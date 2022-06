Lý do Cổ Thiên Lạc cật lực làm việc ở tuổi ngũ tuần

Theo HK01, Dư Văn Lạc và Ngô Ngạn Tổ - hai tài tử có mối quan hệ lâu năm với Cổ Thiên Lạc, vừa xuất hiện trong chương trình Inside Out. Trong quá trình trò chuyện, họ đều đồng ý rằng mình đã đến độ tuổi không còn muốn đóng phim nhiều như trước, thay vào đó dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình. Cả hai thấy nể phục đàn anh thân thiết khi vẫn cần mẫn hoạt động nghệ thuật dù đã ngoài 50 tuổi. Dư Văn Lạc kể bản thân từng hỏi Cổ Thiên Lạc: Tại sao anh lại không nghỉ ngơi dù đã rất mệt mỏi? Tại sao anh lại cật lực kiếm tiền đến vậy?. Nam diễn viên phim Thần điêu đại hiệp trả lời: “Cậu nghĩ rằng tôi không muốn dừng lại ư? Nhưng cậu có biết tôi phải trả cho nhân viên của mình bao nhiêu tiền một tháng không? Nếu tôi không làm việc thì họ cũng sẽ không có việc làm”.

Nhắc đến “anh cả làng giải trí Hồng Kông”, Dư Văn Lạc khen đàn anh là người có tinh thần trách nhiệm cao và đối xử tốt với nhân viên như người trong gia đình. Tài tử 52 tuổi cũng cảm thấy có trách nhiệm với nền công nghiệp điện ảnh xứ Cảng thơm và tin rằng việc bản thân đóng phim sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người hơn. Sao nam họ Dư thừa nhận Cổ Thiên Lạc từng tiết lộ với mình rằng anh phải bỏ ra 4 triệu HKD (gần 12 tỉ đồng) mỗi tháng để trả lương cho nhân viên. Với con số không hề nhỏ này, chẳng có gì lạ khi ngôi sao kỳ cựu làm việc chăm chỉ đến vậy.

Cổ Thiên Lạc là tên tuổi có địa vị cao trong showbiz xứ Cảng thơm. Anh vừa phải duy trì, phát triển sự nghiệp riêng vừa phải gánh trọng trách của người “anh cả” làng giải trí. Ở tuổi 52, sao phim Cỗ máy thời gian vẫn làm việc hết công suất.





Chỉ riêng việc đóng phim, hầu như năm nào nam diễn viên cũng có vài dự án mới. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, ngôi sao 7X đã “phủ sóng” dày đặc trên màn ảnh với hơn 20 bộ phim thuộc đủ thể loại khác nhau, đảm nhận các vai lớn nhỏ, từ chính diện đến phản diện. Danh sách dài này phải kể đến những cái tên như: Giao lộ âm dương, Võ lâm quái thú, Trùm Hương Cảng, Sứ mệnh nội gián, Cuộc chiến á phiện, Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long, Chân Tam quốc vô song… Cùng với đó, nghệ sĩ kỳ cựu còn hàng chục bộ phim chưa phát hành. Tuy nhiên, các tác phẩm Cổ Thiên Lạc tham gia có chất lượng không đồng đều, nam diễn viên dần giảm sức hút vì những vai diễn na ná nhau, thiếu sự đột phá.

Cùng với đó, Cổ Thiên Lạc còn điều hành công ty riêng mang tên One Cool Group Limited. Thành lập từ năm 2013, đơn vị này tập trung vào hoạt động sản xuất, phân phối phim, quản lý nghệ sĩ, cho thuê thiết bị điện ảnh… Năm ngoái, công ty tham gia sản xuất nhiều tác phẩm: Nộ hỏa, Ready or Knot, Luôn có tình yêu trong khu cách ly, Mai Diễm Phương… Hồi 2021, One Cool Group của Cổ Thiên Lạc cùng với Media Asia Entertainment Group thành lập công ty giải trí mới mang tên Cool Style chuyên quản lý nghệ sĩ và ươm mầm tài năng mới trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc còn chịu trách nhiệm dẫn dắt làng giải trí xứ Cảng thơm với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Biểu diễn Hồng Kông. Tài tử 52 tuổi vừa gánh trên vai trọng trách đưa showbiz Hương Cảng thoát khỏi tình trạng tuột dốc vừa phải xoay sở để chống chọi lại những thách thức mà đại dịch Covid-19 đem đến cho ngành.