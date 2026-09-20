Lý do iPhone 18 Pro Max xả gần hết pin trước khi xuất xưởng

iPhone 18 Pro Max được trang bị dung lượng pin trên 20 watt-giờ (Wh), đồng nghĩa với việc cần có các biện pháp an toàn trong quá trình vận chuyển. Để đảm bảo an toàn, Apple đã áp dụng một giải pháp phần mềm nhằm giới hạn dung lượng pin của thiết bị xuống dưới 20 Wh từ khi sản xuất cho đến khi đến tay người tiêu dùng.

Chủ sở hữu iPhone 18 Pro Max nên biết đến tính năng Prepare to Ship ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo thông tin từ Apple, khi iPhone 18 Pro Max chưa được kích hoạt hoặc vẫn còn trong hộp, pin của nó sẽ tự động bị giới hạn ở mức dưới 20 Wh, do đó không cần thực hiện Ready to Ship. Tuy nhiên, nếu khách hàng cần gửi iPhone 18 Pro Max để sửa chữa, đổi cũ lấy mới hoặc các mục đích khác, họ phải sử dụng tính năng Prepare to Ship. Đây là tính năng sẽ xả pin xuống dưới 20 Wh và thiết lập giới hạn sạc để đảm bảo pin luôn ở mức an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

Cách sử dụng Prepare to Ship trên iPhone 18 Pro Max

Người dùng có thể truy cập tùy chọn Prepare to Ship bằng cách vào Settings > General > Transfer or Reset iPhone > Prepare to Ship. Apple cũng cảnh báo trong quá trình này, iPhone có thể trở nên "nóng hơn bình thường" nếu pin cần được xả. Khi hoàn tất, trạng thái Ready to Ship sẽ hiển thị trong ứng dụng Settings.

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Nếu người dùng muốn hủy bỏ quá trình Prepare to Ship, họ có thể thực hiện trong cùng mục Settings. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lý do sử dụng, người dùng có thể sẽ cần thời gian chờ lên đến 14 ngày trước khi tắt nó đi.

Apple khẳng định iPhone 18 Pro Max hoàn toàn an toàn cho việc vận chuyển đường biển và đường hàng không, và quy trình này được thiết lập để đáp ứng các yêu cầu vận chuyển. Đáng lưu ý, không có mẫu iPhone nào khác có pin đơn cell vượt quá 20 Wh, do đó quy trình này không áp dụng cho các mẫu khác.