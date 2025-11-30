Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Ly kỳ hành trình tìm 2 tượng cổ đền Thần

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/11/2025 08:15 GMT+7

Hai bức tượng quản mã bằng đá ở di tích quốc gia đền Thần (Nghệ An) bị mất trộm nhiều năm trước. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện tượng tại một nhà dân ở TP.Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Đền Thần ở làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Anh, Nghệ An) được xây dựng từ hàng trăm năm trước để thờ Mộc Lôi Linh Ứng Thiên Thần và phối tế thờ 3 ông tổ khai cơ có công bảo quốc hộ dân. Đền này còn lưu giữ kiến trúc cổ có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật với các bức tượng bằng đá: hổ chầu, ngựa chiến, voi chiến, quản ngựa. Đền được xếp hạng di tích quốc gia năm 2013.

Ly kỳ hành trình tìm 2 tượng cổ đền Thần- Ảnh 1.

Tượng quản mã ở đền Thần trước khi bị lấy trộm

ẢNH: BQL DI TÍCH ĐỀN THẦN

Tượng thật mất, đúc tượng bê tông thay thế

Năm 2020, một bức tượng quản ngựa bằng đá của đền bị mất trộm và 3 năm sau, bức tượng quản ngựa còn lại tiếp tục bị lấy mất. Di tích bị mất cổ vật nhưng chính quyền địa phương không báo cáo vụ việc với Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An mà đã thuê thợ đúc tượng bằng bê tông để thay thế bản gốc. Tuy nhiên, các bức tượng này về hình thức không giống tượng cũ.

Đầu tháng 10 vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở VH-TT-DL Nghệ An kiểm tra di tích mới phát hiện việc mất trộm này. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó phòng Quản lý di sản (Sở VH-TT-DL Nghệ An), cho biết Sở đã yêu cầu địa phương báo cáo, đồng thời ông chia sẻ câu chuyện tượng đá bị mất trộm lên mạng xã hội để kêu gọi tìm kiếm.

Nghi vấn về 2 bức tượng mất đầu ở Hải Phòng

Không lâu sau, ông Hồ Văn Hương (quê làng Quỳnh Đôi, hiện sinh sống tại Hà Nội) đã liên hệ với ông Hà cho biết ông Hương nghi vấn 2 bức tượng này đang ở Hải Phòng.

Ly kỳ hành trình tìm 2 tượng cổ đền Thần- Ảnh 2.

Hai bức tượng quản mã bị mất đầu được tìm thấy ở Hải Phòng

ẢNH: NVCC

Ông Hương cho hay mỗi khi về quê, ông đều ghé thăm đền Thần nên nhớ rất rõ những tượng đá ở di tích này và sau khi biết 2 tượng đá cổ này bị lấy trộm, ông đã nhờ một số người có quan hệ trong giới sưu tầm tượng đá cổ thăm dò, nhưng không có thông tin.

Ít tháng trước, ông tình cờ ghé nhà một người quen chuyên sưu tầm tượng đá cổ ở TP.Hải Phòng (tỉnh Hải Dương cũ) thì thấy người này trưng bày trong tủ 2 tượng đá rất giống cặp tượng quản mã ở đền Thần. Tuy nhiên, 2 bức tượng cổ này đã bị mất đầu và 2 bức tượng ở đền Thần mất 2 thời điểm khác nhau, nên ông Hương không dám tin đây chính là 2 bức tượng quản mã ở đền Thần quê ông.

Ly kỳ hành trình tìm 2 tượng cổ đền Thần- Ảnh 3.

Ông Hồ Văn Hương (trái) bàn giao 2 bức tượng quản mã cho BQL đền Thần sau khi tượng được phục hồi phần đầu

ẢNH: NVCC

Tượng thật trở về với đền Thần

Ông Hương chụp ảnh 2 bức tượng này, rồi mượn bức tượng về làm mẫu, thuê các nghệ nhân làm 2 bức tượng đá khác để dâng tặng di tích đền Thần thay thế những bức tượng đã bị mất. Khi công việc này chưa xong thì ông Hương đọc được thông tin trên trang Facebook của ông Hà liền liên lạc, trao đổi với ông Hà về 2 bức tượng bị mất đầu.

Ly kỳ hành trình tìm 2 tượng cổ đền Thần- Ảnh 4.

Di tích đền Thần

ẢNH: K.H

Qua đối chiếu phần còn lại của bức tượng với hồ sơ tư liệu còn lưu giữ, ông Hà xác định đây chính là 2 bức tượng quản mã ở di tích quốc gia đền Thần đã bị mất trộm. Ông Hương sau đó quyết định tự bỏ tiền để mua lại những bức tượng này và lấy những bức ảnh tư liệu mà ông Hà cung cấp rồi thuê nghệ nhân điêu khắc đá làm thêm phần đầu, gắn lên các bức tượng để bàn giao cho di tích đền Thần.

Ông Hồ Anh Dũng, Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Quỳnh Anh (Nghệ An), cho biết sau khi 2 bức tượng cổ được tìm thấy, chuộc về, xã đã cho làm khung gia cố 2 bức tượng, lắp camera theo dõi, bảo vệ nghiêm ngặt 2 bức tượng này và các bức tượng khác tại di tích đền Thần. Ngoài ra, cổ vật có giá trị ở các di tích khác ở địa bàn xã cũng được tăng cường bảo vệ để chống bị trộm cắp.

Tăng cường quản lý cổ vật ở các di tích

Sở VH-TT-DL Nghệ An cho biết thời gian qua Sở đã phát nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương và ban quản lý tăng cường bảo vệ bảo tàng, di tích, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đào bới, lấy trộm, mua bán cổ vật trái phép. Theo ông Hồ Mạnh Hà, không chỉ ở đền Thần, tại nhiều di tích hiện nay đang sở hữu những cổ vật rất có giá trị, đặc biệt là các bức tượng đá cổ. Những năm gần đây các vật dụng bằng đá cổ đang rất "sốt", có những bức tượng thậm chí được rao giá hàng tỉ đồng. Chính vì vậy rất cần tăng cường quản lý, bảo vệ những cổ vật này trước tình trạng săn lùng, trộm cắp.

Tin liên quan

Cổ vật triều Nguyễn ở xứ sương mù: Đỉnh thờ chế tác từ khối ngọc

Cổ vật triều Nguyễn ở xứ sương mù: Đỉnh thờ chế tác từ khối ngọc

Nhà Nguyễn rất coi trọng các nghi thức, nghi lễ của triều đình. Tại Bảo tàng Lâm Đồng, nhóm hiện vật "thờ tự và nghi lễ" trong Sưu tập Cổ vật cung đình triều Nguyễn có nhiều hiện vật độc đáo, đáng chú ý là các hiện vật đỉnh thờ.

Cổ vật triều Nguyễn ở xứ sương mù: Trấn phong ngăn tà khí

'Kho báu cổ vật' Óc Eo ngàn năm ở Cần Thơ

Khám phá thêm chủ đề

hành trình Mỹ thuật cổ vật Tượng đá Sở VH-TT-DL Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận