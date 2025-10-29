Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Lý do NSƯT Thành Hội miệt mài làm nghề sau 4 thập kỷ

Hoài Thương - An Nhiên
29/10/2025 07:23 GMT+7

NSƯT Thành Hội vừa có những trải lòng về vai diễn trong phim điện ảnh 'Phá đám sinh nhật mẹ', đồng thời tiết lộ những trăn trở sau 4 thập kỷ làm nghề.

Hôm 28.10, sự kiện công chiếu phim điện ảnh 'Phá đám sinh nhật mẹ' diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSƯT Thành Hội, Ái Như, Hồng Ánh, Samuel An…

Lý do NSƯT Thành Hội miệt mài làm nghề sau 4 thập kỷ - Ảnh 1.

NSƯT Thành Hội cùng dàn diễn viên Phá đám sinh nhật mẹ tại sự kiện công chiếu phim

Ảnh: ĐPCC

Sau thời gian dài gắn bó với sân khấu, NSƯT Thành Hội bất ngờ góp mặt trong một dự án điện ảnh. Ở Phá đám sinh nhật mẹ, nam diễn viên vào vai chú Tình - người đàn ông hiền lành, nhiều suy tư nhưng không kém phần hài hước. Tại sự kiện công chiếu, NSƯT Thành Hội tâm sự lý do ông nhận lời tham gia dự án này trước hết vì tình bạn với giám chế Thanh Bình, nhưng quan trọng hơn là vì đồng cảm với tinh thần của bộ phim và tính cách nhân vật.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa sân khấu và điện ảnh, NSƯT Thành Hội thẳng thắn: “Tôi thường nghe người ta nói là diễn kịch và diễn phim khác nhau, nhưng bản thân tôi thấy không có gì khác hết. Ở sân khấu, tôi không đóng kịch mà diễn như chính cuộc đời mình. Khi sang điện ảnh, tôi cũng giữ cảm xúc đó. Tôi chưa bao giờ biết cái chuyện khi diễn phải gồng lên là như thế nào”.

NSƯT Thành Hội nói vui rằng mình đã “lâu rồi mới đụng lại điện ảnh” vì bận rộn với sân khấu. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Từ giờ đến sau này, ai mời mà thấy phù hợp thì tôi làm thôi. Thời gian của lớp chúng tôi không còn nhiều, nên cái gì cống hiến được cho cuộc đời thì tôi không từ chối”. 

Lời tâm sự giản dị ấy phần nào cho thấy thái độ làm nghề nghiêm túc và tinh thần cống hiến của người nghệ sĩ lão thành. Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Thành Hội vẫn chọn tiếp tục bước lên sân khấu, bước vào phim trường - không phải để tìm kiếm hào quang, mà để giữ ngọn lửa nghệ thuật.

Lý do NSƯT Thành Hội miệt mài làm nghề sau 4 thập kỷ - Ảnh 2.

Lần hiếm hoi NSƯT Thành Hội và Ái Như hội ngộ trong một tác phẩm điện ảnh

Ảnh: ĐPCC

Trăn trở của NSƯT Thành Hội

Khi nói về điều khiến mình còn trăn trở, NSƯT Thành Hội cho rằng đó không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là nỗi niềm chung của nhiều nghệ sĩ. Ông nhận thấy trong xã hội hiện nay, sự thấu hiểu và lòng biết ơn giữa con người với nhau đang dần ít đi - điều khiến nam nghệ sĩ không khỏi suy nghĩ.

Thay vì bi quan, nghệ sĩ Thành Hội chọn tiếp tục làm nghề như một cách duy trì niềm tin và truyền đi những giá trị tích cực. “Còn sức khỏe là tôi còn làm. Tôi làm để kêu gọi con người sống ôn hòa, có tình người, có lòng trắc ẩn và biết ơn. Người ta không cần mình trả ơn, nhưng mình phải biết ơn để không trở thành con người vô cảm”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Thành Hội, sân khấu là nơi có thể chạm đến cảm xúc và lay động con người. Ông từng chia sẻ: “Có người xem kịch của tôi về đã sống lại”. Đó là lý do để nam nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và duy trì công việc, coi mỗi vai diễn là cơ hội để khán giả nhìn lại chính mình và cuộc sống xung quanh.

NSƯT Thành Hội là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch miền Nam, đồng sáng lập sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh cùng nghệ sĩ Ái Như. Ông ghi dấu ấn qua các vở Nửa đời ngơ ngác, Bông hồng cài áo, 29 anh về…  Ngoài đời, ông có cuộc sống kín tiếng, giản dị, được đồng nghiệp và học trò quý trọng bởi sự tận tâm, nghiêm túc với nghề.

Tin liên quan

Tái hiện vở diễn đình đám của nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như

Tái hiện vở diễn đình đám của nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như

Nguyễn Khanh - sinh viên Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM gây chú ý khi mang tác phẩm Đêm thiên nga của sân khấu Hoàng Thái Thanh làm đề tài báo cáo tốt nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

Thành hội NSƯT Thành Hội Phá đám sinh nhật mẹ phim điện ảnh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

