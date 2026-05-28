Lý do smartphone bàn phím kiểu BlackBerry bất ngờ trở lại

Nguyên nhân chính cho sự thất bại là do người dùng ưa chuộng điện thoại màn hình cảm ứng với phần mềm ổn định và kho ứng dụng phong phú hơn so với những thiết bị có bàn phím QWERTY vật lý. Nhưng vào năm 2026, thị trường smartphone lại chứng kiến sự hồi sinh bất ngờ của trải nghiệm điện thoại kiểu BlackBerry.

Clicks Communicator được bán với giá 499 USD ẢNH: CLICKS

BlackBerry hiện không sản xuất smartphone của riêng mình, tuy nhiên người dùng có thể tìm thấy hai lựa chọn sử dụng bàn phím QWERTY. Đầu tiên là phụ kiện bàn phím Clicks tương thích với một số thiết bị Android và iPhone. Thứ hai, nhiều nhà sản xuất smartphone đang cho ra mắt các mẫu Android tích hợp bàn phím kiểu BlackBerry, chẳng hạn Clicks Communicator được giới thiệu tại triển lãm công nghệ CES diễn ra đầu năm nay.

Sự phổ biến trở lại của bàn phím QWERTY có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố. Nhiều người dùng cảm thấy hoài niệm về những chiếc BlackBerry mà họ từng sở hữu, trong khi những người thường xuyên gõ chữ có thể đánh giá cao bàn phím vật lý hơn bàn phím ảo do ít gặp phải lỗi phần mềm. Bên cạnh đó, điện thoại có bàn phím QWERTY cũng mang đến sự độc đáo trong một thế giới smartphone ngày càng đồng nhất, nơi mà các mẫu điện thoại như iPhone 17 hay Galaxy S26 đều có thiết kế tương tự.

Nhiều lựa chọn thiết bị kiểu BlackBerry

Hiện tại, người dùng có nhiều lựa chọn cho các thiết bị mang phong cách BlackBerry, được chào bán ở nhiều mức giá khác nhau. Những cái tên tiêu biểu có thể kể đến như Minimal Phone giá 449,99 USD với màn hình e-paper và trải nghiệm Android 14, hay Zinwa Q25 giá khoảng 400 USD có thiết kế dựa trên BlackBerry Classic và chạy Android 13. Hãng Unihertz cũng đã cho ra mắt Titan 2 qua Kickstarter, thu hút hơn 7.000 người ủng hộ và đạt doanh thu hơn 2 triệu USD. Titan 2 có giá 229 USD, hỗ trợ 5G và chạy Android 15.

Clicks Power Keyboard là phụ kiện đang được bán ở dạng đặt trước ẢNH: CLICKS

Đối với Clicks Communicator có giá 499 USD. Thiết bị này sở hữu cấu hình tương tự Titan 2 Elite Pro, bao gồm màn hình OLED 4,03 inch và bàn phím QWERTY đầy đủ. Điện thoại chạy trên nền tảng Android 16 và được bảo đảm cập nhật phần mềm 5 năm.

Ngoài ra, những người không muốn mua điện thoại kiểu BlackBerry nhưng vẫn muốn trải nghiệm bàn phím QWERTY có thể lựa chọn từ nhiều phụ kiện khác nhau. Clicks đã ra mắt Clicks Keyboard cho một số mẫu iPhone vào năm 2024 và được bán với giá từ 139 USD, còn Clicks Power Keyboard là phụ kiện có giá đặt trước 99 USD được thiết kế gắn vào smartphone thông qua MagSafe hoặc Qi2.

Sự trở lại của bàn phím QWERTY kiểu BlackBerry không chỉ là một xu hướng mới mà còn phản ánh nhu cầu của người dùng về sự đa dạng và cá tính trong thiết bị di động của họ.