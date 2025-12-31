Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

M Landmark Residences Đà Nẵng: Dự án thông minh tiêu biểu, đáng sống 2025

Khánh Hà
Khánh Hà
31/12/2025 15:36 GMT+7

Tại diễn đàn 'Phát triển bền vững thị trường BĐS giai đoạn mới' của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, M Landmark Residences Đà Nẵng được vinh danh là 'Dự án đáng sống 2025', 'Dự án thông minh tiêu biểu'; khách sạn 5 sao Courtyard by Marriott Danang Han River là 'Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng được yêu thích 2025'.

Trong bối cảnh thị trường BĐS bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo chiều sâu, những chuẩn mực đánh giá một dự án "đáng sống", "thông minh" ngày càng nâng cao, đi vào thực chất. Các dự án được chứng nhận tiêu chí này không chỉ quy mô, mà còn chất lượng toàn diện trong dài hạn.

"Dự án Đáng sống" là giải thưởng thường niên uy tín trong lĩnh vực BĐS, nhằm tôn vinh các dự án chất lượng, đóng góp tích cực cho thị trường, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia BĐS đầu ngành với quy trình 9 bước độc lập, công tâm và minh bạch, đánh giá chất lượng không gian sống, trải nghiệm thực tế, định hướng phát triển bền vững, pháp lý minh bạch, tiến độ, tiêu chuẩn vận hành dịch vụ, giá trị đóng góp vào diện mạo đô thị, chất lượng sống cộng đồng...

M Landmark Residences Đà Nẵng: Dự án thông minh tiêu biểu, đáng sống 2025 - Ảnh 1.

Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, M Landmark Residences Đà Nẵng xuất sắc được vinh danh 2 hạng mục "Dự án đáng sống 2025" và "Dự án thông minh tiêu biểu"

M Landmark Residences Đà Nẵng: Dự án thông minh tiêu biểu, đáng sống 2025 - Ảnh 2.

Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, M Landmark Residences Đà Nẵng xuất sắc được vinh danh 2 hạng mục "Dự án đáng sống 2025" và "Dự án thông minh tiêu biểu"

2 danh hiệu bảo chứng uy tín, xác lập vị thế M Landmark Residences Đà Nẵng là sản phẩm BĐS hạng sang tiêu biểu, được đầu tư bài bản, khẳng định rõ nét triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, đại diện cho những chuẩn mực sống đỉnh cao, nơi chất lượng, trải nghiệm và giá trị lâu dài song hành.

M Landmark Residences Đà Nẵng - Không gian đáng sống của giới tinh hoa

Tọa lạc đường Bạch Đằng ngay cầu quay sông Hàn, M Landmark Residences Đà Nẵng kiến tạo không gian "đáng sống" đúng nghĩa, hội tụ những giá trị mà giới tinh hoa tìm kiếm: vị trí trung tâm hiếm có, tầm nhìn độc bản và chuẩn sống đỉnh cao.

Tại mỗi căn hộ, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn các lớp cảnh quan đặc trưng nhất của Đà Nẵng: dòng sông Hàn thơ mộng, Biển Đông rộng mở, vịnh Đà Nẵng thanh bình và toàn cảnh đô thị trung tâm rực rỡ ánh sáng.

M Landmark Residences Đà Nẵng: Dự án thông minh tiêu biểu, đáng sống 2025 - Ảnh 3.

Với lợi thế "tứ diện hướng thủy", M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu bộ sưu tập tầm nhìn tuyệt tác mang tính cá nhân hóa rõ nét, mỗi căn hộ là một góc nhìn độc bản, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế của chủ nhân

Tại đây, tầm nhìn không chỉ là đặc quyền về cảnh quan, mà trở thành một phần của phong cách sống thăng hoa, nơi con người được kết nối hài hòa với thiên nhiên, nhịp sống đô thị và dòng chảy thịnh vượng của thành phố biển.

Gia tăng giá trị và nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân tinh hoa là Khách sạn 5 sao Courtyard by Marriott Danang Han River ngay trong cùng tòa nhà M Landmark. Sự hiện diện của thương hiệu khách sạn danh tiếng toàn cầu như một bảo chứng vững chắc cho giá trị BĐS trong dài hạn.

224 căn hộ hàng hiệu, phiên bản giới hạn bàn giao quý 1/2026

M Landmark Residences Đà Nẵng còn ghi điểm với sự hoàn thiện, luôn mở cửa đón khách tham quan, cảm nhận không gian sống và kiểm chứng chất lượng xây dựng. Đặc biệt, căn hộ sở hữu pháp lý lâu dài, mang lại sự an tâm, phù hợp xu hướng thị trường ngày càng đề cao sự minh bạch và giá trị bền vững.

Chi tiết liên hệ:

M Landmark Residences Đà Nẵng

58 đường Bạch Đằng, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Khám phá thêm chủ đề

M Landmark Residences Đà Nẵng Dự án đáng sống 2025 Dự án thông minh tiêu biểu căn hộ hàng hiệu Bất động sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận