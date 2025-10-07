Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa

Thanh Chi - Anh Thư
07/10/2025 12:03 GMT+7

Văn phòng biện lý tiểu bang Florida (Mỹ) chính thức từ chối đơn xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (Pretrial Intervention Program - PTI) của ca sĩ Lynda Trang Đài. Theo đó, việc truy tố cô trước tòa có thể được tiếp tục.

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa- Ảnh 1.

Lynda Trang Đài bị từ chối đơn xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (để được miễn tội trộm cắp)

ẢNH: FBNV, CHỤP MÀN HÌNH

Trong thông báo từ chối được nộp lên tòa cuối tuần qua, bị đơn Lynda Trangdai Le Ngo (tức ca sĩ Lynda Trang Đài), số vụ án 48-2025-MM-400126-O, không đáp ứng các tiêu chí để được tham gia chương trình PTI. Kết quả trực tiếp của quyết định này là vụ án sẽ được chuyển đến giai đoạn tiếp theo, yêu cầu ấn định một ngày cho phiên tòa trước xét xử (pre-trial conference) để quá trình truy tố có thể tiếp tục.

Chương trình can thiệp trước xét xử thường được xem là một lối thoát tiềm năng cho những người phạm tội lần đầu, không liên quan đến bạo lực. Nếu được chấp nhận và hoàn thành các yêu cầu của chương trình như: lao động công ích, bồi thường, hoặc tham gia các lớp tư vấn, bị cáo có thể được hủy bỏ cáo buộc, từ đó tránh được một tiền án trong hồ sơ tư pháp. Tuy nhiên, cánh cửa này có thể đã bị khép lại với Lynda Trang Đài.

Vì sao ca sĩ Lynda Trang Đài bị bác đơn?

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa- Ảnh 2.

Lynda Trang Đài bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 về tội trộm cắp hàng hóa trên 100 USD

ẢNH: O.C

Lý do cho việc từ chối đã được làm rõ trong một văn bản khác từ Phòng Chỉnh huấn Cộng đồng quận Orange, đề ngày 15.9.2025. Trong thông báo, cán bộ chương trình Jessica Chillon đã đánh dấu vào mục: "Bị đơn không đủ điều kiện do tiền án tiền sự". Phần giải thích thêm ghi chú rằng Lynda Trang Đài đã từng bị kết án về tội Trộm cắp vặt (Petit Theft) trước đây. Chính điều này cùng với cáo buộc trộm cắp vặt hiện tại đã khiến cô không đủ điều kiện để nhận được sự khoan hồng thông qua chương trình PTI.

Vụ việc của Lynda Trang Đài bắt nguồn từ một cáo buộc xảy ra vào đầu năm nay tại quận Orange, bang Florida, nơi nữ ca sĩ bị cho là đã có hành vi trộm cắp tài sản có giá trị nhỏ. Ngay khi thông tin được lan truyền đã gây xôn xao trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, bởi Lynda Trang Đài là một tên tuổi lớn, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Cô nổi lên từ những năm 1990 với phong cách trình diễn sôi động, gợi cảm và được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc New Wave". Sự nghiệp của giọng ca 6X kéo dài hàng thập niên, với nhiều bản hit và các buổi biểu diễn trên thế giới.

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa- Ảnh 3.

Nữ ca sĩ đang gặp bất lợi trong quá trình xử lý vụ án về tội trộm cắp

ẢNH: FBNV

Việc bị từ chối khỏi chương trình PTI là một bước ngoặt bất lợi cho phía nữ ca sĩ. Thay vì giải quyết vụ việc một cách lặng lẽ và tránh được hồ sơ hình sự, giờ đây giọng ca U.60 và đội ngũ pháp lý của mình, đứng đầu là luật sư Josephine B. Arroyo, sẽ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý thực sự trước tòa, nếu phía Lynda Trang Đài không yêu cầu hoặc không được Văn phòng biện lý tiểu bang tái cứu xét cho vào Chương trình can thiệp trước xét xử. Hiện, thẩm phán được chỉ định cho vụ án này là bà Jeanette D. Bigney.

Bước tiếp theo, phiên trước xét xử sẽ là một cuộc họp quan trọng giữa bên công tố, bên bào chữa và đôi khi có cả thẩm phán. Tại đây, các bên có thể thương lượng vào một chương trình bãi tố có điều kiện nào khác, hay về một thỏa thuận nhận tội nào nhẹ hơn, hoặc nếu không đạt được đồng thuận, sẽ ấn định ngày mở phiên tòa chính thức. Với việc quá trình truy tố được tiếp tục, Lynda Trang Đài sẽ phải đối mặt với các phán quyết của tòa án, có thể bao gồm các hình phạt từ phạt tiền, quản chế cho đến án tù, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi và các tình tiết liên quan được đưa ra tại phiên tòa.

Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được miễn tội trộm cắp

Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được miễn tội trộm cắp

Mới đây, Lynda Trang Đài nộp đơn xin tham gia Chương trình Bãi tố có điều kiện (Pretrial Diversion Program). Động thái này có thể giúp nữ ca sĩ thoát tội trộm cắp vặt nếu cô chấp hành một số nghĩa vụ.

