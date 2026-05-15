Lý do Hoa hậu Phan Thị Mơ vẫn độc thân ở tuổi 36

Phan Thị Mơ làm giám khảo Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026

Chiều 14.5, Hoa hậu Phan Thị Mơ xuất hiện tại sự kiện công bố vương miện của cuộc thi Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 diễn ra tại TP.HCM. Ở vị trí giám khảo của cuộc thi năm nay, người đẹp 9X mong muốn truyền tải kinh nghiệm và thông điệp tích cực đến các thí sinh để giúp họ có thêm động lực.

Hoa hậu Phan Thị Mơ hạnh phúc vì vẫn còn được hoạt động nghệ thuật trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã chuyển hướng làm công việc khác Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Phan Thị Mơ còn bày tỏ sự hào hứng vì trong những năm gần đây các đấu trường nhan sắc không chỉ chú trọng vẻ bề ngoài mà còn đề cao nền tảng học vấn. Điều này thúc đẩy các thí sinh phải trau dồi kiến thức nhiều hơn trước khi bước vào một cuộc thi sắc đẹp.

"Bản thân tôi cũng học tập mỗi ngày chứ không chọn giậm chân tại chỗ. Không chỉ hoa hậu mà tất cả các ngành nghề khác, ai cũng cần phải phấn đấu, cố gắng mỗi ngày vì nếu không giỏi trong lĩnh vực của bạn thì sẽ dễ bị đào thải", cô nói.



Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới, Phan Thị Mơ ngày càng trưởng thành và biết cách nhìn nhận mọi sự việc theo hướng tích cực trước những điều bất như ý. Dù bận rộn với những công việc khác nhau, người đẹp 36 tuổi vẫn dành thời gian để tập thể thao và có chế độ ăn uống khoa học. Cô tự hào vì cảm thấy cơ thể ngày càng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Vẻ ngoài sắc sảo của Phan Thị Mơ ở tuổi 36 Ảnh: NVCC

Phan Thị Mơ bộc bạch: "Tôi thích thể thao, ăn uống lành mạnh và cũng muốn lan tỏa điều này đến với mọi người. Tôi chọn lối sống xanh, uống nhiều nước và quan trọng nhất là giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. Trong cuộc sống sẽ không tránh được những vấn đề, nhưng mình phải kiểm soát được, đừng để bản thân rơi vào áp lực hay căng thẳng vì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, từ đó làm cho sức khỏe, sắc đẹp sa sút".

Ngoài ra, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 cũng tâm sự mình vẫn đang độc thân và cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại dù rằng gia đình, bạn bè đều mong cô sớm yên bề gia thất. Đối với nàng hậu 9X, tình cảm là nhân duyên, không phải mình muốn là có được nên bình tĩnh chờ đợi.

"Đôi khi ông trời cho mình tốt chuyện này, còn chuyện kia thì chưa trọn vẹn. Nhưng tôi vẫn đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên đại gia đình lớn. Tôi mong một ngày sẽ tìm được nửa kia phù hợp và muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên", Phan Thị Mơ chia sẻ.