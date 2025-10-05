Lý giải hiện tượng siêu trăng tuần sau, người Việt có thể quan sát khi nào?

Tùy vào khu vực địa lý, người dân các nước có thể ngăm siêu trăng vào tối ngày 6 - 7.10 theo giờ địa phương. Tại Việt Nam, công chúng dự kiến có thể ngắm siêu trăng vào ngày 7.10.

Đây sẽ là siêu trăng đầu tiên trong 3 siêu trăng của năm 2025. Hiện tượng siêu trăng xuất hiện khi trăng tròn ở gần trái đất hơn trên quỹ đạo. Trăng sẽ trông to hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với thời điểm trăng mờ nhất trong năm, AP dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Siêu trăng được nhìn thấy từ thành phố Athens, Hy Lạp tháng 8.2024 ẢNH: REUTERS

Siêu trăng thường xuất hiện vài lần trong một năm, đôi khi trùng với các sự kiện thiên văn khác như nguyệt thực. Mọi người trên thế giới đều có thể nhìn thấy siêu trăng mà không cần thiết bị đặc biệt nếu trời quang mây tạnh. Tuy nhiên, với người ít khi ngắm trăng thì sẽ khó để thấy sự khác biệt.

Ông Derrick Pitts, nhà thiên văn tại Viện Franklin ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ), lưu ý: “Nếu bạn ra ngoài và chỉ nhìn mặt trăng khi nó đã ở rất cao trên bầu trời thì sẽ khó để bạn nhận biết được trăng lớn hơn ra sao".



Theo dự báo thiên văn mới nhất, siêu trăng xuất hiện tuần sau khi mặt trăng sẽ đi qua cách trái đất khoảng 361.000 km. Hai siêu trăng tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12.

Vào năm sau, sự kiện thiên văn về mặt trăng khác thu hút sự chú ý là nguyệt thực. Người dân tại Bắc Mỹ, châu Á và châu Úc có thể xem nguyệt thực toàn phần vào tháng 3, trong khi nguyệt thực một phần vào tháng 8 sẽ xuất hiện ở châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.