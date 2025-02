Lý do sân bay Hàn Quốc tịch thu gần 11 tấn kim chi

Việc nhân viên an ninh tịch thu chai nước, ống sữa tắm và lọ kem bôi mặt là cảnh tượng thường thấy ở an ninh sân bay. Tuy nhiên, các quan chức thực thi quy định không mang theo chất lỏng tại sân bay quốc tế Incheon (INC), Hàn Quốc đang bận thu giữ một mặt hàng bị cấm khác: kim chi, một hỗn hợp rau củ muối và lên men vốn là món chủ yếu trên mọi bàn ăn tối của người Hàn Quốc.



Theo sân bay, năm ngoái, các quan chức tại sân bay quốc tế Incheon đã tịch thu tổng cộng 10,7 tấn món ăn kèm bắt buộc phải có của đất nước từ những hành khách vi phạm lệnh cấm chất lỏng trong hành lý xách tay.

Kim chi bị thu hồi ở sân bay ẢNH: CNN

Đó là vì kim chi đóng gói sẵn thường được đựng trong chai hoặc túi nhựa và được ngâm trong nước sốt cay, nghĩa là kim chi được coi là chất lỏng. Giống như nhiều sân bay khác trên thế giới, chính quyền tại ICN cấm chất lỏng và gel vượt quá 100ml trong hành lý xách tay.

Trong năm 2023, các quan chức sân bay cho biết họ cũng đã tịch thu 10,5 tấn jang, một từ chỉ nhiều loại nước sốt và bột nhão lên men truyền thống.

Theo các quan chức sân bay, các mặt hàng thực phẩm bị tịch thu sẽ bị vứt đi hoặc quyên góp cho trung tâm phúc lợi cộng đồng địa phương cùng với các mặt hàng bị tịch thu khác.

Và đây không phải là lần đầu tiên quan chức Hàn Quốc có lập trường mạnh mẽ đối với một sản phẩm thực phẩm bình dân.

Vào năm 2024, Korean Air, hãng hàng không hàng đầu của đất nước, tuyên bố sẽ không còn phục vụ mì ramyeon cho hành khách đi hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài nữa. Hãng hàng không trích dẫn "xu hướng nhiễu loạn ngày càng tăng" khiến việc phục vụ đồ ăn nhẹ - được làm bằng cách thêm nước sôi trở nên quá nguy hiểm.

Ngoài ra, những khách du lịch mang món trộn Everything But the Bagel của Trader Joe vào Hàn Quốc cho biết đã vi phạm quy định của chính quyền. Sản phẩm chỉ được bán ở Mỹ này đã lan truyền trên TikTok và là một "quà lưu niệm" được ưa chuộng đối với những du khách vừa trở về từ Mỹ.

Hỗn hợp gia vị phổ biến này bị coi là bất hợp pháp vì nó có chứa hạt anh túc, một loại hạt có dầu bị cấm ở Hàn Quốc.

Một blogger Hàn Quốc cho biết cô đã mang về 20 chai gia vị khi trở về nước sau chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, cô cho biết, những chiếc chai này rơi ra khỏi băng chuyền hành lý có khóa màu vàng và sau đó bị cơ quan chức năng tịch thu.

Giờ đây, các biển hiệu bằng tiếng Hàn và tiếng Anh đã được đặt khắp nhà ga để cảnh báo du khách không nên mang mọi thứ trừ hỗn hợp gia vị Bagel vào đất nước này.