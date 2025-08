Lý Đức đã về bến mới, hàng thủ HAGL liệu có chông chênh: Không!

Quyết định bất ngờ

Phạm Lý Đức đã chính thức khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Mùa trước, anh là trung vệ trụ cột của CLB HAGL. Dù vậy, sự ra đi của Lý Đức có thể không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hàng thủ của đội bóng phố núi. HAGL đã chuẩn bị sẵn phương án nhân sự thay thế.

Trung vệ Phạm Lý Đức rời CLB HAGL Ảnh: Minh Trần

Trong mùa giải 2024-2025, cũng có khoảng thời gian trung vệ Phạm Lý Đức dính chấn thương, nghỉ thi đấu nhiều tuần lễ. Trong khoảng thời gian nói trên, HAGL bất ngờ phát hiện thành công trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Cầu thủ mới 18 tuổi này có màn trình diễn tốt tại V-League, khi anh thay thế vị trí của Lý Đức ở hàng thủ HAGL. Thậm chí, nhờ những trận đấu được thay thế Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt còn được gọi vào danh sách sơ bộ của đội tuyển U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Nhược điểm của Đinh Quang Kiệt là kinh nghiệm của cầu thủ này còn hạn chế, do tuổi của anh còn quá trẻ. Tuy nhiên, kinh nghiệm là yếu tố mà Đinh Quang Kiệt chắc chắn sẽ tích lũy theo thời gian. Mùa tới, khả năng rất cao cầu thủ này sẽ thi đấu tốt hơn so với mùa vừa rồi. Chính vì thế, HAGL có lý do để chờ đợi 1 trung vệ Đinh Quang Kiệt phiên bản tốt hơn tại V-League 2025-2026.

HAGL có sẵn phương án nhân sự thay thế

Lợi thế rất lớn của Đinh Quang Kiệt là thể hình của cầu thủ này cực tốt, anh cao đến 1,95 m. Với trung vệ này trong đội hình, HAGL sẽ có thêm sức mạnh rất đáng kể trong các pha bóng bổng và tranh chấp tay đôi.

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (người cao nhất) sẵn sàng thay thế Ảnh: HAGL FC

Một trung vệ trẻ khác của HAGL cũng có thể hình rất tốt là Nguyễn Văn Triệu (22 tuổi, cao 1,88 m). Mùa trước, Nguyễn Văn Triệu là lựa chọn số 3 trong số các trung vệ nội của đội bóng phố núi, sau Phạm Lý Đức và Đinh Quang Kiệt. Hiện tại, Lý Đức đã rời HAGL, Nguyễn Văn Triệu chỉ còn xếp sau Đinh Quang Kiệt, đồng nghĩa với việc Nguyễn Văn Triệu sẽ có cơ hội được ra sân nhiều hơn, được thi đấu thường xuyên hơn.

Với 2 trung vệ Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Văn Triệu, HAGL lúc này không lo thiếu người thay thế vị trí của Phạm Lý Đức. Đấy có lẽ là lý do mà Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành không quá bận tâm khi chia tay trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam. Đội bóng phố núi vẫn rất giàu sức trẻ nơi hàng phòng ngự, họ không lo thiếu hụt nhân sự ở khu vực này.