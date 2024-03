Lý do khách hàng Việt chọn mua ô tô điện trả góp

Không cần chờ thu nhập cao mới mua ô tô

"28 tuổi, thu nhập trung bình có nên mua ô tô?" là câu hỏi nhận được nhiều bình luận trên một diễn đàn của cộng đồng xe Việt. Chủ tài khoản tên Đức Anh cho biết, anh đang phân vân bởi với thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng của mình, anh lo sẽ không gánh được nhiều loại chi phí nuôi xe nếu quyết định mua ô tô quá sớm.

Sở hữu ô tô không còn là ước mơ xa vời với nhiều người Việt

Đây là câu hỏi đánh trúng tâm lý của nhiều người. Một số ý kiến đề nghị anh nên thử thuê xe một thời gian để so sánh chi phí và trải nghiệm thực tế. Đặc biệt, nhiều thành viên có kinh nghiệm khuyên anh mua "ngay và luôn" bởi mức thu nhập như trên là hoàn toàn thoải mái.

Về bài toán tài chính, một thành viên nữ tên An Nhiên kể lại kinh nghiệm mua chiếc ô tô đầu đời ở tuổi 30 dù thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình. Theo người này, người mua xe có thể vay tiền, trả góp, chú ý tiết kiệm chi tiêu hàng tháng là hoàn toàn có thể sớm sở hữu ô tô. Chị cũng nhận định, việc trả góp ô tô hiện nay còn dễ dàng hơn trước đây vì ngày càng có nhiều ưu đãi "khủng".

Trong đó, rất nhiều bình luận phản hồi lấy ví dụ về loạt ưu đãi tài chính vừa được VinFast áp dụng từ ngày 1.3 trong chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam". Chính sách "3 nhất" của VinFast được coi là chính sách hàng đầu thị trường hiện tại bởi thời gian cho vay tối đa lên tới 8 năm, giá trị vay lên tới 70% giá xe. Đặc biệt, lãi suất của chương trình được VinFast đưa ra ở mức "không thể thấp hơn", chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối.

"Vay như thế này thì không sợ rủi ro phát sinh, vì nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức cam kết trên thì hãng sẽ chi trả, không phải khách hàng", một chủ tài khoản tên Trần An Vân viết trên diễn đàn chuyên về ô tô với gần 1 triệu thành viên.

Xe điện VinFast có chính sách hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp hoặc trả thẳng rất hấp dẫn

Theo tính toán của nhiều người dùng, với thời hạn và lãi suất trên, ngoài phần vốn tự có khoảng 30% giá trị xe, mỗi tháng người mua xe chỉ phải trả khoảng 5,29 triệu đồng, tức là 176.000 đồng/ngày, gồm cả gốc và lãi. "Số tiền này so với mức thu nhập của phần đông khách hàng thì vừa sức. ", người dùng Trần An Vân nói.

"Mua xe điện là lựa chọn sáng suốt nhất của tôi"

Không chỉ dễ sở hữu, xe điện VinFast với nhiều chủ xe còn là quyết định sáng suốt trong cuộc đời. Từng quyết mua chiếc VF 5 Plus vì "phải lòng" thiết kế của chiếc xe điện hạng A của VinFast nhưng anh Trần Anh Sáng (Hà Nội) thừa nhận, bản thân anh đã "vớ bẫm" khi được sở hữu chiếc xe điện VinFast. Dù lần đầu sử dụng xe điện nhưng anh Sáng cho hay, chiếc xe điện VF 5 Plus rất thân thiện và dễ làm chủ. Điều anh thích nhất là với công suất tối đa đạt tới 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm - vượt xa xe hạng A, chiếc VF 5 Plus khiến anh có cảm giác phấn khích mỗi khi cầm lái.

Ô tô điện VinFast là bạn đồng hành tin cậy của chủ xe trên mọi hành trình nhờ loạt tính năng hiện đại

"Có lần bạn tôi mượn xe đi thử đã rất bất ngờ khi thấy xe phổ thông mà có cả tính năng hỗ trợ lái trên cao tốc và di chuyển khi ùn tắc, vốn là tính năng ADAS cấp độ 2. Tôi nói, cập nhật phần mềm xong tính năng sẽ còn nhiều hơn, đi ‘sướng’ hơn nữa", anh Tuấn - một vị khách ở TP.HCM tâm đắc kể lại.

Thực tế, riêng về an toàn, VF 6 gần như "độc quyền" với các tính năng như chống lật (ROM), xác định tình trạng hành khách… Hệ thống ADAS của VF 6 cũng bao gồm loạt tính năng cực giá trị để hỗ trợ người lái như: kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ đỗ xe…

Không chỉ "tinh tế" trong từng trang bị hướng tới người dùng, nhiều chủ xe còn đánh giá cao tính "kinh tế" của xe điện VinFast. Như nhiều chủ xe VF 6 đã tổng kết, chi phí sạc điện của chiếc xe hạng B chỉ khoảng hơn 500 đồng/km. Nếu tính thêm cả phí thuê pin, tổng số tiền cũng chỉ khoảng 1.100 đồng/km. Mặt khác, chi phí bảo dưỡng "tiết kiệm khó tin" cũng khiến chủ xe điện nhẹ gánh trong quá trình sử dụng.

"Xe ngon, dễ sở hữu, chi phí sử dụng rẻ là 3 lý do để xe điện phù hợp những người có thu nhập trung bình, từ người trẻ tới các gia đình", anh Nguyễn Đăng Tuấn (TP.HCM) tổng kết. Hơn tất cả, theo anh, việc sử dụng xe điện là cách người tiêu dùng Việt cùng chung tay bảo vệ môi trường, từ đó thay đổi cuộc sống cho nhiều thế hệ tương lai. Đó là những giá trị to lớn mà chỉ xe điện mới có thể đem lại.

