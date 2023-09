Lý giải lý do vì sao Nutrilite sở hữu tứ quý 1 - bán chạy số 1

Vậy điều gì đã thực sự tạo nên uy tín và thương hiệu Nutrilite, giúp cho Nutrilite được hàng triệu gia đình trên toàn thế giới tin yêu, lựa chọn Nutrilite để sống khỏe chủ động? Hãy cùng tìm hiểu.

Gói trọn thiên nhiên từ những trang trại hữu cơ thuộc sở hữu của thương hiệu

Thật hiếm có thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nào có thể sở hữu chuỗi trang trại hữu cơ như Nutrilite. Từ rất sớm, vào những năm 1934, với tầm nhìn tiên phong mà nhà sáng lập thương hiệu Carl F. Rehnborg đã chú trọng việc phát triển sở hữu các nông trại canh tác hữu cơ, tạo nguồn nguyên liệu đầu vào sạch từ khâu canh tác, đến khi ra thành phẩm, để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm của Nutrilite.

Trên những trang trại hữu cơ bạt ngàn ở Trout Lake (Mỹ), Fazenda (Brazil) và Rancho El Petacal (Mexico), hoàn toàn không có bóng dáng của phân bón hóa học, hay thuốc trừ sâu độc hại. Thay vào đó, những người bạn thiên nhiên, như bọ rùa, động vật phù du, đại bàng và chim cú đã góp phần quan trọng vào quá trình làm tơi xốp đất trồng. Hoặc người nông dân có thể ủ các loại cây họ đậu cho héo tự nhiên thành phân bón để tăng độ màu mỡ, tơi xốp của đất. Nhờ vậy, rễ cây có thể phát triển và hấp thụ dưỡng chất một cách tối ưu và lành mạnh.

Bên cạnh đó, cây được gieo trồng khi đất đai màu mỡ nhất và việc thu hoạch phải diễn ra vào đúng lúc cây trái giàu dinh dưỡng nhất. Những mảnh đất, nơi cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng cũng có kỳ hạn "nghỉ ngơi" theo chu kỳ để phục hồi độ phì nhiêu sau mùa vụ. Hằng năm, các nông trại của Nutrilite đều phải trải qua nhiều cuộc kiểm định gắt gao từ USDA - một trong những kiểm duyệt khắt khe và uy tín nhất thế giới về thực phẩm hữu cơ của Bộ nông nghiệp Mỹ.

Quy trình 9 bước độc đáo chỉ có ở Nutrilite

Các sản phẩm Nutrilite đều được sản xuất từ quy trình khép kín 9 bước "từ hạt giống đến thành phẩm", nhằm bảo đảm các dưỡng chất thiên nhiên được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm an toàn, chất lượng.

Từ khâu chọn hạt giống, các nhà khoa học Nutrilite kỳ công phân tích dữ liệu từ hơn 1.300 mẫu thực vật với các đặc tính sinh hóa riêng để chọn ra những loại có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Nutrilite đã tinh chọn đậu nành, lúa mì và đậu Hà Lan, kết hợp với nhau để đem lại các sản phẩm cung cấp đầy đủ a xít amin thiết yếu cho cơ thể.

Sau khi chọn những hạt giống tốt nhất để tạo nên cây trồng khỏe mạnh, giàu dưỡng chất và không biến đổi gen, Nutrilite sẽ chọn các trang trại phù hợp nhằm tạo ra những cây trồng khỏe mạnh với hàm lượng dưỡng chất tối ưu.

Tại trang trại Nutrilite, mọi lứa cây đều được canh tác hữu cơ, hoàn toàn nói không với thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng hay bất kỳ loại hóa chất nào khác. Đến lúc thu hoạch - thời điểm mà nguyên liệu đạt được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, cây trồng được vận chuyển đến nhà máy trong vòng 20 phút bất kể ngày đêm nhằm đảm bảo tối đa sự tươi mới của các nguồn dưỡng chất.

Quy trình kiểm tra hơn 500.000 đợt

Sau quá trình chiết xuất để giữ lại nguồn dưỡng chất cao nhất, mỗi sản phẩm được phân tích kiểm định 200 lần trước khi sản xuất hàng loạt, vượt qua hơn 500.000 đợt kiểm tra chất lượng độc lập mỗi năm và trải qua quy trình đóng gói nghiêm ngặt trước khi đến tay người dùng.

Chính nhờ sự khắt khe và kỹ lưỡng trong từng công đoạn, mà mỗi sản phẩm Nutrilite đến tay người dùng đều đạt được chất lượng cao nhất, giúp hàng triệu người tiêu dùng trên thế giới sống khỏe chủ động. Chính vì thế Nutrilite đã giữ vững danh hiệu bán chạy số 1 thế giới suốt nhiều năm liên tục.

Chinh phục người tiêu dùng Việt Nam

Không chỉ chinh phục trái tim người tiêu dùng trên toàn thế giới, những sản phẩm chất lượng đã đưa tên tuổi của Nutrilite trở thành thương hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung chinh phục trái tim người tiêu dùng tại Việt Nam. Với giải thưởng Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng cho 3 sản phẩm: Thực phẩm bổ sung Nutrilite All Plant Protein, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Bio C Plus và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X, Nutrilite đã khẳng định được vị thế của mình tại thị trường Việt Nam.

Từ những trang trại thuộc sở hữu riêng, cam kết tận tâm vì cuộc sống khỏe hơn của người tiêu dùng, và sản phẩm chất lượng, không khó hiểu vì sao Nutrilite giữ vững danh hiệu thực phẩm bổ sung dinh, vitamin, và bảo vệ sức khỏe sở hữu bộ tứ quý bán chạy số 1 thế giới.

Khám phá thêm tại website: https://nutrilite.com.vn/