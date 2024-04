Ma Dong Seok tổ chức đám cưới sau 3 năm trì hoãn

Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa đã gắn bó 8 năm AFP, CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin trên được đại diện của vợ chồng Ma Dong Seok - Ye Jung Hwa xác nhận qua một tuyên bố với News1. Phía này cho biết: "Hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra vào tháng 5. Đám cưới sẽ được tổ chức trong một buổi lễ riêng tư, ấm cúng".



Trước đó, khi lên nhận giải tại một sự kiện vào tháng 10.2022, tài tử phim Train to Busan dành lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng mình và nhắc đến Jung Hwa, gọi cô là vợ mình. Điều này lập tức thu hút sự chú ý từ truyền thông lẫn người hâm mộ bởi cặp đôi chưa từng thông báo tin vui. Giữa lúc sự việc đang gây xôn xao, công ty quản lý của nam diễn viên tiết lộ anh và bạn gái kém 17 tuổi đã đăng ký kết hôn từ năm 2021. Tuy nhiên, họ chưa thể tổ chức hôn lễ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lịch trình bận rộn.

Ma Dong Seok liên tục có phim mới ra mắt. Tài tử chủ yếu chia sẻ về các dự án mới, kín tiếng về đời tư NETFLIX

Ma Dong Seok và huấn luyện viên thể hình, người mẫu Ye Jung Hwa bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 nhờ quen biết trong thời gian cùng hoạt động dưới trướng một công ty. Bất chấp khoảng cách 17 tuổi, cả hai hòa hợp trong mối quan hệ đồng thời âm thầm ủng hộ các hoạt động của nhau. Người đẹp này từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi 2016: "Vì chúng tôi đều thích tập thể dục, nên cả hai trở nên thân thiết nhờ chỉ dẫn nhau tập luyện. Ma Dong Seok có một nét duyên dáng đáng yêu và anh ấy rất thông minh". Trước khi xác nhận kết hôn, bộ đôi nổi tiếng nhiều lần bị đồn thổi sắp tổ chức đám cưới.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, anh đang là ngôi sao điện ảnh ăn khách tại Hàn Quốc đồng thời là diễn viên gốc Á gây chú ý ở Hollywood. Đằng sau vẻ ngoài cao lớn, cơ bắp và thô ráp, tài tử 53 tuổi gây ấn tượng với lối diễn giản dị, tự nhiên cùng những pha hành động chân thực, đẹp mắt. Những năm gần đây, anh liên tục gây được tiếng vang trên màn ảnh rộng khi góp mặt trong nhiều tác phẩm: Train to Busan, Along With the Gods (Thử thách thần chết), Trùm, cớm và ác quỷ, Biệt đội bất hảo, Eternals… Năm nay, ngôi sao xứ kim chi tái xuất với Badland Hunters, The Roundup: Punishment đồng thời tham gia một số dự án mới với vai trò diễn viên, nhà sản xuất.