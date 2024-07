Lý do sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng của Mỹ bị cấm ở nước này

Sản phẩm này được những người có ảnh hưởng ưa chuộng và thường xuyên xuất hiện trong các công thức nấu ăn trên TikTok, có chứa muối, tỏi băm, hạt mè và hạt anh túc - loại cuối cùng bị cấm ở Hàn Quốc.



Khách du lịch đến sân bay Seoul (ICN) gần đây cho biết đã nhìn thấy các biển báo đề cập cụ thể đến việc không được phép sử dụng hỗn hợp gia vị Everything But the Bagel.

CNN

Trên mạng xã hội đã chia sẻ lại một biển cảnh báo từ sân bay. Tấm biển có hình ảnh sản phẩm hỗn hợp gia vị bằng tiếng Hàn: "Chúng tôi muốn thông báo với du khách rằng các sản phẩm sau đây có chứa hạt anh túc bị hạn chế đưa vào Hàn Quốc với tên gọi 'Papaver Somniferum L', một thành phần thuộc họ anh túc được chỉ định là chất ma túy theo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc đã bị phát hiện".

Mới đây, một blogger trên trang Naver Hàn Quốc đã đăng bài về trải nghiệm của bản thân khi đưa sản phẩm của Trader Joe's từ Mỹ về Hàn Quốc.

Trong bài đăng ngày 14.7, blogger này cho biết cô đã mang về 20 lọ gia vị mà mình tìm hiểu trên mạng. Tuy nhiên, cô cũng như những hành khách khác đều phải bỏ lại sản phẩm này ở sân bay trước khi nhập cảnh.

Hàn Quốc không phải là quốc gia duy nhất hạn chế hạt giống thuốc phiện.

Tại Singapore, hạt giống được Cục Ma túy Trung ương chính thức phân loại là "hàng cấm", nhưng những người muốn mang chúng vào nước này - dù ở dạng hạt giống hay trong các sản phẩm thực phẩm - có thể nộp đơn xin miễn trừ thông qua Cơ quan Khoa học Y tế của đất nước.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc đã đưa ra cảnh báo cho các thành viên quân đội rằng việc tiêu thụ hạt anh túc có thể khiến xét nghiệm ma túy cho kết quả dương tính.

"Các sản phẩm hạt giống có chất ma túy luôn bị cấm đưa vào Hàn Quốc. Gần đây, cơ quan hải quan đã tăng cường trấn áp các mặt hàng liên quan đến ma túy", đại diện sân bay nói với CNN.

Cây anh túc là nguồn quan trọng cung cấp các hợp chất tương tự được tìm thấy trong thuốc giảm đau như codeine và morphin, mặc dù bản thân hạt không chứa bất kỳ loại thuốc phiện nào.

Trader Joe's là chuỗi cửa hàng tạp hóa được thành lập ở California với hơn 500 địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Trong một cuộc thăm dò năm 2023, khách hàng của Trader Joe's đã liệt kê Everything But the Bagel là một trong những sản phẩm yêu thích của họ.