Lý do Chrome khiến SSD nhanh hao mòn và cách khắc phục

Khi sử dụng ứng dụng Resource Monitor, người dùng có thể phát hiện trình duyệt Chrome của Google đang ghi dữ liệu vào ổ SSD liên tục. Mặc dù những lần ghi này không lớn, chúng diễn ra gần như không ngừng nghỉ. Điều đó cho thấy Chrome không chỉ lưu trữ các tập tin bộ nhớ đệm mà còn thực hiện nhiều cập nhật ngầm trong nền.

Nổi bật với tốc độ cao, bảo mật tốt và tích hợp với các dịch vụ của Google, nhưng việc Chrome ghi dữ liệu vào ổ SSD thường xuyên là một vấn đề quan trọng. Khi các trang web cập nhật tài nguyên, thư mục bộ nhớ cache sẽ được ghi đè, vì vậy nó liên tục thay đổi. Việc ghi dữ liệu vào ổ SSD liên tục có thể sớm làm giảm tuổi thọ của thiết bị, vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh giá SSD đang ngày càng tăng cao.

Để kiểm soát tình trạng này, người dùng được khuyến cáo đặt giới hạn dung lượng bộ nhớ cache của Chrome bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng trình duyệt Chrome, sau đó chọn Properties và nhập --disk-cache-size=104857600 vào phần Target. Với tinh chỉnh này, bộ nhớ cache của trình duyệt duy trì ở mức khoảng 100 - 150 MB.

Di chuyển bộ nhớ cache của Chrome ra khỏi ổ SSD

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tiếp theo, người dùng cần chuyển bộ nhớ cache của Chrome ra khỏi ổ SSD bằng cách thêm cờ --disk-cache-dir="D:\ChromeCache" vào đường dẫn khởi động tương tự cách làm ở trên. Đây là cách giúp giảm tải cho ổ SSD chính. Người dùng có thể chuyển bộ nhớ cache sang ổ cứng phụ, ổ SSD phụ hoặc thậm chí ổ đĩa RAM, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Về cơ bản, đường dẫn của Chrome cuối cùng sẽ là C:\Program Files\Google\Chrome\Application\ chrome.exe " --disk-cache-dir="D:\ChromeCache" --disk-cache-size=104857600. Trong số này, đường dẫn của Chrome có thể khác tùy thuộc thư mục cài đặt, trong khi D:\ChromeCache phụ thuộc vào phân vùng ổ đĩa mà người dùng muốn chuyển bộ nhớ cache.

Cuối cùng, người dùng nên tắt tùy chọn Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại trong phần cài đặt khởi động của trình duyệt nhằm giảm thiểu ghi dữ liệu sau khi đóng Chrome. Người dùng cũng điều chỉnh tùy chọn Cài đặt > Hiệu suất > bật Tải trước các trang và chuyển thành ở trạng thái chuẩn để giảm việc lưu vào bộ nhớ đệm quá mức.

Mặc dù những điều chỉnh này không hoàn toàn chấm dứt việc ghi dữ liệu vào ổ đĩa, nhưng chúng đã giúp giảm đáng kể số lần ghi dữ liệu vào ổ SSD, làm cho Chrome hoạt động hiệu quả hơn mà không gây ra sự chậm trễ đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.