Lý do mở khóa Face ID cùng khẩu trang không hỗ trợ iPhone 11 trở về trước

Với bản iOS 15.4 vừa được phát hành, Apple đã mang đến một tính năng rất đỗi thực tế và đáng mong chờ trong mùa dịch - mở khóa bằng Face ID ngay cả khi đeo khẩu trang. Tuy nhiên, vì những hạn chế về khả năng xử lý nên tính năng này không hỗ trợ trên các dòng từ iPhone 11 trở về trước.

Theo The Next Web, lý do được Apple đưa ra là do tính năng này yêu cầu “những cải tiến trong hệ thống camera TrueDepth”.

Về nguyên lý hoạt động, tính năng sẽ nhận dạng dựa trên các điểm dị biệt xung quanh mắt của người dùng. Để tăng độ chính xác, Apple còn bổ sung tùy chọn “thêm kính”, giúp người thường xuyên đeo kính có thể sử dụng tính năng, với điều kiện là kính trong suốt và nhìn thẳng vào thiết bị.





Về độ bảo mật, tính năng mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang được đánh giá là tương đương trước đây, với khả năng phát sinh lỗi là 1:1.000.000.

Bên cạnh đó, một số luồng thông tin bàn luận trên diễn đàn Apple cũng đặt ra nghi vấn rằng hãng đang sử dụng chiêu trò không hỗ trợ dòng cũ để kích cầu nâng cấp lên dòng mới.