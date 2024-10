Lý do để laptop ra khỏi hành lý xách tay khi qua cửa an ninh sân bay?

Mặc dù một số sân bay đã trang bị máy soi hiện đại cho phép hành khách giữ laptop trong balo khi quét nhưng việc lấy laptop ra vẫn là quy trình phổ biến tại nhiều sân bay. Hãy cùng tìm hiểu vì sao lại có quy định này.



Quay trở lại trước sự kiện khủng bố 11.9.2001, các hành khách tại Mỹ có thể mang theo nhiều vật dụng, bao gồm dao, chất lỏng và các thiết bị điện tử mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, sau vụ tấn công khủng bố, các quy định an ninh sân bay đã được thắt chặt hơn nhằm ngăn chặn việc mang theo chất nổ tự chế.

Việc đặt laptop ra khỏi hành lý xách tay khi đưa qua máy soi an ninh là cần thiết tại Việt Nam ẢNH: THE INDEPENDENT

Hiện nay, tùy thuộc các quy định sân bay, thường chất lỏng được phép mang theo trong hành lý xách tay với dung tích không quá 100 ml, mặc dù quy định này đang dần được nới lỏng tại các sân bay lớn nhờ vào việc triển khai máy soi mới. Riêng laptop và các thiết bị điện tử khác vẫn phải được lấy ra khỏi hành lý để kiểm tra.

Lý do chính cho quy định này là vì pin và các thành phần cơ khí của laptop quá dày khiến tia X khó có thể xuyên qua, đặc biệt là với các hệ thống quét cũ. Điều này cũng áp dụng cho các thiết bị khác như dây nguồn, tablet hoặc máy ảnh kỹ thuật số. Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), việc kiểm tra kỹ lưỡng này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Hầu hết thiết bị điện tử cá nhân tiêu dùng có pin đều được phép mang theo trong hành lý xách tay và hành lý ký gửi, bao gồm smartphone, tablet, laptop, camera, đồng hồ và nhiều loại thiết bị khác. Các loại pin được chấp nhận bao gồm pin lithium kim loại và pin lithium ion (như pin AA, AAA, pin cúc áo và pin laptop). Tuy nhiên, hành khách cần lưu ý rằng việc để laptop trong balo có thể cản trở tầm nhìn của nhân viên an ninh đối với các vật dụng khác có thể gây nguy hiểm. Do đó, việc quét riêng từng thiết bị sẽ giúp nhân viên an ninh dễ dàng kiểm tra các vật dụng bên trong. Trong một số trường hợp hành khách có thể được yêu cầu bật laptop để chứng minh thiết bị đang hoạt động.

Cần lưu ý rằng tất cả pin laptop đều được làm từ vật liệu lithium ion dễ cháy. FAA đã cảnh báo về nguy cơ quá nhiệt của pin laptop nếu chúng được cất giữ trong khoang hàng hóa của máy bay, vì vậy FAA khuyến cáo các thiết bị chứa pin lithium kim loại hoặc lithium ion, như laptop và smartphone, cần được mang theo trong hành lý xách tay. Phi hành đoàn được đào tạo để nhận biết và ứng phó với các vụ cháy pin lithium trong cabin. Hành khách cần thông báo ngay cho phi hành đoàn nếu phát hiện pin hoặc thiết bị của mình quá nóng, phồng lên, bốc khói hoặc cháy.

Máy soi an ninh thế hệ mới có thể soi các vật dụng tốt hơn, giúp bớt phiền toái khi phải đưa laptop ra khỏi hành lý ký gửi ẢNH: SIMPLEFLYING

Máy soi thế hệ tiếp theo

Hiện nay nhiều sân bay trên thế giới đã triển khai máy soi thế hệ tiếp theo có thể xem hành lý xách tay từ nhiều góc độ, giúp sự bất tiện khi phải để laptop ra ngoài sẽ trở thành chuyện quá khứ. Một vài sân bay có máy soi này bao gồm Milan Linate (LIN), Amsterdam Schiphol (AMS), Rome Fiumicino (FCO), London (LCY) và Eindhoven (EIN)…

Những máy soi tiên tiến này có thể xác định hiệu quả liệu có thứ gì đó đang được giấu hay không, loại bỏ nhu cầu kiểm tra chất lỏng hoặc thiết bị điện tử riêng biệt. Công nghệ này không chỉ loại bỏ yêu cầu để thiết bị điện tử ra ngoài mà còn giảm tốc độ xử lý khay, cắt giảm đáng kể thời gian kiểm tra cho mỗi hành khách. Giờ đây, hành khách chỉ phải đặt bất kỳ vật dụng nào ra ngoài nếu máy soi đánh dấu nghi vấn với hành lý mà thôi.

Điều này giúp giảm thiểu tình trạng xếp hàng tại nhiều sân bay, vốn là vấn đề đáng kể tại các sân bay lớn do thiếu hụt nhân sự.