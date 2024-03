Lý do vàng nổi sóng

Vàng miếng, vàng nhẫn đều phá kỷ lục

Trong 2 ngày cuối tuần, giá vàng miếng SJC biến động mạnh bất thường. Sau khi tăng lên mức kỷ lục 81 triệu đồng/lượng (phá kỷ lục 80,3 triệu đồng/lượng ngày 26.12.2023), giá quay đầu giảm mạnh gần 2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, ngày 3.3, Công ty Mi Hồng (TP.HCM) giảm giá bán vàng miếng xuống 79 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó tăng lại 400.000 đồng vào trưa cùng ngày, rồi lên 79,4 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, công ty này mua vào từ 77,8 triệu đồng/lượng lên 78,2 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 100.000 - 150.000 đồng mỗi lượng, theo đó giá mua vào còn 77,85 triệu đồng, bán ra 80,15 triệu đồng. Trước đó, các công ty vàng đã giảm khoảng 700.000 đồng mỗi lượng giá vàng miếng SJC sau khi tăng mạnh từ 900.000 - 1,4 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào vàng miếng SJC còn 77,8 triệu đồng, bán ra 80,3 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 77,65 triệu đồng, bán ra 80,25 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC đạt mức kỷ lục 81 triệu đồng/lượng vào cuối tuần qua ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng nhẫn đứng vững ở mức kỷ lục gần 68 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có mức giá vàng nhẫn cao nhất thị trường khi mua vào lên 66,78 triệu đồng, bán ra 67,98 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 66,6 triệu đồng, bán ra 67,8 triệu đồng. Công ty SJC mua vào lên 65,3 triệu đồng, bán ra 66,6 triệu đồng…

Từ đầu năm đến nay, đây là "đợt sóng" mạnh nhất của giá vàng, tăng giảm đột ngột cả triệu đồng mỗi lượng. So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 6 - 7 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng khoảng 9%. Giá vàng nhẫn tăng khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng khoảng 5%. Giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá quốc tế từ 17,2 - 18,1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao hơn 4,4 - 5,8 triệu đồng/lượng.

Sự biến động của giá vàng được đánh giá là bất thường bởi trong thời gian cuối tuần, giao dịch thường trầm lắng hơn. Thế nhưng Công ty SJC dù là ngày nghỉ thứ bảy (ngày 2.3) nhưng liên tục điều chỉnh giá nhiều lần lên xuống. Đại diện Công ty SJC cho biết nguyên nhân khiến giá tăng cao đến từ giá vàng quốc tế đột ngột tăng mạnh 40 USD/ounce, lên 2.082 USD/ounce.

Thêm vào đó, thị trường vàng trong nước xuất hiện "luồng" bán và mua một chiều nên giá lên hay xuống mạnh tùy từng thời điểm. Đáng nói, giá biến động mạnh nhưng giao dịch trên thị trường vàng không tăng so với những ngày trước đó. Một số người kinh doanh vàng lâu năm cho biết lãi suất (LS) tiết kiệm hiện nay đang ở mức thấp kỷ lục nên người có tiền đang chuyển hướng quan tâm đến vàng nhiều hơn.

Do đó nhu cầu đầu tư vào vàng tăng lên, nhất là vàng nhẫn. Thêm vào đó, giá USD gần đây cũng gia tăng, đặc biệt giá USD tự do hiện đang tăng khá nhanh làm cho giá vàng quy đổi từ quốc tế cũng cao hơn trước. Chẳng hạn vào cuối tuần, giá USD tăng thêm khoảng 140 đồng, lên 25.520 đồng chiều mua vào, bán ra 25.590 đồng. Nếu so với đầu năm thì mức tăng gần 800 đồng, tương ứng đi lên khoảng 3,2%. Do đó, dù vàng quốc tế không tăng giá mà USD tăng thì giá vàng trong nước cũng đã đi lên.

Dự báo giá tăng nhưng cần thận trọng

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ phân tích trong phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng thế giới bùng nổ và chạm mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Dữ liệu kém lạc quan về kinh tế Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm LS trong năm 2024. Các báo cáo công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ sụt giảm mạnh trong tháng 2. Bên cạnh đó, niềm tin tiêu dùng theo khảo sát của Đại học Michigan cũng thấp hơn so với dự báo của giới phân tích. Những số liệu này cho thấy kinh tế Mỹ đang suy yếu, củng cố khả năng Fed sẽ bắt đầu giảm LS vào tháng 6.

Trước đó, một số nhà đầu tư lo ngại nếu xuất hiện thêm số liệu cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng, Fed sẽ trì hoãn hơn nữa việc giảm LS. Môi trường LS cao thường sẽ gây bất lợi cho giá vàng. Bởi vậy, khi khả năng Fed giảm LS vào tháng 6 được củng cố, vàng được giải tỏa áp lực. Với việc vượt ngưỡng cản tâm lý 2.050 USD/ ounce, giá vàng thế giới có thể duy trì xu hướng tăng. "Vào tuần tới, giá vàng thế giới có thể giảm về 2.060 USD/ounce trước khi hướng đến 2.130 USD/ounce. Dựa trên cơ sở này, có thể dự đoán giá vàng trong nước sẽ chạm mức 82 triệu đồng/lượng trong tháng 3", ông Vũ dự đoán.

Tương tự, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng vàng có tính thanh khoản cao nên nhiều nước trên thế giới đang có xu hướng mua nhiều, đặc biệt là các ngân hàng trung ương. Giá vàng trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng khi Fed đưa ra thông điệp có thể ngưng tăng LS, thậm chí giảm LS trong quý 2, chậm nhất là đầu quý 3 năm nay. Trong trường hợp giảm LS, giá trị tiền USD sẽ bị giảm xuống và thông thường khi tiền USD giảm sút thì giá vàng sẽ đi lên. Giá vàng lúc này có thể đạt mức 2.100 USD/ounce.

Đối với giá vàng trong nước, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng nếu không có sự can thiệp từ cơ quan chức năng, cụ thể là việc sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng như thế nào thì vàng vẫn đứng ở mức cao. Theo Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 3 này là thời hạn để Ngân hàng Nhà nước tổng kết Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng. Song các giải pháp nếu chưa được triển khai, đáp ứng nguồn cung vàng trên thị trường thì giá cũng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, với mức giá trong nước cao hơn thế giới, có lúc lên gần 20 triệu đồng/lượng như vừa qua thì việc nắm giữ vàng thời điểm này khá rủi ro.