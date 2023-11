Lý Liên Kiệt bác tin qua đời

Lý Liên Kiệt xuất hiện công khai sau thời gian dài ở ẩn SETN

Theo Setn, hôm 16.11, Lý Liên Kiệt gây chú khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt cuốn sách mới có tựa tiếng Anh Beyond Life and Death: Jet Li looking for Jet Li (tạm dịch: Vượt ra ngoài sinh tử: Lý Liên Kiệt đi tìm Lý Liên Kiệt). Nhiều người ví sự xuất hiện của ông là "thần kỳ" vì trước đó dư luận xôn xao trước tin đồn nghệ sĩ này qua đời. Khi vừa gặp mọi người, sao phim Hoàng Phi Hồng đã đùa: "Chào buổi sáng mọi người! Tôi vẫn chưa chết", khiến khán giả bật cười. Sao võ thuật làm rõ tin đồn lan truyền từ đầu tháng 11 một cách đầy hài hước: "Gần đây có tin đồn lan truyền ở Trung Quốc đại lục rằng tôi đã chết… Một số người hy vọng đó là sự thật. Một số lại nói 'tại sao anh đã chết rất nhiều lần rồi mà vẫn chưa chết thật nhỉ' trong khi nhiều người khác lại nói 'làm ơn đừng chết'".



Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt chia sẻ ông từng đóng vai một người cha mắc ung thư gan giai đoạn cuối trong bộ phim Ocean Heaven (2010). Nam diễn viên sau đó thực sự đã bị nhầm là mắc ung thư ngoài đời thực. Không lâu sau, ông được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp và phải uống thuốc mỗi ngày, đều đặn suốt 10 năm qua. Bệnh tật ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của sao phim Thiếu Lâm tự.

Khi được hỏi làm thế nào để đối mặt với bệnh tình, nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ bản thân luôn lạc quan và tin vào nhân quả. Ông chấp nhận căn bệnh mà mình mắc phải, cố gắng chiến đấu nhưng nếu không thể chữa khỏi, tài tử cho biết mình vẫn sẽ sống vui vẻ. "Mọi điều tiêu cực đều có thể biến thành tích cực và quá trình này biến những lo lắng thành sự giác ngộ", ông bố hai con chia sẻ.

Cuốn sách Lý Liên Kiệt vừa cho ra mắt. Nam diễn viên cho biết sau 60 năm cuộc đời và 25 năm nghiên cứu Phật giáo, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên với hy vọng có thể chia sẻ hành trình cuộc sống này với mọi người INSTAGRAM NV

Theo HK01, tại sự kiện, Lý Liên Kiệt chia sẻ đại dịch kéo dài khoảng 3 năm đã khiến nhiều người gặp vấn đề về tâm lý. Được sự khuyến khích của sư phụ, ông quyết định xuất bản một cuốn sách để chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc sống, chuyện sinh tử cũng như quá trình tu tập trong 25 năm qua. Tài tử nói cuộc hành trình này có thể coi như là một lời giải thích cho bản thân ở tuổi 60. Cuốn sách mang cái nhìn sâu sắc về hành trình thay đổi trong đời sống tinh thần của nghệ sĩ khi ông luôn tìm kiếm câu trả lời về ý nghĩa cuộc sống.



Sao phim Hoắc Nguyên Giáp chia sẻ những năm 1990, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhiều người cho rằng ông đang trải qua cuộc sống trong mơ khi có tiền tài, danh vọng. Tuy nhiên, nam diễn viên không thấy đủ, trong người luôn ngập tràn sự ganh đua, đố kị khi thấy ai hơn mình. Nhận ra cuộc sống quá ngắn ngủi để cứ mãi như vậy, nghệ sĩ tìm đến Phật giáo, dần tu tâm dưỡng tính, giác ngộ được nhiều điều rồi quy y. Trong tác phẩm mới, sư phụ của Lý Liên Kiệt chia sẻ trải qua danh vọng, giàu sang cho đến thử thách sinh tử, nam diễn viên giờ đây đã rũ bỏ được những hào nhoáng bên ngoài, quay về với sự chất phác, giản dị.

Lý Liên Kiệt cùng gia đình tham gia khóa tu ở Nepal vào cuối năm 2022 INSTAGRAM NV

Ở tuổi 60, Lý Liên Kiệt không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, bộ phim gần đây nhất mà ngôi sao võ thuật này tham gia là Hoa Mộc Lan (2020). Những năm qua, tài tử gốc Hoa dành nhiều thời gian ở bên gia đình, du lịch nhiều nước trên thế giới, tham gia những khóa tu từ Âu sang Á (đặc biệt là các vùng đất nổi tiếng về Phật giáo như Nepal, Bhutan), gặp gỡ các đạo sư, Phật tử nhiều nơi. Những hình ảnh này thỉnh thoảng được nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân có gần 3 triệu người theo dõi.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh nhưng sau đó đổi từ quốc tịch Trung Quốc sang Mỹ rồi Singapore. Ông là một trong những ngôi sao võ thuật đắt giá của màn ảnh Hoa ngữ, nổi đình đám qua các bộ phim: Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Anh hùng, Tinh võ anh hùng, Vua Kungfu, Hoắc Nguyên Giáp, Kẻ độc tôn, Vũ khí tối thượng… Tài tử từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi cưới Hoa hậu Lợi Trí vào năm 1999. Họ có hai con gái Jane (23 tuổi) và Jada (21 tuổi) đều xinh đẹp, có học vấn đáng nể.