Lý do chất lượng âm thanh tai nghe Bluetooth bỗng nhiên chập chờn

Dù công nghệ Bluetooth ngày nay đã tiệm cận chất lượng của kết nối có dây, người dùng vẫn thường gặp hiện tượng âm thanh bị gián đoạn hoặc giảm sút một cách bất ngờ. Bài viết sẽ giải mã nguyên nhân khiến kết nối Bluetooth chập chờn.

Vì sao chất lượng âm thanh tai nghe Bluetooth giảm sút?

Tình trạng này phần lớn bắt nguồn từ trục trặc trong quá trình kết nối tín hiệu giữa phần mềm với thiết bị phát, hoặc do đường truyền mạng kém khi nghe nhạc qua Spotify và Apple Music ảnh hưởng dây chuyền đến tai nghe.

Tai nghe Bluetooth đôi lúc gặp phải tình trạng sụt giảm chất âm ẢNH: PHONG ĐỖ

Bên cạnh đó, việc cả kết nối Bluetooth và Wi-Fi đều hoạt động chung trên dải tần 2,4 GHz rất dễ dẫn đến tình trạng quá tải và tắc nghẽn sóng. Để giải quyết, người dùng có thể khởi động lại router hoặc chuyển các thiết bị mạng gia đình sang dải tần 5 GHz nhằm giải phóng không gian truyền tải cho thiết bị âm thanh.

Chất lượng phát nhạc cũng sẽ tụt dốc khi một ứng dụng can thiệp vào micro của tai nghe, buộc hệ thống phải nén tín hiệu để chia đôi băng thông cho cả chiều phát lẫn ghi âm. Nếu việc tắt ứng dụng không hiệu quả, người dùng nên hủy ghép đôi, tắt nguồn cả tai nghe lẫn thiết bị phát trong 10 đến 15 giây rồi khởi động lại, hoặc chủ động chuyển sang chế độ ưu tiên chất lượng âm thanh trong ứng dụng điều khiển chuyên dụng của hãng tai nghe.

Ngoài các yếu tố phần mềm, sóng Bluetooth còn rất nhạy cảm trước hiện tượng nhiễu điện từ phát ra từ các thiết bị gia dụng như máy sấy quần áo, đèn huỳnh quang, camera an ninh hay hệ thống dây cáp điện. Bất kỳ vật cản vật lý nào như tường nhà hay việc đặt thiết bị quá gần các nguồn phát điện từ đều có thể khiến đường truyền bị xáo trộn và làm âm thanh chập chờn.

Dù các thiết bị Bluetooth vào năm 2026 có thể duy trì tầm phủ sóng trên 91 mét trong điều kiện lý tưởng, môi trường thực tế luôn tồn tại nhiều yếu tố gây suy hao tín hiệu. Do đó, việc duy trì khoảng cách càng gần thiết bị phát càng tốt là nguyên tắc then chốt để bảo toàn chất lượng âm thanh tốt nhất.