn khách trong năm qua, sẽ phát sóng vào tháng 4 tới; còn Anh trai say hi nếu có thực hiện tiếp thì sẽ ghi hình vào cuối năm 2025. Hiện trong số 30 nữ ca sĩ tham gia, chương trình Em xinh say hi đã công bố những cái tên như Lyly, Liz Kim Cương, Juky San, Pháo, Mỹ Mỹ, 52Hz, Vũ Phụng Tiên, Danmy...

Phản hồi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội nói show 2 ngày 1 đêm mùa 4 sẽ bị dừng sóng, nhà sản xuất Đông Tây Promotion cho biết show chỉ dời ngày ghi hình, không phát đầu năm như trước mà sẽ lên sóng vào cuối năm nay; và hiện đơn vị đang tập trung để phát sóng gameshow Tổ đội 1 không 2 quy tụ 6 thành viên: Uyển Ân, Song Luân, Võ Tấn Phát, Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, ca sĩ Quang Hùng MasterD. Tập đầu tiên của Tổ đội 1 không 2 ra mắt vào lúc 20 giờ 30 ngày 16.2 trên HTV7 có sự tham gia của 3 khách mời: Kiều Minh Tuấn, ca sĩ JSOL, RHYDER.

Sóng VTV3 cũng sẽ phát các gameshow mới gồm: Lá xanh - các thí sinh và ca sĩ khách mời trình diễn những ca khúc cách mạng theo phong cách hiện đại, giới thiệu văn hóa, lịch sử dân tộc qua giai điệu hào hùng, với phần dẫn dắt của MC Tuấn Tú - diễn viên Lê Bống. Cùng với các show mới như Cine7 - ký ức phim Việt, Lời hồi đáp, Đẹp +84, VTV3 cũng trở lại với gameshow Vì bạn xứng đáng giúp đỡ người khó khăn (phát sóng vào 21 giờ thứ năm hằng tuần, từ 20.2), Cuộc hẹn cuối tuần gặp gỡ các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng (20 giờ chủ nhật hằng tuần, từ 23.2).

Ngoài ra, trên sóng truyền hình còn có show thực tế Trạm phát sóng (+84) do Tập đoàn truyền thông Halotimes sản xuất, ra mắt tập đầu vào tháng 4 tới, tìm kiếm những tài năng nghệ thuật tiềm ẩn trên khắp cả nước để họ có cơ hội được đào tạo bài bản, trau dồi chuyên môn. Chương trình đang khởi động mùa tuyển sinh đầu tiên tại khu vực Tây Nam bộ từ ngày 2 - 18.3 ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre và Tiền Giang. Đơn vị này còn thực hiện show thực tế Về quê làm giàu sẽ phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên HTV7 (từ 29.3), do NSƯT Quyền Linh dẫn dắt, cùng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhằm hỗ trợ nông dân phát triển làng nghề, tìm đầu ra bền vững cho nông sản thông qua các hội chợ nông sản, livestream.