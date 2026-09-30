Lý do hai thành phố Việt Nam vào top 10 điểm đến của khách ở dài ngày

Đối với những khách du mục hiện đại, việc tìm được điểm đến phù hợp không chỉ đơn thuần là kiểm tra xem Wi-Fi có hoạt động hay không. Chi phí, các hoạt động giải trí, cơ sở hạ tầng thân thiện với công việc và chất lượng cuộc sống đều có thể quyết định sự thành công hay thất bại của một kỳ nghỉ dài ngày. Để tìm ra những thành phố nào cung cấp điều kiện tốt nhất, nền tảng đánh giá VPN độc lập vpn.jpn.com của Nhật Bản đã xếp hạng 104 thành phố lớn nhất thế giới, dựa trên dân số theo định nghĩa Mức độ Đô thị hóa của Liên Hiệp Quốc.

Nghiên cứu đã xem xét mật độ các địa điểm làm việc, lựa chọn giải trí và điểm đến văn hóa, cùng với tốc độ internet quốc gia, mức giá địa phương và những ngày làm việc thoải mái, số ngày có thời tiết thuận lợi trong năm... Mỗi thành phố được xếp hạng dựa trên các yếu tố này và được cho điểm tổng thể trên thang điểm 100.

Du khách làm việc từ xa kết hợp du lịch đang phổ biến trên toàn thế giới Ảnh: Nhật Thịnh

Seoul đứng đầu top 10 khi trở thành thành phố tốt nhất thế giới dành cho những người làm việc từ xa. Thủ đô của Hàn Quốc đạt điểm tổng thể là 73,60, một phần do nơi này có 59,67 địa điểm làm việc trên mỗi km vuông, cùng với 172,94 lựa chọn giải trí và 10,74 địa điểm văn hóa. Seoul cũng ghi nhận tốc độ tải internet nhanh nhất trong top 10 với 69,27 Mbps. Bảng xếp hạng đánh giá khả năng chi trả dựa trên mức chuẩn 100 của Hoa Kỳ, và Seoul đạt 63,99 điểm, nghĩa là giá cả thấp hơn khoảng 36% so với mức chuẩn đó.

Ngay sau Seoul là thủ đô của Nhật Bản, Tokyo đạt 72,61 điểm. Thành phố này có ít địa điểm làm việc hơn Seoul - 56,43 địa điểm trên mỗi km vuông - và giá cả đắt đỏ hơn, với điểm số về khả năng chi trả là 65,66, nhưng lại có rất nhiều hoạt động giải trí sau giờ làm việc. Tokyo có 395,12 địa điểm vui chơi giải trí trên mỗi km vuông, nhiều hơn gấp đôi so với Seoul và cũng là tỷ lệ cao nhất trong top 10. Thành phố này cũng có tới 12,71 địa điểm văn hóa trên mỗi km vuông.

Đứng thứ ba là Hà Nội với số điểm 71,86. Thủ đô Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt với số lượng lớn các địa điểm làm việc - 96,88 địa điểm trên mỗi km vuông, mật độ cao nhất trong top 10 - và giá cả rất thấp, thấp hơn gần 71% so với mức chuẩn của Mỹ. Hà Nội cũng có 180 ngày làm việc thoải mái, nhiều hơn hẳn so với 105 ngày của Seoul và 103 ngày của Tokyo, nhưng lại tụt hạng về tốc độ tải internet toàn quốc, chỉ đạt 16,12 Mbps.

Danh sách còn lại trong top 10 gồm Đài Bắc, Osaka, Barcelona, São Paulo, Nagoya… Đứng cuối top 10 là TP.HCM, đạt 64,28 điểm, giúp Việt Nam có hai thành phố trong nhóm dẫn đầu. TP có 56,73 địa điểm làm việc trên mỗi km vuông, gần bằng Seoul, trong khi giá cả thấp hơn khoảng 70% so với mức chuẩn của Mỹ.