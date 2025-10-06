Lý do vợ kém 16 tuổi tham gia phim mới của Quách Ngọc Tuyên

Quách Ngọc Tuyên tâm huyết với vai diễn trong Trăng điên. Anh tiết lộ đây là dạng nhân vật mà bản thân ấp ủ thể hiện trong sự nghiệp Ảnh: NVCC

Trăng điên là web drama tâm huyết do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào tối 17.10 trên kênh YouTube cá nhân. Sản phẩm lần này do Ngọc Tưởng làm đạo diễn, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Việt Anh, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, diễn viên Thùy Anh, diễn viên Hoàng Phi…

Trong đó, Thảo Hân - vợ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi góp mặt ở dự án web drama này. Theo tiết lộ của nam diễn viên, người bạn đời sẽ vào vai y tá. Dù vai diễn có thoại và không nặng ký nhưng với Thảo Hân, đây là một thử thách không nhỏ. Bởi cô vốn nhát máy quay, lại chưa từng tham gia diễn xuất. Ngoài ra, việc phải diễn trực tiếp với NSND Việt Anh cũng khiến Thảo Hân không tránh khỏi áp lực.

Hình ảnh của Quách Ngọc Tuyên và vợ trong phim Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Tuyên nói về sự xuất hiện của vợ trong phim mới

Khi được hỏi về lý do mời vợ tham gia phim Trăng điên, Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi làm khá nhiều phim rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hân và cả gia đình theo sát đoàn phim. Vì toàn bộ bối cảnh là ở Lâm Đồng nên tôi đưa cả gia đình đi cùng, để có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bình thường tham gia gameshow, người ta hỏi Hân cũng không nói chuyện được vì nhát máy quay. Vậy mà lần này, Hân chủ động nói muốn có một vai trong phim”.

Trước lời ngỏ ý của vợ, Quách Ngọc Tuyên ban đầu nghĩ rằng người bạn đời muốn có kỷ niệm. Nhưng sau đó nam diễn viên mới biết vợ tham gia phim vì muốn đem lại may mắn cho mình.

Sao nam 8X bộc bạch: “Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng cả hai đem tới may mắn cho nhau. Cho nên Hân mong khi cô ấy tham gia thì tôi sẽ may mắn được thời tiết ủng hộ, được anh em ê kíp thương, Tổ thương và phim được khán giả đón nhận”.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên 8X và vợ kém 16 tuổi Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Tuyên kể trong quãng thời gian quay phim, thời tiết Bảo Lộc mưa lớn, trong khi các bối cảnh chủ yếu ngoài trời. Do đó, ê kíp lo lắng việc phát sinh thêm thời gian ghi hình sẽ tốn nhiều chi phí. Thậm chí lúc đó nam nghệ sĩ còn tính đến phương án sẽ gửi một ít chi phí để mọi người về TP.HCM, đợi thời tiết ổn định thì xin lịch quay hình trở lại.

“Vợ thấy tôi lo nên lúc nào cũng động viên, rồi nằng nặc đòi theo tôi ra hiện trường, để con ở khách sạn cho bà ngoại chăm. Có hôm Hân không theo đoàn được thì liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Thực lòng, chưa phim nào tôi quay mà hoàn cảnh khó khăn như vậy”, anh chia sẻ.

Được biết, sau gần 20 năm làm nghề, Quách Ngọc Tuyên đã trải qua nhiều dạng vai nhưng chưa từng được thử sức với nhân vật biến thái, bệnh hoạn. Anh cũng từng chia sẻ mong ước này sau thành công của phim Lật mặt: Một điều ước. Tình cờ, biên kịch Hoàng Khôi gửi cho anh kịch bản này. Vừa đọc, nam diễn viên ấn tượng và lập tức bắt tay vào sản xuất. Anh tâm sự: “Giống như khi mình phát nguyện lên vũ trụ thì lại gặp được kịch bản này. Nhân vật đúng như tôi mong muốn, kịch bản thú vị. Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào nhưng cả tôi và đạo diễn Ngọc Tưởng đều rất tâm đắc và tâm huyết”.