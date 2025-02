Lý Hoàng Nam trổ tài trước giải pickleball vô địch quốc gia 2025

Giải pickleball SS Arena lần thứ I - 2025 diễn ra tại cụm 9 Sân SS Arena (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), vào ngày 1 và 2.3. Giải đấu được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào pickleball, đồng thời tạo điều kiện để các VĐV, HLV và người hâm mộ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, đây cũng là sân chơi nhằm cọ xát, tạo bước đệm quan trọng giúp các VĐV và đội tuyển rèn luyện kỹ năng, chiến thuật để chuẩn bị cho giải pickleball vô địch quốc gia, cũng diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu (dự kiến từ ngày 4.3).

Giải pickleball SS Arena lần thứ I - 2025 chào đón tất cả các VĐV trên toàn quốc, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp…, đặc biệt là sự xuất hiện của các tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang. Theo đó, Hoàng Nam cùng đồng đội ăn ý Linh Giang sẽ tranh tài ở nội dung “đôi open”, vào ngày 2.3.

Giải hứa hẹn hấp dẫn, khi có nhiều nội dung thi đấu, gồm: đôi nam nữ 5.8, đôi tự do 6.0, đôi tự do 7.0, đôi tự do 8.0 (tranh tài ngày 1.3), đôi nữ 5.5, đôi mẹ con (con dưới 13 tuổi), đôi open và giải đồng đội (12-16 đội) thi đấu vào ngày 2.3. Đáng chú ý, đây là giải đấu pickleball đầu tiên tại TP.Vũng Tàu có nội dung đồng đội.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ cạnh tranh cho chức vô địch ở nội dung danh giá nhất giải đấu là đôi open, nhận 30 triệu đồng tiền thưởng. Đội đứng hạng nhất của giải đồng đội sẽ nhận 20 triệu đồng.

Từ vòng loại đến tứ kết, các trận thi đấu chạm 11 điểm (6 điểm đổi sân). Từ bán kết, các trận đấu sẽ thi đấu chạm 15 điểm (8 điểm đổi sân). Trận chung kết sẽ đánh 3 ván chạm 11 điểm (ai chạm 2 ván thắng trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc).