Lý do Nicole Kidman chê đạo diễn Martin Scorsese

Nữ diễn viên Nicole Kidman (57 tuổi), từng đoạt giải Oscar, liệt kê các đạo diễn cô từng hợp tác khi nhận Giải thưởng Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI).

Tờ Vanity Fair hỏi liệu có cái tên đáng chú ý nào mà Kidman vẫn để mắt tới không, ngôi sao phim Eyes Wide Shut thừa nhận cô rất muốn làm việc với đạo diễn Martin Scorsese (81 tuổi) nếu ông quay một phim có cô đóng chính.

Nữ diễn viên Nicole Kidman từng đoạt giải Oscar ẢNH: PAGE SIX

Nicole Kidman chia sẻ với tờ báo rằng: "Tôi luôn muốn làm việc với Martin Scorsese nếu ông ấy làm một bộ phim về phụ nữ".

Cùng với đạo diễn phim Departed, Kidman cũng nêu tên Kathryn Bigelow, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson và Michael Haneke là những đạo diễn trong danh sách mong muốn làm việc của cô.

Trong khi Nicole Kidman không nói rõ ra lời chê bai, Martin Scorsese đã từng bị chỉ trích trong quá khứ vì những bộ phim có quá nhiều nhân vật nam, chẳng hạn như The God Father, The Irishman, Goodfellas, The Wolf of Wall Street...

Năm 2011, Meryl Streep cũng chia sẻ những cảm xúc tương tự về Scorsese trong một cuộc phỏng vấn với The Talks: "Tôi muốn Martin Scorsese thỉnh thoảng quan tâm đến một nhân vật nữ, nhưng tôi không biết mình có sống được lâu đến vậy không".

Meryl Streep (75 tuổi) chưa từng hợp tác với Scorsese. Tuy nhiên, bà đã từng làm việc cùng Nicole Kidman.

Đạo diễn lừng danh Martin Scorsese ẢNH: PAGE SIX

Martin Scorsese bảo vệ những lựa chọn của mình trong quá khứ, khẳng định rằng ông cố gắng khắc họa chính xác hình ảnh nam tính theo cách mà mọi người đều hiểu.

Ông chia sẻ với tờ Entertainment Weekly vào những năm 1990 rằng: "Những bộ phim tôi đang làm thường nói về thế giới của đàn ông, nơi phụ nữ dường như chỉ là nhân vật phụ. Tôi nghĩ những người phụ nữ trong Goodfellas và Raging Bull rất mạnh mẽ. Nhưng họ không phải là người trên võ đài".

Trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, vị đạo diễn huyền thoại này chỉ làm phim có nhân vật chính là nữ một vài lần mà lần đầu tiên là gần 50 năm trước. Ellen Burstyn đóng vai chính trong bộ phim Alice Doesn't Live Here Anymore, ra rạp năm 1974, giúp bà giành được đề cử giải Oscar.

Dự án gần đây nhất của Scorsese - Killers of the Flower Moon - có sự góp mặt của một nữ chính mạnh mẽ là Lily Gladstone, được đề cử Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Gladstone đóng cùng Leonardo DiCaprio và Robert De Niro trong bộ phim dựa trên cuốn sách của David Grann.

Cathy Moriarty, Winona Ryder, Jodie Foster và Sharon Stone cũng được đề cử giải Oscar cho vai diễn của họ trong các bộ phim của Martin Scorsese.

Bộ phim mới nhất Nicole Kidman đóng chính là Babygirl do Halina Reijn đạo diễn, nhận tràng pháo tay dài 6 phút khi tham gia LHP Venice hồi tháng 8.2024.