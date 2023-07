Lý do Nha Trang là ‘nơi tình yêu bắt đầu’ của Charlie Puth tại châu Á

Lý do "không hề ngẫu nhiên" khi chọn Nha Trang là "nơi bắt đầu" tại châu Á

Mới đây, trong khi vẫn đang "cháy" hết cỡ cho tour diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience tại Bắc Mỹ, Charlie Puth đã cập nhật thêm điểm đến của tour diễn tiếp theo. Trong đó, khán giả quốc tế không khỏi bất ngờ khi Nha Trang được lựa chọn là điểm đến đầu tiên tại châu Á.

Điểm lại trong buổi trò chuyện trong một chương trình truyền hình trước đây, nam ca sĩ đã từng bày tỏ: "Tôi rất muốn đến Việt Nam để biểu diễn. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và bạn biết đấy, tôi thường có cảm hứng sáng tác rất nhiều khi đi du lịch và biết đâu, tôi sẽ có cảm hứng để viết 9 album về Việt Nam".

Charlie Puth thường xuyên đăng tải hình ảnh trong những chuyến du lịch tới các vùng biển trên khắp thế giới để lấy cảm xúc sáng tác

Không chỉ Charlie mà rất nhiều nghệ sĩ thế giới đều thừa nhận, nếu nói riêng về cảnh đẹp, khó có thể phủ nhận sự ưu ái của thiên nhiên khi ban tặng cho Việt Nam một đường cong nằm dài "bên bờ sóng". Và có thể nói, Nha Trang là một trong những điểm nổi bật nhất.

Cảm hứng là một phần không thể thiếu đối với người sáng tác nhạc. Tìm nguồn cảm hứng để sáng tác vừa dễ lại vừa khó. Nhưng với Charlie Puth và với Việt Nam, sự giao thoa có thể khiến việc nắm bắt lấy cảm xúc lại trở nên dễ dàng và biết đâu Nha Trang sẽ là "nơi tình yêu bắt đầu" của Charlie Puth với những cảm hứng sáng tác nhạc về châu Á và cả những fan hâm mộ của anh?

Charlie Puth đã thêm Nha Trang trở thành một trong những địa điểm cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình

Nha Trang còn được biết tới là một trong những thành phố điểm đến hàng đầu của châu Á nhờ khung cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, cơ sở vật chất phát triển. Mới đây, thành phố đã được trao giải thưởng quốc tế Travellers’ Choice Awards của TripAdvisor, với hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng có chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn tốt nhất từ khắp các châu lục trên thế giới.

"Kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" đưa du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới

Charlie Puth sẽ có hơn 75 phút trình diễn tại "sân khấu đại dương vô cực" 8Wonder. Cùng xuất hiện với "hitmaker hàng đầu thế giới" sẽ là dàn sao nổi tiếng bậc nhất Việt Nam như: Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HIEUTHUHAI, MONO, Tlinh, Amee, DJ Mie.

Đặc biệt, khả năng lớn đang được đồn đoán nhiều ngày qua là ngay tại sân khấu 8Wonder, hàng nghìn người hâm mộ sẽ được chứng kiến khoảnh khắc khó quên khi nghệ sĩ Việt sẽ góp giọng cùng Charlie Puth trong 1 bản phối chưa từng có. Nếu đúng, đây sẽ là nấc thang tuyệt vời để âm nhạc Việt trên hành trình chinh phục bản đồ âm nhạc thế giới. Quảng trường Wonder Square quy mô khủng lên tới 10.400 m2, sở hữu tầm nhìn 180 độ ra vịnh biển Nha Trang sẽ tạo nên không gian "âm nhạc không biên giới" độc đáo, thăng hoa mãn nhãn giữa mênh mông biển trời nhiệt đới tuyệt đẹp.

Đặc biệt, vượt xa khuôn khổ của lễ hội âm nhạc trên thế giới, đại nhạc hội 8Wonder sẽ là điểm hẹn của những cảm xúc không giới hạn của giai điệu, du lịch, danh thắng, nơi mọi du khách được sống hết mình trong từng khoảnh khắc và tận hưởng sự thăng hoa trong từng phút giây. Diễn ra tại quần thể du lịch Vinpearl Nha Trang tầm cỡ, từ 15 giờ chiều 22.7 đến tận nửa đêm, 8Wonder sẽ mang đến không khí hội hè bất tận khi âm nhạc đỉnh cao là cầu nối đưa khán giả đến với muôn vàn hoạt động lễ hội, ẩm thực, vui chơi… mới lạ.

Thế giới trải nghiệm độc đáo 8Wonder được trang trí bằng vô số tiểu cảnh khổng lồ và độc đáo, mang đậm phong cách Installation Art siêu thực với những gam màu neon rực rỡ. Hàng loạt hoạt động "triệu niềm vui" như thực hành xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, trang điểm và làm tóc... khiến du khách không nhàm chán bất cứ giây phút nào.

Chuỗi "hội hè bất tận" WonderFest 2023 tiếp nối không điểm dừng với đại chiến thế giới nước - Wonder Water War, cuộc thi WonderHunt, Lễ hội đặc sản bản địa - Wonder Feast… Hàng trăm trò chơi đỉnh cao tại công viên chủ đề VinWonders Nha Trang, không gian nghỉ dưỡng Vinpearl sang - xịn - mịn với đầy đủ trải nghiệm du lịch cao cấp, mới lạ… hội tụ làm nên dấu ấn "kỳ quan không giới hạn - Infinity Wonder" của siêu đại nhạc hội 8Wonder.

Với sự đầu tư bài bản, dấu ấn lễ hội kỳ vĩ từ 8Wonder và WonderFest 2023 sẽ tiếp tục nối dài tại lễ hội biển quốc tế thường niên do VinWonders sáng tạo với tham gia của những tên tuổi hàng đầu thế giới. Dù ở Nha Trang, Phú Quốc hay Nam Hội An… bất cứ nơi nào WonderFest hiện diện, du khách cũng sẽ được đắm chìm trong không khí hội hè bất tận và thăng hoa không giới hạn.