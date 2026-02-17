Lý do khiến tai nghe có dây đang trở lại

Đối với thế giới âm nhạc và thời trang, câu nói "cái cũ lại thành cái mới" luôn đúng qua từng thập kỷ. Mặc dù công nghệ không dây đã trở thành tiêu chuẩn khi nhiều điện thoại không còn giắc cắm tai nghe, thế hệ trẻ đang tìm về những giá trị đơn giản và cổ điển bằng việc lựa chọn tai nghe có dây.

Giới trẻ đang xem tai nghe có dây là xu hướng thời trang mới ẢNH: GEAR PATROL

Sự trở lại của tai nghe có dây không chỉ là một trào lưu thời trang mà còn phản ánh một mong muốn sâu sắc hơn: ngắt kết nối với thế giới số. Nhiều người nổi tiếng như Anthony Edwards, Steph Curry, Drake, Harry Styles và Zendaya đã được bắt gặp đeo tai nghe có dây, cho thấy ngay cả những người có khả năng chi tiền cho tai nghe không dây đắt tiền vẫn chọn trở về với những sản phẩm đơn giản hơn.

Nhiều điểm mạnh từ tai nghe có dây

Mối quan tâm đến tai nghe có dây không phải là ngẫu nhiên, đặc biệt khi sản phẩm được cho là mang lại nhiều lợi ích. Chúng dễ sử dụng, không cần sạc và thường có chất lượng âm thanh tốt hơn.

Xu hướng trở lại với tai nghe có dây đã phát triển đến mức xuất hiện cả tài khoản Instagram mang tên "Wireditgirls", chuyên đăng tải hình ảnh những người nổi tiếng đeo tai nghe có dây. Shelby Hull, người sáng lập tài khoản Instagram này cho biết việc chọn tai nghe có dây không chỉ là một tuyên ngôn về phong cách mà còn thể hiện sự thờ ơ với những xu hướng công nghệ mới nhất. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với thế hệ trẻ, giúp họ nhận ra giá trị của sự đơn giản thay vì chạy theo những sản phẩm đắt tiền.

Tai nghe có dây không chỉ là một lựa chọn thời trang mà còn được xem là cách để tránh những rắc rối như mất kết nối, hết pin hay nguy cơ bị hack. Đối với một thế hệ đang tìm kiếm cách để ngắt kết nối và trở về với những giá trị truyền thống, tai nghe có dây chính là lựa chọn hoàn hảo.