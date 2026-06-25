Lý do khu đô thị Bắc Sài Gòn thu hút nhà đầu tư

1. Hưởng lợi từ quy hoạch công nghiệp

Dự án nằm ngay trung tâm vùng công nghiệp phía bắc TP.HCM, liền kề KCN Tân Bình (1.000 ha) và kết nối thuận tiện đến VSIP 3, nơi quy tụ các tập đoàn quốc tế như LEGO, Pandora. Sự phát triển của các khu công nghiệp tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở cho chuyên gia.

KĐT Bắc Sài Gòn nằm trên trục ĐT741, cách nút giao Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành 200 m. Kết nối trực tiếp Vành đai 3, Vành đai 4 giúp gia tăng giá trị BĐS trong dài hạn.

Phối cảnh khách sạn Bắc Sài Gòn ẢNH: PHƯƠNG TRƯỜNG AN GROUP

2. Khu đô thị compound đầu tiên tại khu vực

Khu đô thị Bắc Sài Gòn phát triển theo mô hình compound với hệ thống an ninh 24/7 và chuỗi 39+ tiện ích như trường học, khu thể thao, sân golf mini và trường đua Go-kart tạo nên môi trường sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu của chuyên gia.

3. Hạ tầng hoàn thiện, gia tăng giá trị

Hệ thống nội khu đồng bộ, điện âm, nước máy. Đặc biệt Phương Trường An Group còn triển khai các công trình dịch vụ nhà hàng, café, khách sạn thúc đẩy hoạt động thương mại tại địa phương.

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch công nghiệp, hạ tầng giao thông và hệ sinh thái tiện ích hiện hữu giúp KĐT Bắc Sài Gòn trở thành lựa chọn của nhà đầu tư đón đầu tăng trưởng.