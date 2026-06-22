M Riverside Danang - ‘Đặc phẩm’ bất động sản tiên phong ứng dụng mô hình Urban Resort

Xu thế tất yếu từ thị trường toàn cầu

Trên thế giới, nhiều dự án kiểu mẫu đã phát triển bền vững nhờ mô hình đô thị tích hợp đa chức năng. Điển hình như Marina Bay Sands tại Singapore với tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại The Shoppes sầm uất, bảo tàng ArtScience Museum và hồ bơi vô cực biểu tượng trên cao. Hay Downtown Dubai tại Dubai phát triển theo hướng tích hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại Dubai Mall, đài phun nước Dubai Fountain và các không gian giải trí nổi tiếng toàn cầu. Tại Đông Nam Á, IconSiam tọa lạc bên bờ sông Chao Phraya, Bangkok cũng là minh chứng tiêu biểu cho mô hình phát triển đô thị tích hợp khi quy tụ căn hộ hạng sang, trung tâm mua sắm cao cấp, khu ẩm thực SookSiam tái hiện văn hóa Thái Lan, bến du thuyền, không gian tổ chức sự kiện và chuỗi giải trí ven sông đẳng cấp.

Marina Bay Sands từ lâu đã trở thành niềm tự hào của Quốc đảo Singapore

Điểm đáng chú ý là các mô hình Urban Resort thành công trên thế giới hầu hết đều xuất hiện tại những khu vực được xem là "điểm đến" của quốc gia - nơi hội tụ đồng thời du lịch, thương mại, tài chính và các hoạt động quốc tế. Marina Bay là biểu tượng mới của Singapore; Downtown Dubai nằm trong trung tâm tài chính - du lịch lớn bậc nhất Trung Đông; hay khu vực ven sông Chao Phraya của Bangkok từ lâu đã là tâm điểm trải nghiệm của du khách toàn cầu.

Đà Nẵng - "Vùng đất may đo" cho mô hình Urban Resort

Đà Nẵng được xem là một trong số ít thành phố sở hữu đầy đủ nền tảng để phát triển mô hình Urban Resort. Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng đã định hình rõ vai trò "thành phố resort" của miền Trung nhờ lợi thế hiếm có về cảnh quan tự nhiên: biển, sông, núi và hệ sinh thái du lịch phát triển bài bản.

Theo thống kê TP.Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,4 triệu lượt, tăng gần 25%. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 6.282 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các điểm di sản và văn hóa khu vực miền Trung tiếp tục duy trì lượng khách cao trong tháng 4 như: Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón 22.000 lượt khách, Mỹ Sơn đón 40.575 lượt khách, Hội An đón 187.322 lượt khách (174.080 lượt khách quốc tế).

Đà Nẵng - Thủ phủ du lịch miền Trung sở hữu lợi thế cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái du lịch phát triển bài bản

Động lực mới đang dần hình thành khi Đà Nẵng được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, kéo theo nhu cầu dịch chuyển dòng nhân sự chất lượng cao đến Đà Nẵng sinh sống và làm việc. Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 5.000 nhân lực ngành vi mạch bán dẫn và 3.000 nhân lực trí tuệ nhân tạo. Đây là nhóm lao động chất lượng cao với yêu cầu lớn về môi trường sống, tiện ích và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Song song đó, tính đến ngày 20.4.2026, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.565 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 10.479 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng ghi nhận hơn 237 triệu USD vốn FDI lũy kế từ đầu năm đến 20.4.2026, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2025 cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Đà Nẵng đối với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về dòng vốn và cấu trúc phát triển. Theo thống kê, tại Đà Nẵng, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu về tổng vốn đăng ký với 2.467 tỉ đồng, phản ánh đặc điểm thâm dụng vốn và kỳ vọng vào triển vọng thị trường bất động sản trong giai đoạn tới.

M Riverside Danang - Đón đầu mô hình Urban Resort ở lãnh địa được may đo cho mô hình này

Trong bối cảnh "mọi thứ đã đạt đến độ chín muồi", thị trường bắt đầu xuất hiện những dự án được phát triển theo định hướng Urban Resort ngay tại lõi trung tâm Đà Nẵng. Tiêu biểu có thể kể đến M Riverside Danang tọa lạc tại mặt tiền đường 2.9, đối diện công viên APEC và chỉ cách Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng trong 5 - 10 phút di chuyển. Đồng thời, kết nối nhanh đến các khu trung tâm du lịch, thương mại và giải trí lớn của thành phố.

M Riverside Danang tiên phong mô hình Urban Resort tại Đà Nẵng

M Riverside Danang là dự án căn hộ thương mại sở hữu lâu dài với quy mô 1.853 m², 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm 321 căn hộ thương mại, trong đó có 48 căn Studio; 177 căn 1 phòng ngủ; 96 căn 2 phòng ngủ, diện tích từ 35 - 110 m². Hệ tiện ích M Riverside Danang được thiết kế chuẩn mô hình Urban Resort với 3 yếu tố: "Work - Live - Resort", hướng đến trải nghiệm sống toàn diện.

"Work" là không gian làm việc linh hoạt với co-working space, phòng họp riêng, phù hợp cho chuyên gia, doanh nhân và nhóm lao động kỹ thuật số làm việc linh hoạt. Trong khi đó, "Live" mang đến không gian sống tối ưu công năng với thiết kế giàu cảm hứng, tầm nhìn hướng sông Hàn cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp. Và "Resort" sẽ hoàn thiện chất sống nghỉ dưỡng với chuỗi tiện ích như hồ bơi, gym, spa, rooftop lounge, nhà hàng, café và khu giải trí đa năng, giúp cư dân tận hưởng nhịp sống thư thái mỗi ngày.

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