Lý do gì khiến người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn máy lọc nước mới của Amway?

Những lưu ý khi chọn máy lọc nước cho gia đình

Máy lọc nước ngày càng trở nên phổ biến hơn, hiện diện trong căn bếp của nhiều gia đình, nhất là tại các thành phố lớn. Không chỉ tiện dụng, máy lọc nước còn có khả năng loại bỏ kim loại nặng cùng nhiều chất gây hại. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển chóng mặt của cuộc sống hiện đại, môi trường nói chung ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm cả nguồn nước. Hàng loạt các hóa chất vĩnh cửu được tìm thấy trong nước như axit perfluirooctanoic (PFOA) và perfluorooctane sulfonat (PFOS), cùng với đó là các hạt vi nhựa. Những hóa chất này có thể mất đến hàng thế kỷ để phân hủy trong môi trường tự nhiên, khi tích tụ trong cơ thể người và động vật có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Vậy, cần lưu ý những điều gì khi lựa chọn máy lọc nước cho gia đình?

Máy lọc nước đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong các gia đình

Đầu tiên, điều quan trọng nhất khi chọn một chiếc máy lọc nước chính là công nghệ lọc và khả năng lọc nước. Mỗi công nghệ lọc khác nhau lại cho ra chất lượng nước khác nhau, vì vậy, cần xem xét công nghệ lọc của máy một cách kỹ càng: công nghệ gì, có tiên tiến hay không, có khả năng lọc được nhiều chất gây ô nhiễm hay không.

Nhiều gia đình chọn máy lọc nước New eSpring vì bộ lọc Carbon e3 được chứng minh loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm, hạt vi nhựa, hóa chất mới nổi…

Tiếp đến, để đảm bảo chất lượng nước và yên tâm hơn khi sử dụng, bạn nên chọn máy lọc của các công ty uy tín, được bảo chứng chất lượng bởi các tổ chức kiểm định độc lập lớn trên thế giới như NSF, WQA…

Một yếu tố cũng khá quan trọng khi chọn máy lọc nước, đó chính là thiết kế của máy có phù hợp với việc thay lõi lọc dễ dàng và phù hợp với không gian sống.

Chọn máy lọc nước "Số 1" để chăm sóc nguồn nước cho gia đình

Thấu hiểu những lo lắng, nhu cầu của người tiêu dùng về một chiếc máy lọc nước có khả năng tinh lọc được nhiều nhất các chất gây hại có trong nước, bao gồm cả những hóa chất mới được phát hiện và hạt vi nhựa, chất thải dược phẩm, các nhà khoa học của Amway đã dành nhiều tâm huyết, tạo ra sản phẩm máy lọc nước New eSpring đáp ứng đầy đủ mong muốn của người tiêu dùng. Đây còn là chiếc máy đến từ Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà "bán chạy số 1 Thế giới" theo xác nhận từ Verify Markets năm 2022.

Có mặt ở Việt Nam từ năm 2024, máy lọc nước New eSpring nhận được những phản hồi tích cực từ người dùng khi mang đến nguồn nước sạch, an toàn vượt trội bằng công nghệ lọc khác biệt khi kết hợp bộ lọc Carbon e3 và đèn UV-C LED.

"Có những ngày tôi thấy mùi clo trong nước nặng hơn bình thường, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Đó cũng là lý do tôi đầu tư máy lọc nước New eSpring cho gia đình mình. Uống hay nấu ăn bằng nước từ máy lọc này cho tôi cảm giác an toàn hơn bởi khả năng lọc được hơn 170 chất gây ô nhiễm, loại bỏ các mùi khó chịu và đặc biệt còn có khả năng diệt vi khuẩn bằng đèn UV-C LED", chị Mai Linh (Quận 3, TP.HCM) chia sẻ.

Chiếc máy lọc nước New eSpring nhỏ gọn, đặt để vị trí nào trong bếp cũng vừa vặn, hợp lý là nguồn cung cấp nước sạch cho ăn, uống nhiều nhu cầu khác của gia đình

Máy lọc nước New eSpring được bảo chứng chất lượng bởi các tổ chức kiểm định uy tín quốc tế NSF, WQA (Hiệp hội Chất lượng nước)

Trở thành một thói quen, nhà chị Linh thường dùng nước từ máy lọc không chỉ để uống, nấu ăn, mà cả tráng lại nguyên liệu sau khi rửa bằng nước máy. Chị cũng chia sẻ thêm "Tôi có tìm hiểu về NSF và biết rằng eSpring được chính NSF kiểm định chất lượng về nhiều mặt như khả năng lọc, vật liệu... nên rất an tâm. Một chiếc máy được chứng nhận quốc tế như thế này thật sự là một lựa chọn giúp tôi an tâm về nguồn nước mình dùng mỗi ngày".

Lọc sạch chất gây hại nhưng vẫn giữ trọn khoáng chất, hương vị nước mát lành là những lợi ích lớn nhất mà máy lọc nước New eSpring mang đến cho người sử dụng

Không chỉ sở hữu bộ lọc với công nghệ vượt trội, chiếc máy lọc nước New eSpring còn rất được lòng các gia chủ vì ngoại hình nhỏ nhắn với những góc bo mềm mại, màu sắc tinh tế, dù đặt ở góc nào trong bếp cũng hợp lý, hài hoà. Ngoài ra, việc thay lõi lọc cũng đơn giản hơn Bạn chỉ cần xem tuổi thọ bộ lọc trên ứng dụng Amway Healthy Home, sau đó chỉ mất 2 phút để thay lõi lọc, một năm thay một lần và không cần bất kì dụng cụ nào.

Trong bối cảnh ô nhiễm ở khắp mọi nơi, gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì những thiết bị quan trọng như máy lọc nước chất lượng cao càng trở nên cần thiết hơn. Với bất cứ ai, gia đình cũng luôn là điều quan trọng, quý giá nhất. Vì thế, đầu tư cho sức khỏe gia đình từ nguồn nước uống sạch và an toàn luôn là sự đầu tư xứng đáng, không chỉ vì những lợi ích sức khỏe trước mắt mà là khỏe mạnh bền vững, dài lâu.

