Lý do Trần Bảo Sơn tái xuất màn ảnh sau 10 năm

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn đánh dấu màn tái xuất với Trên con đường mới - dự án điện ảnh hành động đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình làm nghề. Không chỉ tái xuất trước ống kính, anh còn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và hiện thực hóa ý tưởng đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Tạo hình của Trần Bảo Sơn trong phim Trên con đường mới Ảnh: NSX

Trần Bảo Sơn nói về vai trò mới

Việc cùng lúc đảm nhiệm ba vị trí đặt ra yêu cầu cao về khả năng bao quát, từ định hướng câu chuyện, xây dựng nhân vật đến cách tổ chức sản xuất và triển khai ngôn ngữ hình ảnh. Tuy nhiên, đây không phải một lựa chọn mang tính thử sức đơn thuần mà là kết quả của quá trình Trần Bảo Sơn tích lũy vốn nghề và từng bước mở rộng góc nhìn về điện ảnh sau nhiều năm hoạt động.

Chia sẻ về quyết định này, Trần Bảo Sơn thẳng thắn: “Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu”. Trong hành trình diễn xuất, anh có cơ hội làm việc với nhiều nhà làm phim như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt... qua đó tiếp cận những phương pháp kể chuyện và cách tổ chức điện ảnh khác nhau.

Nam diễn viên mang những kinh nghiệm trong quá trình làm nghề để thực hiện dự án điện ảnh này Ảnh: NSX

Với nam nghệ sĩ, mỗi dự án không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội quan sát cách đạo diễn xây dựng thế giới phim, dẫn dắt diễn viên và kết nối từng yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến hình ảnh để tạo nên tổng thể tác phẩm. “Mỗi vị đạo diễn đều có những cái hay riêng, vì vậy tôi đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm”, anh cho biết. Những trải nghiệm ấy trở thành nền tảng để Trần Bảo Sơn bước sang vị trí phía sau máy quay để thực hiện Trên con đường mới.

Việc lựa chọn dòng phim hành động cho màn trở lại cũng cho thấy sự tiếp nối với vốn kinh nghiệm diễn xuất của Trần Bảo Sơn. Bởi trước đó, anh từng tham gia Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Quyên… Khi chuyển sang vai trò đạo diễn, những kinh nghiệm trước đây trở thành cơ sở để anh tiếp cận các cảnh hành động. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh: “Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết”.

Bên cạnh những yếu tố hành động, đạo diễn Trần Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc của bộ phim: “Đằng sau những cảnh hành động là câu chuyện đậm tình thân”. Theo anh, Trên con đường mới không đơn thuần được xây dựng như một tác phẩm hành động kịch tính mà còn là câu chuyện về gia đình, mong muốn được trở về quê hương, giúp đỡ những em bé cần một mái ấm. Đó là hành trình của những con người mang từng số phận và câu chuyện riêng.