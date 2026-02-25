Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:
Tư vấn sức khỏe:

Live Mã đáo thành công, hanh thông đón bé Ngọ: Những điều cần biết để IVF thuận lợi

Huỳnh Na
Huỳnh Na
25/02/2026 08:00 GMT+7

Với hơn 1 triệu cặp vợ chồng đang mong con tại Việt Nam, hành trình tìm kiếm "mầm sống" đôi khi là một cuộc chạy đua đầy thử thách. Làm sao để khởi đầu với tỷ lệ thành công cao nhất, đón bé yêu khỏe mạnh?

20 giờ thứ tư ngày 25.2.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại BVĐK Tâm Anh sẽ giải đáp các thắc mắc về công nghệ, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới nhất và các phương pháp điều trị nhằm tối ưu tỷ lệ thành công.

- ThS-BS Nguyễn Lệ Thủy, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- BS-CKII Cao Tuấn Anh, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

- ThS-BSNT Lê Quang Đô, bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline BVĐK Tâm Anh: 024.38723872 - 0247.1066858 (HN)/ 0287.1026789 - 0931.806858 (TP.HCM) để được tư vấn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
