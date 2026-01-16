Lynk & Co 01: Lựa chọn của người tiêu dùng Việt trong phân khúc SUV cỡ C

Khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tổng thể thay vì chỉ so sánh giá bán, Lynk & Co 01 nổi lên như một lựa chọn cận cao cấp, hướng tới sự cân bằng giữa thiết kế, vận hành, công nghệ và giá trị sử dụng dài hạn.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe du lịch toàn thị trường trong tháng 12 đạt 32.452 xe, tăng 31% so với tháng trước và hơn 58% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc SUV tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 41%, tương đương 13.544 xe, cho thấy sức hút bền vững của nhóm sản phẩm này đối với người tiêu dùng Việt, đặc biệt là các gia đình trẻ và nhóm khách hàng mua xe phục vụ di chuyển đa mục đích.

Cùng với sự tăng trưởng đó, phân khúc SUV cỡ C cũng trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các hãng xe Nhật vốn được ưa chuộng nhờ tính thực dụng và độ bền bỉ, thị trường còn chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của các thương hiệu Hàn Quốc với lợi thế về trang bị, những mẫu xe Mỹ mang phong cách cơ bắp, kích thước lớn, cũng như các mẫu xe điện Việt Nam tiếp cận khách hàng bằng xu hướng di chuyển xanh. Chính sự đa dạng này khiến quyết định mua xe không còn đơn thuần dựa trên thương hiệu hay mức giá khởi điểm.

Trong bối cảnh đó, Lynk & Co 01 không lựa chọn cách cạnh tranh trực diện bằng giá hoặc chạy theo một nhóm khách hàng đại chúng. Thay vào đó, mẫu xe này định vị mình ở phân khúc cao cấp - nơi trải nghiệm sử dụng, cảm giác lái và tiêu chuẩn an toàn được đặt lên hàng đầu, phù hợp với nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị lâu dài cho gia đình.

Về thiết kế, thương hiệu toàn cầu áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Mega City Contrast", với các mảng khối rõ ràng và đường nét sắc sảo, mang hơi thở của đô thị hiện đại. Trong khi nhiều mẫu xe Nhật và Hàn thường ưu tiên thiết kế trung tính để dễ tiếp cận số đông, Lynk & Co 01 chọn cách tạo dấu ấn thị giác rõ ràng, hướng tới nhóm khách hàng có gu thẩm mỹ cá nhân và mong muốn chiếc xe trở thành một phần của phong cách sống.

Không gian nội thất của Lynk & Co 01 được xây dựng xoay quanh trải nghiệm người dùng, với khoang lái số hóa và bố cục tối giản. Màn hình trung tâm cảm ứng 12,8 inch kết hợp cùng màn hình kỹ thuật số 12,3 inch sau vô-lăng mang lại trải nghiệm liền mạch trong quá trình sử dụng. Lynk & Co 01 hướng đến sự cân bằng giữa công nghệ, tính trực quan và cảm giác sử dụng hàng ngày.

Ở khía cạnh vận hành, Lynk & Co 01 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. So với việc sử dụng động cơ dung tích nhỏ để tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, cấu hình này mang lại lợi thế rõ rệt về khả năng tăng tốc và sự chủ động khi vượt xe, đặc biệt trên cao tốc hoặc các tuyến đường liên tỉnh dịp lễ, Tết. Đồng thời, mức công suất này cũng giúp Lynk & Co 01 tiệm cận cảm giác lái của một số dòng xe Châu Âu có định vị cao hơn, nhưng dễ dàng tiếp cận hơn cho khách hàng Việt.

Bên cạnh sản phẩm, chính sách bán hàng trong tháng 1 cũng là yếu tố đáng chú ý. Lynk & Co Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho mẫu 01, tập trung vào việc hỗ trợ chi phí lăn bánh và chi phí sử dụng dài hạn. Theo đó, khách hàng mua xe trong giai đoạn này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng gói bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm. Ngoài ra, chương trình thu cũ đổi mới thông qua Carpla - nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng thuộc hệ sinh thái Tasco Auto - cũng được áp dụng với mức hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi xe, giúp quá trình nâng cấp phương tiện trở nên thuận tiện hơn.

Trong bức tranh toàn cảnh của phân khúc SUV cỡ C, Lynk & Co 01 đại diện cho một lựa chọn khác biệt, khi khái niệm cao cấp được thể hiện bằng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa trên nguồn gốc thương hiệu. Đây cũng là lý do mẫu xe này đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV có thiết kế cá tính, khả năng vận hành mạnh mẽ và giá trị sử dụng dài hạn trong dịp mua sắm cuối năm.