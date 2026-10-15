Mã độc ngân hàng trên di động tăng vọt, vượt tổng cả năm 2024

Số liệu từ mạng lưới an ninh Kaspersky Security Network cho thấy tội phạm mạng đang đẩy mạnh tấn công vào các thiết bị cầm tay nhằm mục tiêu chiếm đoạt tài chính trực tiếp. Trong ba tháng đầu năm 2026, các chuyên gia an ninh đã phát hiện 162.275 gói cài đặt mã độc trojan ngân hàng mới trên thiết bị di động.

Con số này cao gấp hơn hai lần tổng số ghi nhận trong toàn bộ năm 2024 và tương đương khoảng hai phần ba tổng lượng của cả năm 2025. Đáng chú ý, dòng mã độc tài chính hiện chiếm tới 52,96% tổng số ứng dụng di động độc hại phát hiện trong quý, tăng mạnh so với tỷ trọng khoảng 31% ghi nhận trong năm 2025.

Tính chung trong quý 1/2026, hệ thống bảo mật đã ngăn chặn hơn 2,67 triệu vụ tấn công liên quan đến phần mềm độc hại, ứng dụng quảng cáo và phần mềm không mong muốn trên thiết bị di động, đồng thời phát hiện tổng cộng 306.070 mẫu cài đặt nguy hại. Trong số này có 439 mẫu liên quan đến mã độc tống tiền (ransomware).

Mã độc ngân hàng đang chiếm số lượng lớn trong các loại phần mềm khả nghi trên di động được phát hiện gần đây Ảnh: tạo bởi AI

Nguy cơ từ chuỗi cung ứng phần cứng cũng ở mức báo động khi các dòng mã độc cửa hậu cài sẵn trong phần mềm cơ sở của máy ngay từ khâu sản xuất, điển hình như Triada hay Keenadu, tiếp tục nằm trong nhóm mối đe dọa xuất hiện thường xuyên nhất.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng, thủ đoạn tấn công cũng chuyển dịch sang hình thức nhiều giai đoạn để vượt qua các lớp kiểm duyệt. Kẻ gian thường phát tán các tệp tin, đường dẫn hoặc ứng dụng trông vô hại trên kho ứng dụng không chính thức, sau đó mới kích hoạt mã độc ngầm để đánh cắp thông tin tài khoản.

Khảo sát The Great Messaging Heist chỉ ra mỗi vụ lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin thành công gây thiệt hại trung bình 733 USD cho nạn nhân, trong đó 52% số vụ hoàn tất việc chiếm đoạt tiền chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút. Có tới 66% nạn nhân cho biết kẻ gian đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình lừa đảo, phổ biến nhất là soạn thảo kịch bản tin nhắn mạo danh (42%), sao chép giọng nói (31%) và tạo hình ảnh hoặc video deepfake (25%).

Trước bối cảnh điện thoại thông minh trở thành trung tâm lưu trữ thông tin nhận diện, dữ liệu thẻ và tài khoản ngân hàng, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không cài đặt ứng dụng từ các nguồn trôi nổi, chủ động cập nhật hệ điều hành định kỳ, kiểm chứng độc lập mọi yêu cầu chuyển tiền trên ứng dụng chat và trang bị giải pháp bảo mật di động có khả năng rà quét theo thời gian thực.