Lý do Võ Hoàng Yến bất ngờ rời khỏi buổi quay hình show thực tế

Tập 4 Model Kid Vietnam 2026 lên sóng tối 3.10, đặt ra thử thách khi các người mẫu nhí phải catwalk và ứng biến trên những địa hình khó nhằn. Ngoài dàn huấn luyện viên gồm Thùy Dương (Tyhd), Quỳnh Anh, Bùi Quỳnh Hoa, chương trình còn có sự góp mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê trong vai trò giám khảo khách mời.

Top 15 Model Kid Vietnam 2026 tham gia các hoạt động trải nghiệm trong chương trình Ảnh: NSX

Ở tập trước, 3 huấn luyện viên cùng top 15 đã trải qua thử thách đầu tiên kết hợp cùng một thương hiệu thời trang. Với phần thể hiện nổi bật, đội Tyhd đã mang về chiến thắng đầu tiên. Đặc biệt, trước những nỗ lực của các thí sinh, nhãn hàng đưa ra quyết định giữ lại các thí sinh ở vòng nguy hiểm, bảo toàn số lượng thành viên cho cả 3 đội.

Ở vòng tranh tài lần này, để giành lợi thế cho thử thách chính, ba đội sẽ đến với thử thách vận động ngoài trời, phải vượt qua các chướng ngại vật để mang cờ về cho đội. Theo ban tổ chức, thử thách đòi hỏi sự gắn kết, tinh thần đồng đội và khả năng ăn ý giữa các thành viên. Với thời gian hoàn thành ngắn nhất, đội của Bùi Quỳnh Hoa đã giành chiến thắng, đồng thời nắm quyền chọn thứ tự trang phục và thi ở thử thách chính.

Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò giám khảo khách mời trong chương trình Ảnh: NSX

Bước vào phần thi chính, top 15 cùng khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, mang guốc mộc và lần lượt catwalk trên bề mặt gồ ghề, vượt cầu khỉ, đồng thời kết hợp cùng những phụ kiện có trọng lượng khác nhau. Mỗi bước đi vì thế đều đòi hỏi các thí sinh phải giữ thăng bằng, làm chủ từng chuyển động và nhanh chóng ứng biến trước những trở ngại trên sàn diễn.

Lần đầu sải bước trên sân khấu có địa hình đầy thử thách, các thí sinh nhí khó tránh khỏi những tình huống bất ngờ. Dù liên tục nhận được sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên bên dưới, nhưng áp lực tâm lý cùng những tác động bên ngoài vẫn khiến các bạn nhỏ không giữ được sự tập trung.

Võ Hoàng Yến ngồi ghế nóng 'Model Kid Vietnam'

Vừa bước vào vòng loại, không khí giữa các huấn luyện viên đã “nóng” lên khi Tyhd thẳng thắn nhận xét phần thi của hai đội còn lại: “Hai đội này có tuyến rất đơn giản, còn đội tôi là thay đổi 180 độ luôn nên cũng là một phần thử thách của các bé”. Lời nhận xét nhanh chóng châm ngòi cho màn “đấu khẩu”, khi Quỳnh Anh và Quỳnh Hoa đồng loạt phản biện: “Thật ra đâu có đơn giản, chị đâu có nhìn thấy bọn em tập như thế nào đâu”.

Tyhd tiếc nuối khi chia tay 2 học trò trong chương trình Ảnh: NSX

Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh Hoa tiếp tục đáp trả: “Cô TyhD có quyền thoải mái nói về đội của mình nhưng không có quyền được lên tiếng với những điều không nhìn thấy ở đội người khác”. Màn đối đáp giữa các huấn luyện viên khiến không khí tại vòng loại trở nên căng thẳng, buộc giám khảo Võ Hoàng Yến phải lên tiếng can thiệp để cuộc tranh luận dừng lại và phần đánh giá được tiếp tục.

Với phần thể hiện nổi bật, đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa đã giành chiến thắng tại thử thách này, đồng nghĩa với việc nắm quyền loại đi thí sinh của hai đội còn lại. Ngay giờ phút căng thẳng, Võ Hoàng Yến bất ngờ rời khỏi buổi quay trước sự ngỡ ngàng của Nguyên Khang và thí sinh.

Chia sẻ về quyết định này, cô cho biết: “Tôi không thể chịu được cảm xúc ngay lúc này. Người mẹ này hèn quá không dám đối diện với các con khi công bố kết quả, không dám nhìn những giọt nước mắt và sự thất vọng trên mặt các con”.

Trong phòng loại, 4 cái tên phải đối mặt với Bùi Quỳnh Hoa gồm Minh Hằng và Khánh An (team TyhD), Tài Lộc và Khôi Vỹ (team Quỳnh Anh). Sau màn tranh luận, Bùi Quỳnh Hoa quyết định loại 2 học trò của Tyhd, khép lại tập 4 của chương trình.