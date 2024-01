Lý do CLB Al Nassr và Cristiano Ronaldo hủy bỏ 2 trận giao hữu ở Trung Quốc

Cristiano Ronaldo đã dính chấn thương ngay trước chuyến du đấu ở Trung Quốc, theo tờ Arab Sports tiết lộ. Tuy nhiên, danh thủ người Bồ Đào Nha vẫn cùng CLB Al Nassr bay đến Trung Quốc ngày 21.1, vì những cam kết với các nhà tổ chức tại đây.

Nhiều nghi ngờ Cristiano Ronaldo không muốn thi đấu ở Trung Quốc để chờ cuộc so tài với Messi AFP

2 trận đấu với các CLB Shanghai Shenhua và Zhejiang các ngày 24.1 và 28.1 đã được bán hết vé. CĐV Trung Quốc cũng chuẩn bị chào đón Cristiano Ronaldo rất hoành tráng và lên kế hoạch cổ vũ cho danh thủ này trong trận đấu. Tuy nhiên, ngay trước giờ thi đấu, trong cuộc họp báo trước trận, Cristiano Ronaldo thông báo anh bị chấn thương bắp chân nên không thể thi đấu.

"Tôi rất muốn thi đấu. Tuy nhiên, tôi rất xin lỗi tất cả người hâm mộ Trung Quốc vì tôi không thể ra sân vì chấn thương. Xin đừng buồn và thất vọng. Như các bạn biết, trong bóng đá, có những điều bạn không thể kiểm soát được. Trong 22 năm, tôi không gặp nhiều chấn thương. Nên tôi rất buồn, vì lần này tôi và Al Nassr đến đây là để tận hưởng chuyến du đấu. Tôi đến đây từ năm 2003 hay 2004, tôi yêu mến đất nước các bạn. Tôi rất thích ở đây", Cristiano Ronaldo chia sẻ trong cuộc họp báo.

Ngay sau thông tin Cristiano Ronaldo thông báo không thi đấu, đã khiến CĐV Trung Quốc hết sức tức giận. Nhiều người đã chi rất nhiều tiền mua vé vào sân chỉ để xem danh thủ này thi đấu. Do đó, họ cực kỳ thất vọng và tẩy chay kế hoạch thi đấu giao hữu của CLB Al Nassr. Thậm chí, nhiều CĐV Trung Quốc cho rằng họ đã bị lừa.

Cristiano Ronaldo cùng CLB Al Nassr bay đến Trung Quốc ngày 21.1 CLB Al Nassr

Trước làn sóng phản đối của CĐV Trung Quốc, tối 23.1, CLB Al Nassr ra thông báo quyết định hủy bỏ 2 trận đấu với các CLB Shanghai Shenhua và Zhejiang, trả lại tiền vé cho người hâm mộ. Nhưng những người lỡ mua vé máy bay và đặt khách sạn đến TP.Shenzhen để xem 2 trận đấu vẫn bị mất tiền.

Theo tờ AS: "Chuyến du đấu Trung Quốc của CLB Al Nassr và Cristiano Ronaldo mang nhiều yếu tố thương mại. Do đó, việc hủy bỏ sẽ khiến đội bóng Ả Rập Xê Út và danh thủ người Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng không ít đến uy tín. Một phần lý do nữa, Al Nassr và Cristiano Ronaldo đặt trọng tâm lớn hơn là giải đấu giao hữu quan trọng Riyadh Season Cup, với cuộc gặp CLB Inter Miami và danh thủ Messi ngày 2.2 tới đây. Nếu sắp tới Cristiano Ronaldo ra sân thi đấu để cạnh tranh với Messi sẽ càng khiến CĐV Trung Quốc thất vọng hơn".