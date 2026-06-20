Ma trận lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ'

Cơ quan CSĐT TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, bắt tạm giam gần 200 bị can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 612 tỉ đồng. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân chịu thiệt hại nặng nhất lên đến 8,5 tỉ đồng (cho 42 hợp đồng), trong khi người bị lừa ít nhất là 30 triệu đồng.

Cũng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can, trong đó 2 người bị khởi tố thêm tội "rửa tiền". Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an TP.Hà Nội, ước tính số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến 2.700 tỉ đồng và xác định có khoảng 17.000 hợp đồng với số lượng bị hại rất lớn. Tuy nhiên, cảnh sát mới chỉ ghi lời khai được 496 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt gần 182 tỉ đồng.

Nhắm thẳng vào người cao tuổi

Theo đại tá Chu An Thanh, tại Hà Nội, từ năm 2023 - 2025, các nhóm đối tượng thành lập 27 công ty để bán, môi giới cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Các đối tượng cầm đầu sẽ cung cấp thông tin khách hàng, kịch bản tư vấn và trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Lực lượng Công an TP.HCM ập vào khám xét một công ty lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ” Ảnh: CTV

Đại tá Thanh cho biết: "Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi để mời chào tham dự các hội nghị, hội thảo rồi nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch sang trọng mà không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt".

Các bị can trong đường dây lừa đảo tại TP.HCM có tuổi đời rất trẻ

Khi người dân đến hội thảo, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ giới thiệu về sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với giá từ 200 - 900 triệu đồng, tùy thời gian kỳ nghỉ và hợp đồng từ 5 - 40 năm. Cạnh đó, nhân viên đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với khách hàng đồng ý ký hợp đồng, đặt cọc ngay. Đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Nhiều người tin lời tư vấn đã ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Đối với khách hàng cũ đã mua hợp đồng, nhân viên tư vấn cũng hứa hẹn sẽ môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ giúp họ với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị hợp đồng nhưng với điều kiện phải ký tiếp hợp đồng môi giới và phải nộp tiền với nhiều lý do như đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ…

Toàn cảnh ma trận 'hợp đồng kỳ nghỉ' tại TP.HCM

Nhóm này cam kết với khách hàng sẽ chuyển nhượng hợp đồng sau khoảng 1 tháng, song trên hợp đồng môi giới sẽ ghi là 10 năm. Khi khách hàng đến làm việc liên quan hợp đồng thì các đối tượng tìm cách né tránh, viện đủ lý do để trì hoãn trách nhiệm thực hiện hợp đồng môi giới. Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội cho hay, để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi cũng như dụ dỗ người mới, các đối tượng cầm đầu liên tục đổi tên công ty, đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới.

Chiêu trò thao túng nạn nhân

Còn đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM, cho hay quá trình điều tra xác định có 11 công ty trên địa bàn mời chào, đăng thông tin cung cấp các gói du lịch dưới hình thức kỳ nghỉ dưỡng với nhiều tiện ích, lợi nhuận khi khách hàng đầu tư nhưng thực tế các gói du lịch không có thực.

Công an TP.Hà Nội lấy lời các của một số bị can để làm rõ hành vi lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”

Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, sau đó liên tục gọi điện mời tham gia các chương trình tri ân, tặng quà hoặc kỳ nghỉ miễn phí. "Tuy nhiên, đây chỉ là mồi nhử. Khi khách hàng đặt chân đến công ty, họ bị ép phải ngồi nghe tư vấn suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong không gian bị thao túng, các nhân viên liên tục bủa vây, giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ có giá trị từ 30 - 420 triệu đồng", đại tá Đạt thông tin.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng yêu cầu ký các hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi, thậm chí hướng dẫn vay ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Đến khi khách hàng yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, doanh nghiệp tiếp tục thao túng, khiến nạn nhân rơi vào vòng xoáy đóng tiền nhưng không thể thu hồi vốn.

Một bị hại cho biết vào năm 2023 có mua hợp đồng nghỉ dưỡng của một công ty tại TP.HCM với giá 250 triệu đồng, thời hạn sử dụng là 29 năm, mỗi năm được sử dụng 1 lần. Đến tháng 1.2024, Công ty cổ phần dịch vụ League of Resorts (LORS) có liên hệ và ngỏ ý thuê lại hợp đồng của bà trong vòng 2 năm.

Khi đến công ty, bà lại được dẫn dụ mua hợp đồng khác của LORS với giá 30 triệu. Thấy khách hàng không đồng ý, nhân viên của LORS liên tục đưa ra những lợi ích hấp dẫn như được đi nghỉ dưỡng trong vòng 3 năm (mỗi năm 1 chuyến) và được ở những nơi mà khách hàng muốn, đồng thời công ty đang có chính sách trả góp…

Đến ngày 12.1.2024, bà đã ký hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ" với LORS và trả trước 10 triệu đồng. Phía công ty hẹn khách hàng tiếp tục thanh toán phần còn lại vào ngày 20.1.2024. Tuy nhiên, bà không tiếp tục thực hiện hợp đồng vì nghi ngờ lừa đảo. Đến giữa năm 2025, phía LORS gọi điện cho bà và cho biết sẽ trả lại 10 triệu đồng trong hợp đồng đã ký. "Khi đến công ty như lịch hẹn, đội ngũ nhân viên của LORS lại thêm 1 lần nữa dụ dỗ tôi trả tiếp 20 triệu còn lại như đã thỏa thuận ban đầu", bị hại chia sẻ.