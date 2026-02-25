20 giờ thứ tư ngày 25.2.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại BVĐK Tâm Anh sẽ giải đáp các thắc mắc về công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới nhất và các phương pháp điều trị nhằm tối ưu tỷ lệ thành công.

- ThS-BS Nguyễn Lệ Thủy, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS-CKII Cao Tuấn Anh, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- ThS-BSNT Lê Quang Đô, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024.38723872 - 0247.1066858 (HN)/ 0287.1026789 - 0931.806858 (TP.HCM) để được tư vấn.