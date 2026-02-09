Lý Hùng nghẹn ngào khi cùng em gái Lý Hương thực hiện di nguyện của cha

Lý Hùng và Lý Hương xúc động khi các nghệ sĩ lão thành nhắc về kỷ niệm với NSND Lý Huỳnh Ảnh: L.X

Ngày 9.2, gia đình Lý Hùng, Lý Hương cùng mẹ và các chị em có mặt tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM) để thăm các nghệ sĩ lão thành. Anh cho biết đây là hoạt động thường niên được gia đình duy trì nhiều năm qua. Theo Lý Hùng, anh và các anh chị em luôn cố gắng hoàn thành di nguyện mà ba là cố NSND Lý Huỳnh từng dặn dò.

Sinh thời, NSND Lý Huỳnh dù hoạt động ở mảng điện ảnh, võ thuật nhưng rất quý mến các nghệ sĩ ngành cải lương, sân khấu. Ông từng đứng ra tổ chức nhiều chương trình, mời các nghệ sĩ về biểu diễn vì quý mến và muốn mang lại niềm vui cho họ. NSND Lý Huỳnh căn dặn con cháu rằng, mỗi năm đều phải dành thời gian đến thăm hỏi, để các cô chú cảm thấy mình không bị lãng quên. Vì thế, sau khi ba qua đời, Lý Hùng và các anh chị em xem việc tiếp nối truyền thống này như một điều tự nhiên. Mỗi năm, trước tết, gia đình đều thu xếp đến thăm các nghệ sĩ tại khu dưỡng lão.

Lý Hùng, Lý Hương chúc tết nghệ sĩ ở khu dưỡng lão

Gia đình cố NSND Lý Huỳnh thăm hỏi, chúc tết các nghệ sĩ trong Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè Ảnh: L.X

"Giá trị của món quà không quá lớn nhưng đó là cách gia đình chúng tôi bày tỏ sự quan tâm, yêu thương đến các nghệ sĩ lão thành. Năm nào cũng vậy, dù bận đến đâu, trước tết gia đình tôi cũng cố gắng đến thăm, vì biết chắc rằng các cô chú trông đợi gia đình Lý Huỳnh. Thật ra không phải vì quà cáp gì, mà điều khiến cô chú vui chính là có người đến thăm, hỏi han, tạo cho cô chú niềm vui. Chúng tôi vẫn muốn duy trì việc này hằng năm, cứ trước tết là đến thăm cô chú, chúc sức khỏe, gửi lì xì, gửi quà để động viên tinh thần, cho cô chú có niềm vui, sống lâu, sống khỏe", tài tử phim Tây Sơn hào kiệt bày tỏ.

Hiện tại, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè còn 5 nghệ sĩ sinh sống là Ngọc Đáng, Diệu Hiền, Huỳnh Thanh Trà, Mạc Can và Lam Sơn. Lý Hùng không giấu được niềm vui khi thấy nơi ở của các nghệ sĩ gạo cội khang trang, tiện nghi và được chăm sóc sức khỏe chu đáo. Gặp lại gia đình diễn viên Phi vụ Phượng Hoàng, nghệ sĩ Diệu Hiền không giấu được xúc động. Bà nhắc về những kỷ niệm với cố NSND Lý Huỳnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của gia đình khi thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên các nghệ sĩ già tại đây.

Lý Hùng chia sẻ điều khiến anh xúc động nhất là năm nào các nghệ sĩ cũng mong đợi sự xuất hiện của gia đình Lý Huỳnh Ảnh: L.X

Bà Đoàn Thị Nguyên (thứ ba từ phải sang) rơi nước mắt khi NSƯT Diệu Hiền nhắc về người chồng quá cố Ảnh: L.X

Anh em nhà Lý Hùng, Lý Hương mang theo quà tặng là bánh, sữa, nhu yếu phẩm để các nghệ sĩ lão thành cùng gia đình có một mùa tết nhiều niềm vui, ấm áp Ảnh: L.X

Trong buổi gặp gỡ, NSƯT Diệu Hiền còn hát tặng một trích đoạn cải lương mà bà sáng tác. Nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng cất giọng hát ca khúc Làng tôi - bài hát bà thường thể hiện mỗi dịp cố NSND Lý Huỳnh ghé thăm năm xưa. Nghe những chia sẻ của hai nữ nghệ sĩ gạo cội, vợ cố NSND Lý Huỳnh cùng các con đều nghẹn ngào, không kìm được nước mắt.

"Cô Diệu Hiền, cô Ngọc Đáng luôn quý mến ba, lần nào gặp cô cũng nhắc về ba. Đó là cái tình rất đẹp của người nghệ sĩ dành cho nhau. Sau này tôi, Lý Hương hay bất kỳ ai trong gia đình rồi cũng sẽ già đi, cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử như tất cả mọi người. Điều quan trọng là mình sống làm sao để giữ được tình cảm, để được mọi người thương mến, trân quý. Với gia đình tôi, đó gần như là một truyền thống, luôn thương yêu, đùm bọc nhau. Có gì giúp được ai thì giúp, chia sẻ được phần nào trong cuộc sống là đã thấy hạnh phúc lắm rồi", Lý Hùng xúc động chia sẻ thêm.







