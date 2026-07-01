M Riverside Danang và phong cách sống mới của đô thị tài chính Đà Nẵng

Work – Live – Resort và sự dịch chuyển của chuẩn sống đô thị

Không còn chỉ là thành phố nghỉ dưỡng ven biển, Đà Nẵng đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của dòng vốn quốc tế, giới chuyên gia tài chính – công nghệ và cộng đồng cư trú dài hạn. Cùng với đó, nhu cầu về không gian sống cũng thay đổi, khi nơi ở không còn chỉ để lưu trú, mà phải đủ linh hoạt để làm việc, kết nối và tận hưởng nhịp sống nghỉ dưỡng trong cùng một trải nghiệm.

Tại nhiều đô thị tài chính quốc tế, ranh giới giữa nơi ở, nơi làm việc và không gian nghỉ dưỡng đang dần được xóa nhòa. Một căn hộ trung tâm giờ đây không chỉ phục vụ nhu cầu cư trú, mà trở thành phần mở rộng của phong cách sống, đủ riêng tư để tái tạo năng lượng, đủ linh hoạt để vận hành công việc và đủ kết nối để hòa vào nhịp vận động của thành phố.

Dự án tại vị trí đẹp ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng

Xu hướng này đang hiện diện ngày càng rõ tại các tổ hợp "nghỉ dưỡng trong lòng đô thị" ở Marina Bay Sands (Singapore), trung tâm Dubai hay các khu căn hộ dịch vụ tại Bangkok, nơi giới chuyên gia lựa chọn sống giữa lõi tài chính nhưng vẫn duy trì được cảm giác thư giãn như ở một khu nghỉ dưỡng.



Đà Nẵng được xem là một trong số ít đô thị tại Việt Nam có điều kiện phù hợp để phát triển mô hình này. Thành phố vừa sở hữu lợi thế của một trung tâm du lịch lớn với biển Mỹ Khê, sông Hàn, bán đảo Sơn Trà và hệ sinh thái nghỉ dưỡng ven biển, đồng thời vừa bước vào giai đoạn tăng tốc mới cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Sức hút của thành phố đang thể hiện rõ qua sự gia tăng của dòng khách quốc tế và dòng vốn đầu tư mới. Theo Thống kê TP Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ đạt khoảng 5,988 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 3,395 triệu lượt, tăng 24,9%. Cùng thời điểm, Đà Nẵng thu hút 237,7 triệu USD tổng vốn đăng ký FDI, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước và 47 dự án cấp mới.

Những chuyển động này đang dần tạo ra một thế hệ cư dân mới cho Đà Nẵng - nhóm người không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà ưu tiên không gian có thể tích hợp làm việc, nghỉ dưỡng và kết nối trong cùng một nhịp sống.

Khu vực nhà hàng hướng khung cảnh sông Hàn thơ mộng về đêm

Khi nơi ở trở thành phần mở rộng của phong cách sống

Trong bối cảnh đó, M Riverside Danang được phát triển theo mô hình Work – Live – Resort tại trung tâm Đà Nẵng, hướng đến thế hệ cư dân mới đang hình thành cùng quá trình quốc tế hóa của thành phố.

Dự án tọa lạc trên quỹ đất ba mặt tiền đường 2/9 - Bình Hiên - Đào Tấn, gần sông Hàn và đối diện công viên APEC. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để kết nối đến sân bay quốc tế, khu trung tâm hành chính hay lõi Trung tâm Tài chính quốc tế trong tương lai.

M Riverside Danang cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 312 căn hộ thương mại gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Dự án được phát triển bởi hợp tác đầu tư chiến lược giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Sao Mai Việt đã tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn trên khắp cả nước. Trong khi đó, Kyoritsu Maintenance Việt Nam – kế thừa kinh nghiệm lâu đời trong vận hành khách sạn và lưu trú quốc tế. Sự kết hợp này mang đến cho M Riverside Danang nền tảng phát triển vững chắc cùng định hướng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm đáng chú ý của M Riverside Danang không nằm ở việc bổ sung thêm tiện ích nghỉ dưỡng, mà ở cách dự án được phát triển cho một nhịp sống mới giữa trung tâm Đà Nẵng.

Dự án M Riverside Danang nổi bật bên dòng sông Hàn

Buổi sáng có thể bắt đầu trong căn hộ nhìn ra sông Hàn và đường chân trời thành phố. Chỉ vài phút di chuyển là cư dân đã có mặt tại khu tài chính, sân bay quốc tế hay các trục thương mại lớn. Nhưng khi trở về, nhịp sống lại chuyển sang trạng thái thư giãn hơn, giữa không gian mang tinh thần nghỉ dưỡng trong lòng đô thị.



Một ngày tại M Riverside Danang có thể nối tiếp bằng cuộc họp tại khu lounge thương gia, nhịp làm việc linh hoạt ở không gian co-working, rồi khép lại tại khu thư giãn tầng thượng hay hồ bơi tầng cao nhìn về phía sông Hàn. Cuối tuần, cảm giác nghỉ dưỡng vẫn hiện diện ngay giữa lõi trung tâm, thay vì phải rời khỏi thành phố như mô hình resort truyền thống.

Tinh thần Work – Live – Resort vì thế không được thể hiện như một hệ tiện ích đơn thuần, mà hiện diện trong chính trải nghiệm sống của dự án. Các căn hộ thiết kế kính tràn mở rộng tầm nhìn về phía sông Hàn; dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp hướng đến nhu cầu cư trú dài hạn; cùng hệ tiện ích như gym, spa, café hay lounge tầng cao, góp phần tạo nên nhịp sống nghỉ dưỡng trong lòng đô thị giữa trung tâm Đà Nẵng.

Với nhóm chuyên gia quốc tế, doanh nhân hay cộng đồng làm việc linh hoạt, đây cũng là kiểu không gian phản ánh rõ xu hướng sống mới tại các đô thị toàn cầu: Làm việc với cường độ cao, nhưng vẫn ưu tiên chất lượng sống, tính kết nối và khả năng tái tạo năng lượng ngay trong chính nơi ở.

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