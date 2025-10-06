Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do vợ kém 16 tuổi tham gia phim mới của Quách Ngọc Tuyên

Thạch Anh
Thạch Anh
06/10/2025 16:23 GMT+7

Quách Ngọc Tuyên vừa hé lộ web drama mới, gây chú ý khi có sự góp mặt của người bạn đời là Thảo Hân. Đây là lần hiếm hoi cô tham gia một dự án phim của chồng.

Lý do vợ kém 16 tuổi đóng phim mới của Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên tâm huyết với vai diễn trong Trăng điên. Anh tiết lộ đây là dạng nhân vật mà bản thân ấp ủ thể hiện trong sự nghiệp

Ảnh: NVCC

Trăng điên là web drama tâm huyết do Quách Ngọc Tuyên sản xuất, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào tối 17.10 trên kênh YouTube cá nhân. Sản phẩm lần này do Ngọc Tưởng làm đạo diễn, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Việt Anh, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ, diễn viên Thùy Anh, diễn viên Hoàng Phi…

Trong đó, Thảo Hân - vợ kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi góp mặt ở dự án web drama này. Theo tiết lộ của nam diễn viên, người bạn đời sẽ vào vai y tá. Dù vai diễn có thoại và không nặng ký nhưng với Thảo Hân, đây là một thử thách không nhỏ. Bởi cô vốn nhát máy quay, lại chưa từng tham gia diễn xuất. Ngoài ra, việc phải diễn trực tiếp với NSND Việt Anh cũng khiến Thảo Hân không tránh khỏi áp lực.

Lý do vợ kém 16 tuổi đóng phim mới của Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 2.

Hình ảnh của Quách Ngọc Tuyên và vợ trong phim

Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Tuyên nói về sự xuất hiện của vợ trong phim mới

Khi được hỏi về lý do mời vợ tham gia phim Trăng điên, Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi làm khá nhiều phim rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hân và cả gia đình theo sát đoàn phim. Vì toàn bộ bối cảnh là ở Lâm Đồng nên tôi đưa cả gia đình đi cùng, để có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bình thường tham gia gameshow, người ta hỏi Hân cũng không nói chuyện được vì nhát máy quay. Vậy mà lần này, Hân chủ động nói muốn có một vai trong phim”.

Trước lời ngỏ ý của vợ, Quách Ngọc Tuyên ban đầu nghĩ rằng người bạn đời muốn có kỷ niệm. Nhưng sau đó nam diễn viên mới biết vợ tham gia phim vì muốn đem lại may mắn cho mình. 

Sao nam 8X bộc bạch: “Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng cả hai đem tới may mắn cho nhau. Cho nên Hân mong khi cô ấy tham gia thì tôi sẽ may mắn được thời tiết ủng hộ, được anh em ê kíp thương, Tổ thương và phim được khán giả đón nhận”.

Lý do vợ kém 16 tuổi đóng phim mới của Quách Ngọc Tuyên - Ảnh 3.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên 8X và vợ kém 16 tuổi

Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Tuyên kể trong quãng thời gian quay phim, thời tiết Bảo Lộc mưa lớn, trong khi các bối cảnh chủ yếu ngoài trời. Do đó, ê kíp lo lắng việc phát sinh thêm thời gian ghi hình sẽ tốn nhiều chi phí. Thậm chí lúc đó nam nghệ sĩ còn tính đến phương án sẽ gửi một ít chi phí để mọi người về TP.HCM, đợi thời tiết ổn định thì xin lịch quay hình trở lại.

“Vợ thấy tôi lo nên lúc nào cũng động viên, rồi nằng nặc đòi theo tôi ra hiện trường, để con ở khách sạn cho bà ngoại chăm. Có hôm Hân không theo đoàn được thì liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Thực lòng, chưa phim nào tôi quay mà hoàn cảnh khó khăn như vậy”, anh chia sẻ.

Được biết, sau gần 20 năm làm nghề, Quách Ngọc Tuyên đã trải qua nhiều dạng vai nhưng chưa từng được thử sức với nhân vật biến thái, bệnh hoạn. Anh cũng từng chia sẻ mong ước này sau thành công của phim Lật mặt: Một điều ước. Tình cờ, biên kịch Hoàng Khôi gửi cho anh kịch bản này. Vừa đọc, nam diễn viên ấn tượng và lập tức bắt tay vào sản xuất. Anh tâm sự: “Giống như khi mình phát nguyện lên vũ trụ thì lại gặp được kịch bản này. Nhân vật đúng như tôi mong muốn, kịch bản thú vị. Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào nhưng cả tôi và đạo diễn Ngọc Tưởng đều rất tâm đắc và tâm huyết”.

Tin liên quan

Quách Ngọc Tuyên nói lý do quyết đến casting phim Lý Hải dù đã nổi tiếng

Quách Ngọc Tuyên nói lý do quyết đến casting phim Lý Hải dù đã nổi tiếng

Dù đã ghi được dấu ấn với khán giả qua nhiều dự án phim song Quách Ngọc Tuyên vẫn đi casting phim 'Lật mặt' của Lý Hải. Nam diễn viên cho biết muốn đi casting để trải nghiệm, học hỏi cũng như xem phong độ diễn của mình đến đâu.

Khám phá thêm chủ đề

Quách Ngọc Tuyên Diễn viên Quách Ngọc Tuyên Thảo Hân Trăng điên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận