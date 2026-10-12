Lý do phim mới của 'nữ thần' Kim Ji Won vừa lên sóng đã gây sốt

Phim của Kim Ji Won gây sốt ngay từ tập đầu

Hình tượng của Kim Ji Won trong Doctor X: Mafia in White ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Doctor X: Mafia in White

Vốn là cái tên tạo nên cơn sốt toàn cầu của Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) hồi 2024, màn trở lại của Kim Ji Won với Doctor X: Mafia in White nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong phim truyền hình mới nhất, nữ diễn viên 34 tuổi hóa thân thành Gye Su Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Không chỉ đối mặt với những trận chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân, cô còn phải đối mặt với một hệ thống y tế bị dẫn dắt bởi sự tham nhũng và quan liêu.

Dù mới lên sóng hai tập, Doctor X: Mafia in White đã được nhiều khán giả săn đón nhờ khai thác đề tài mới lạ, kịch bản kịch tính cùng dàn diễn viên thực lực. Theo YTN, cốt truyện diễn biến nhanh cùng sự biến hóa mạnh mẽ của Kim Ji Won đã giúp tác phẩm vượt mốc rating 11,4% ngay từ tập đầu tiên và tăng lên 14,9% ở tập tiếp theo. Mức rating ấn tượng này đưa tác phẩm của đạo diễn Lee Jung Rim vượt qua nhiều đối thủ để trở thành phim truyền hình cuối tuần ăn khách nhất Hàn Quốc chỉ trong tuần đầu phát sóng.

Không chỉ tạo nên cơn sốt ở quê nhà, Doctor X: Mafia in White còn được nhiều khán giả Việt săn đón. Bằng chứng là tác phẩm hiện đứng đầu danh sách Top 10 series tại Việt Nam của Netflix.

Giải mã cơn sốt 'Doctor X: Mafia in White'

Doctor X: Mafia in White mở ra góc nhìn mới về thế giới y khoa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Doctor X: Mafia in White

Sức hút của Doctor X: Mafia in White đến từ việc phim không đi theo mô típ phim y khoa quen thuộc mà khai thác màu sắc medical noir - kết hợp giữa y khoa, yếu tố hình sự và những cuộc đấu đá quyền lực. Bộ phim đưa khán giả bước vào thế giới bệnh viện, nơi những quy tắc ngầm, lợi ích cá nhân và các mối quan hệ phức tạp có thể chi phối cả những quyết định liên quan đến sinh mạng con người. Nhịp phim nhanh cùng những tình huống căng thẳng tạo nên sức hút ngay từ những tập đầu tiên.

Đáng chú ý, tác phẩm được làm lại từ loạt phim Doctor X nổi tiếng của Nhật Bản. Phim từng tạo dựng dấu ấn nhờ hình tượng nữ bác sĩ tài năng, cá tính và không dễ khuất phục trước những quy tắc bất công. Việc kế thừa một thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường giúp phiên bản Hàn Quốc thu hút sự chú ý ngay từ trước khi phát sóng, đồng thời đặt ra kỳ vọng về cách làm mới câu chuyện để phù hợp với khán giả hiện đại.

Kim Ji Won trở thành "thỏi nam châm" hút khán giả cho Doctor X: Mafia in White

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Doctor X: Mafia in White

Cùng với đó, sự xuất hiện của Kim Ji Won với vai trò nữ chính cũng tạo nên sức hút không hề nhỏ với khán giả. Khác với hình tượng tài phiệt với câu chuyện tình yêu đầy nước mắt ở "bom tấn truyền hình" trước, nữ diễn viên 9X mang đến một hình tượng khác biệt: gai góc và quyết liệt hơn.

SeDaily đánh giá chất giọng trầm ấm, chắn chắn cùng ánh mắt sắc lạnh của nữ diễn viên góp phần giúp cô xây dựng thành công hình tượng nhân vật đầy khí chất và uy quyền. Đáng chú ý, trong các cảnh phẫu thuật, mỹ nhân họ Kim còn thể hiện khả năng phán đoán nhanh nhạy và sự tập trung cao độ thông qua những biểu cảm tinh tế trên gương mặt cùng từng chuyển động nơi đầu ngón tay. Nhờ đó, Kim Ji Won được đánh giá là đã khắc họa thành công một Kye Su Jeong mang đậm dấu ấn riêng của mình, vượt qua cái bóng từ bản gốc.

Kim Ji Won nhận nhiều phản hồi tích cực về vai diễn mới nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Doctor X: Mafia in White

Bên cạnh câu chuyện chính, những tình tiết xoay quanh cuộc sống, công việc thường nhật của Kye Su Jeong cũng được khán giả yêu thích vì sự gần gũi, dí dỏm mà Kim Ji Won khéo léo thể hiện. Có thể nói, những cảnh phẫu thuật đầy căng thẳng, yếu tố châm biếm nhẹ nhàng cùng chất hài hước có phần ngược đời đã hòa quyện một cách tinh tế, vừa giữ được sự hồi hộp đặc trưng của dòng phim y khoa, vừa lồng ghép sự ấm áp của một bộ phim nhân văn.

Ngoài màn thể hiện ấn tượng của Kim Ji Won, Doctor X: Mafia in White còn ghi điểm khi quy tụ dàn diễn viên giàu kinh nghiệm: Son Hyun Joo, Lee Jung Eun, Kim Woo Seok... Màn thể hiện đa sắc thái của họ trên màn ảnh góp phần tạo nên sức nặng, chiều sâu cho câu chuyện.

Bên cạnh những phản hồi tích cực từ người xem, Doctor X: Mafia in White cũng gây nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội khi không ít người xem so sánh màn thể hiện của Kim Ji Won với nữ chính của bản Nhật.