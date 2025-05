Lý do One UI 8 rất quan trọng đối với danh tiếng của Samsung

Thị trường công nghệ đang nín thở theo dõi từng động thái của Samsung liên quan đến One UI 8, bản cập nhật được kỳ vọng sẽ 'sửa sai' sau những trải nghiệm đáng thất vọng mà One UI 7 mang lại. Từng được mong đợi là một bước ngoặt, One UI 7 (dựa trên Android 15) cuối cùng lại trở thành tâm điểm của chỉ trích với hàng loạt vấn đề, từ chậm trễ triển khai, lỗi nghiêm trọng, hao pin cho đến những thay đổi giao diện khó hiểu, khiến niềm tin của Samfan lung lay.

One UI 8 sẽ khắc phục những lỗi lầm mà One UI 7 để lại?

Ngay từ khi ra mắt bản beta vào tháng 12.2024, One UI 7 đã là một 'mớ hỗn độn'. Việc triển khai chậm trễ, lỗi nghiêm trọng buộc phải tạm dừng cập nhật, cùng những thay đổi gây tranh cãi như tách riêng bảng thông báo và cài đặt nhanh, vị trí khó hiểu của Now Bar, sự thiếu nhất quán trong thiết kế và những điều chỉnh ở màn hình khóa hay ngăn kéo ứng dụng đã khiến cộng đồng người dùng không khỏi khó chịu. Sự thiếu minh bạch trong khâu truyền thông của Samsung trong suốt quá trình này càng làm tình hình thêm tồi tệ.

One UI 8 được coi là canh bạc lớn của Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Giờ đây, One UI 8 (dựa trên Android 16) không chỉ là một bản nâng cấp phần mềm đơn thuần; nó là cơ hội quan trọng, thậm chí mang tính sống còn để Samsung khôi phục uy tín và lấy lại thiện cảm từ người dùng. Áp lực càng đè nặng khi có thông tin Android 16 dự kiến sẽ ra mắt sớm hơn lịch trình thông thường, thu hẹp đáng kể quỹ thời gian vốn đã eo hẹp của gã khổng lồ Hàn Quốc để hoàn thiện sản phẩm. Mọi sai lầm, dù nhỏ, cũng có thể khiến hãng trả giá đắt trong cuộc đua ngày càng khốc liệt.

Dù vậy, những tín hiệu tích cực đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, thắp lên hy vọng cho người dùng. Tại sự kiện The Android Show diễn ra đầu tháng 5.2025, ông Minseok Kang, Phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận kế hoạch điện thoại thông minh của Samsung, đưa ra cam kết rằng One UI 8 sẽ bắt đầu được tung ra vào mùa hè này, cụ thể là trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9.

Các báo cáo cũng cho thấy, thay vì một cuộc 'đại tu' toàn diện với nhiều tính năng mới đồ sộ, One UI 8 sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh những thay đổi từ phiên bản tiền nhiệm, hướng đến một trải nghiệm người dùng mượt mà, ổn định và hợp lý hơn. Việc nhiều bản dựng nội bộ của One UI 8 đã được phát hiện trên các máy chủ thử nghiệm cũng cho thấy quá trình phát triển đang diễn ra khẩn trương và đúng hướng.

Người dùng Samsung đang kỳ vọng hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ thực sự lắng nghe phản hồi, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những sai lầm của One UI 7 để mang đến một One UI 8 không chỉ sửa lỗi mà còn thực sự cải thiện và nâng tầm trải nghiệm. Liệu Samsung có thể xoay chuyển tình thế và lấy lại niềm tin đã mất? Câu trả lời sẽ sớm có trong vài tháng tới.