Lý do Lâm Vỹ Dạ khóc nghẹn trên truyền hình

Tập 152 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của Lâm Vỹ Dạ. Hai khách mời gồm người mẫu Hoàng Thùy và cầu thủ Bùi Tiến Dũng cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Thùy, Bùi Tiến Dũng làm khách mời trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: NSX

Trong đó, hoàn cảnh của Lê Na khiến nhiều người xót xa. Cha mất cách đây 8 năm do tai nạn lao động, mẹ cô bé một mình bươn chải nuôi con trong suốt 5 năm, sau đó đi thêm bước nữa. Từ khi có gia đình mới và sinh thêm hai con, mẹ của Lê Na không còn dư dả để gửi tiền về. Cô bé 10 tuổi và em trai là Lương Đức Thịnh chỉ còn biết nương tựa vào ông bà nội là Lương Văn Mùi và Hà Thị Trường. Tuy nhiên, cả ông bà đều mang trong mình bệnh tật nên cuộc sống càng khó khăn.

Nguồn thu của cả gia đình hiện chủ yếu dựa vào ba sào ruộng. Những năm được mùa, ông bà thu được khoảng hai tạ lúa đủ ăn. Nhưng năm nay, do mưa bão, toàn bộ lúa bị hư hại. Nhà ông bà ở xa chợ và trường học, điều kiện đi lại rất khó khăn. Thức ăn hàng ngày chủ yếu là rau rừng hái quanh nhà, thỉnh thoảng ông bắt được cá trên suối. Ngoài ra, mỗi tháng hai em nhận được tổng cộng 1 triệu đồng tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi, phần nào giúp ông bà trang trải chi phí sinh hoạt.

Lâm Vỹ Dạ cùng 2 khách mời động viên tinh thần em Lê Na Ảnh: NSX

Lâm Vỹ Dạ và dàn sao động viên Lê Na

Dù sống trong thiếu thốn từ nhỏ, nhưng hai chị em Lê Na luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo. Sau giờ học, các em phụ giúp ông bà việc nhà như nấu cơm, rửa chén, giặt giũ và ra đồng làm cỏ. Lắng nghe câu chuyện, Hoàng Thùy chia sẻ đây là lần thứ hai cô tham gia Mái ấm gia đình Việt, và là khán giả thường xuyên của chương trình. Với trường hợp của Lê Na, chân dài 9X nghẹn ngào bởi em còn quá nhỏ đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng cũng xúc động, liên tục dành lời khích lệ em trai của Lê Na - Đức Thịnh hãy chăm ngoan, cố gắng học thật giỏi. Anh nhẹ nhàng ôm Đức Thịnh vào lòng, động viên cậu bé sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ bộc bạch: “Nhìn những hoàn cảnh như thế này, mình có cảm giác giận con mình vì có những khoảnh khắc để chụp ảnh gia đình, các con lại không thích, không vui với điều đó. Nhưng đối với các bạn nhỏ có hoàn cảnh như Lê Na thì bức ảnh gia đình là một điều rất quý giá và thiêng liêng. Tôi hy vọng các bạn nhỏ hãy trân trọng khoảnh khắc được ở bên gia đình, đặc biệt là trân trọng những hình ảnh về gia đình”.