Lý do khiến Apple và Samsung không tăng dung lượng pin smartphone

Không giống với người dùng smartphone từ các thương hiệu Trung Quốc, người dùng phải chấp nhận những sản phẩm có dung lượng pin thấp hơn từ Apple và Samsung, như Galaxy S25 Ultra của Samsung có pin 5.000 mAh hay iPhone 16 Pro Max có pin 4.685 mAh. Tại sao lại có sự chênh lệch này? Liệu có phải chỉ là vấn đề cắt giảm chi phí?

Dung lượng pin iPhone kém xa các sản phẩm Trung Quốc ẢNH: AFP

Một báo cáo gần đây chỉ ra rằng nguyên nhân chính nằm ở các quy định lỗi thời. Tại Trung Quốc, các mẫu smartphone hàng đầu dự kiến có thể đạt tiêu chuẩn pin 7.000 mAh vào năm 2026. Tuy nhiên, các phiên bản toàn cầu thường có dung lượng pin thấp hơn, như Xiaomi 15 Ultra tại Đức chỉ có pin 5.410 mAh và Vivo X200 Pro tại châu Âu là 5.200 mAh. Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra dự kiến được Samsung ra mắt vào năm 2026 vẫn giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh mà không có sự thay đổi so với mẫu Galaxy S20 Ultra ra mắt năm 2020.

Quy định bất ngờ gây khó cho Apple và Samsung

Vấn đề bắt nguồn từ các quy định như Quy định 49 CFR 173.185 của Bộ Giao thông vận tải Mỹ (DOT) giới hạn dung lượng pin lithium-ion ở mức 20Wh (khoảng 5.000 mAh) để tránh bị phân loại là "Hàng hóa nguy hiểm" Loại 9, vốn làm tăng chi phí vận chuyển. Các quy định tương tự của châu Âu cũng có thể là nguyên nhân khiến dung lượng pin bị thu nhỏ, mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng.

Các thương hiệu Trung Quốc như Vivo và Xiaomi vẫn phải tuân thủ các quy định của chính phủ khi phát hành sản phẩm tại Mỹ và châu Âu, trong khi các thương hiệu không phải của Trung Quốc như Samsung lại ưu tiên tuân thủ hơn là phát triển pin lớn hơn. Một giải pháp thay thế là sử dụng pin hai cell, như trong OnePlus 13 với dung lượng 6.000 mAh, cho phép mỗi cell dưới 20Wh nhưng tổng dung lượng vẫn cao hơn.

Với việc các mẫu smartphone cao cấp từ các thương hiệu Trung Quốc dự kiến có pin 7.000 mAh vào năm 2026, khoảng cách với các thị trường phương Tây có thể tiếp tục nới rộng trừ khi có sự thay đổi trong các quy định.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những viên pin dung lượng cao này có thực sự không an toàn so với các sản phẩm bán tại Mỹ? Dữ liệu gần đây cho thấy không có sự gia tăng các sự cố liên quan đến pin lớn hơn, trong khi nhiều sự cố gần đây lại liên quan đến các smartphone hàng đầu của Samsung, mặc dù pin của chúng nằm trong giới hạn kích thước được coi là "an toàn".

Điều này cho thấy các hạn chế hiện tại của Mỹ và châu Âu có thể liên quan đến các tiêu chuẩn lỗi thời hơn là rủi ro thực tế trong việc sử dụng pin dung lượng cao.