M Landmark Residences Đà Nẵng: Dự án thông minh tiêu biểu, đáng sống 2025

Trong bối cảnh thị trường BĐS bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo chiều sâu, những chuẩn mực đánh giá một dự án "đáng sống", "thông minh" ngày càng nâng cao, đi vào thực chất. Các dự án được chứng nhận tiêu chí này không chỉ quy mô, mà còn chất lượng toàn diện trong dài hạn.

"Dự án Đáng sống" là giải thưởng thường niên uy tín trong lĩnh vực BĐS, nhằm tôn vinh các dự án chất lượng, đóng góp tích cực cho thị trường, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.

Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia BĐS đầu ngành với quy trình 9 bước độc lập, công tâm và minh bạch, đánh giá chất lượng không gian sống, trải nghiệm thực tế, định hướng phát triển bền vững, pháp lý minh bạch, tiến độ, tiêu chuẩn vận hành dịch vụ, giá trị đóng góp vào diện mạo đô thị, chất lượng sống cộng đồng...

Vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe, M Landmark Residences Đà Nẵng xuất sắc được vinh danh 2 hạng mục "Dự án đáng sống 2025" và "Dự án thông minh tiêu biểu"

2 danh hiệu bảo chứng uy tín, xác lập vị thế M Landmark Residences Đà Nẵng là sản phẩm BĐS hạng sang tiêu biểu, được đầu tư bài bản, khẳng định rõ nét triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, đại diện cho những chuẩn mực sống đỉnh cao, nơi chất lượng, trải nghiệm và giá trị lâu dài song hành.

M Landmark Residences Đà Nẵng - Không gian đáng sống của giới tinh hoa

Tọa lạc đường Bạch Đằng ngay cầu quay sông Hàn, M Landmark Residences Đà Nẵng kiến tạo không gian "đáng sống" đúng nghĩa, hội tụ những giá trị mà giới tinh hoa tìm kiếm: vị trí trung tâm hiếm có, tầm nhìn độc bản và chuẩn sống đỉnh cao.

Tại mỗi căn hộ, chủ nhân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn các lớp cảnh quan đặc trưng nhất của Đà Nẵng: dòng sông Hàn thơ mộng, Biển Đông rộng mở, vịnh Đà Nẵng thanh bình và toàn cảnh đô thị trung tâm rực rỡ ánh sáng.

Với lợi thế "tứ diện hướng thủy", M Landmark Residences Đà Nẵng sở hữu bộ sưu tập tầm nhìn tuyệt tác mang tính cá nhân hóa rõ nét, mỗi căn hộ là một góc nhìn độc bản, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế của chủ nhân

Tại đây, tầm nhìn không chỉ là đặc quyền về cảnh quan, mà trở thành một phần của phong cách sống thăng hoa, nơi con người được kết nối hài hòa với thiên nhiên, nhịp sống đô thị và dòng chảy thịnh vượng của thành phố biển.

Gia tăng giá trị và nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân tinh hoa là Khách sạn 5 sao Courtyard by Marriott Danang Han River ngay trong cùng tòa nhà M Landmark. Sự hiện diện của thương hiệu khách sạn danh tiếng toàn cầu như một bảo chứng vững chắc cho giá trị BĐS trong dài hạn.

224 căn hộ hàng hiệu, phiên bản giới hạn bàn giao quý 1/2026

M Landmark Residences Đà Nẵng còn ghi điểm với sự hoàn thiện, luôn mở cửa đón khách tham quan, cảm nhận không gian sống và kiểm chứng chất lượng xây dựng. Đặc biệt, căn hộ sở hữu pháp lý lâu dài, mang lại sự an tâm, phù hợp xu hướng thị trường ngày càng đề cao sự minh bạch và giá trị bền vững.