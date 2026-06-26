M Riverside Danang: Biểu tượng sống quốc tế bên sông Hàn danh giá

Tọa độ vàng bên sông Hàn - nơi hội tụ giá trị sống và đầu tư

Bên cạnh biển Mỹ Khê, Sông Hàn (Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp, sự phát triển thịnh vượng và cả niềm tự hào của người Đà Nẵng. Với giới mộ điệu bất động sản, sở hữu bất động sản bên sông Hàn - được xem là đắt giá bậc nhất miền Trung chính là sở hữu giá trị của vị thế và sự khan hiếm khó chinh phục.

M Riverside Danang tọa lạc ngay bên sông Hàn, bên cạnh cầu Rồng – vị thế kim cương giữa lòng thủ phủ du lịch hàng đầu của miền Trung

Dữ liệu thị trường cho thấy giá bán sơ cấp căn hộ tại Đà Nẵng đã tăng mạnh 27% theo năm, riêng các dự án hạng sang nằm dọc sông Hàn, đặc biệt là khu vực trung tâm gần cầu Rồng, cầu sông Hàn, đã ghi nhận mức giá từ 130 đến 200 triệu đồng/m². Những con số này cho thấy bất động sản ven sông Hàn luôn là tích sản giữ giá trị bền vững giữa nhiều biến động thị trường.



Trong bối cảnh đó, đơn vị phát triển Kyoritsu Maintenance Việt Nam giới thiệu dự án M Riverside Danang tới khách hàng như một điểm sáng mới trên thị trường bất động sản. Dự án tọa lạc trên khu đất rộng 1.853 m2 ngay bên sông Hàn (300m đến cầu Rồng), với ba mặt tiền hiếm có tại các trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn. Địa thế này giúp M Riverside Danang sở hữu lợi thế kết nối vượt trội đến các địa danh nổi tiếng ngoại khu. Từ đây, chỉ trong 5 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận các địa danh biểu tượng của thành phố như công viên APEC, trung tâm hành chính, trung tâm tài chính IFC, sân bay quốc tế Đà Nẵng hay bãi biển Mỹ Khê…

Vị trí không chỉ mang lại giá trị đầu tư, giúp kết nối thuận tiện mà còn "đãi ngộ" chất lượng sống giàu cảm xúc hơn. Với thiết kế trần cao và kính tràn đặc biệt, từ mỗi căn hộ, cư dân có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của sông Hàn – dòng chảy biểu tượng của Đà Nẵng, nơi diễn ra các sự kiện quốc tế như lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF hàng năm, hay những khoảnh khắc đặc trưng như cầu Rồng phun lửa, cầu quay sông Hàn.

Tại Đà Nẵng nơi hàng năm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế

Mô hình Work – Live – Resort: Chuẩn mực sống quốc tế khác biệt bên trong M Riverside Danang

M Riverside DaNang gồm 312 căn hộ thương mại, cao 25 tầng được phát triển theo mô hình sống quốc tế Work – Live – Resort hiện đại – một tổ hợp đa chức năng tích hợp trọn vẹn ba nhu cầu: làm việc, sinh sống và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Với mô hình Work – Live – Resort, không gian làm việc, sinh hoạt và nghỉ dưỡng được tích hợp trong cùng một hệ tiện ích. Dự án bố trí các khu co-working, không gian làm việc hiện đại, dịch vụ văn phòng đầy đủ, kết hợp với các căn hộ được thiết kế tối ưu ánh sáng và tầm nhìn hướng sông Hàn, đảm bảo sự tiện nghi và riêng tư. Đồng thời, chuỗi tiện ích như nhà hàng, café, hồ bơi, rooftop lounge, gym, spa và khu ẩm thực mang đến trải nghiệm thư giãn ngay tại nơi ở.

M Riverside Danang được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam – kế thừa kinh nghiệm lâu đời trong vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với số lượng sản phẩm giới hạn, vị trí trung tâm hiếm có và mô hình phát triển khác biệt,

M Riverside Danang không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, mà còn là một tài sản được kỳ vọng tạo dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian.

Sự ra mắt của M Riverside Danang được xem là dấu ấn mới trên thị trường bất động sản Đà Nẵng – nơi hội tụ giữa vị trí biểu tượng, kiến trúc hiện đại và phong cách sống thời thượng. Trong dòng chảy phát triển không ngừng của thành phố bên sông Hàn, dự án góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống mới, nơi mỗi ngày trôi qua đều là sự cân bằng trọn vẹn giữa làm việc, tận hưởng và nghỉ dưỡng.

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Website: https://Mriverside.vn

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