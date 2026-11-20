David Beckham gây chú ý với vụ kiện đòi bồi thường hơn 41 triệu USD ẢNH: AFP

Hãng AP đưa tin, DB Ventures - công ty thương mại của David Beckham, đã đệ đơn kiện lên tòa án tối cao ở New York (Mỹ) nhắm vào Tập đoàn mỹ phẩm Coty (đơn vị sản xuất và phân phối nhiều dòng nước hoa, sản phẩm chăm sóc cá nhân mang thương hiệu Beckham).

Trong đơn kiện, phía Beckham lập luận rằng thương hiệu gắn với cựu ngôi sao sân cỏ này là "thương hiệu có danh tiếng toàn cầu, gắn liền với những giá trị ưu tú và sự tinh tế". Phía này cũng khẳng định các sản phẩm mang thương hiệu David Beckham là "biểu tượng của sự xa xỉ trong cuộc sống thường nhật". Văn bản pháp lý nêu rõ công ty "bàng hoàng và thất vọng" khi các sản phẩm mang thương hiệu David Beckham không được bày bán ở nơi phù hợp.

Các luật sư đại diện của phía David Beckham cáo buộc rằng các sản phẩm mang thương hiệu của ngôi sao đắt giá này đã bị đưa vào thùng hàng bán đồ giá rẻ trong một trạm xăng và xuất hiện tại một chuỗi bán lẻ đồ giá rẻ của Anh. Điều này khiến các sản phẩm được bán với mức giá chỉ ngang với các cửa hàng đồng giá, đồng thời khiến thương hiệu David Beckham bị gắn liền với những sản phẩm rẻ tiền, giảm giá. DB Ventures yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 41 triệu USD với lý do Coty vi phạm thỏa thuận cấp phép thương hiệu.

David Beckham sở hữu khối tài sản tỉ USD nhờ hoạt động kinh doanh đa dạng ẢNH: AP

Trong khi đó, Coty đã đề nghị thẩm phán bác bỏ vụ kiện, được đệ trình hồi tháng 4. Công ty lập luận rằng các tòa án ở New York không có thẩm quyền xét xử vụ việc này, đồng thời cho rằng DB Ventures đang sử dụng đơn kiện như một cách để "tạo cớ chấm dứt hợp đồng cấp phép trước thời hạn" và chuyển giao các hợp đồng liên quan đến thương hiệu Beckham cho một công ty khác là Interparfums.

Cách đây ít ngày, phía Coty chia sẻ với hãng tin AP rằng họ kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và đã đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện. Vì đây là vấn đề pháp lý vẫn đang trong quá trình giải quyết, công ty sẽ không đưa ra bình luận gì thêm.

Trong khi đó, công ty mẹ của DB Ventures là Authentic Brands, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực giải trí và phong cách sống có trụ sở tại Mỹ, đã từ chối đưa ra bình luận.

David Beckham giàu cỡ nào?

Ngôi sao 51 tuổi gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh ẢNH: AFP

Hơn chục năm kể từ khi giải nghệ, David Beckham đã tận dụng thành công sân cỏ để xây dựng đế chế kinh doanh riêng dựa trên tên tuổi, bản quyền hình ảnh, các thỏa thuận cấp phép và hợp tác quảng cáo toàn cầu. Ngôi sao 7X có cổ phần trong nhiều công ty. Bên cạnh thương hiệu riêng, Beckham còn ký kết nhiều hợp đồng hợp tác béo bở với các thương hiệu như Adidas, Hugo Boss, Tudor Watches...

Cựu cầu thủ cũng có công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực phim, chương trình truyền hình, quảng cáo. Ông bố 4 con còn đẩy mạnh các khoản đầu tư, trong đó có lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Ngoài ra, cựu danh thủ người Anh còn nắm 26% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Inter Miami (câu lạc bộ được Forbes định giá khoảng 1,35 tỉ USD).

Tháng 5.2026, Forbes ước tính tài sản của David Beckham đạt 1 tỉ USD.