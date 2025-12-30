Mắc bệnh lý ‘khó nói’, người bệnh cần hơn cả là sự riêng tư và tin cậy

Trong bối cảnh đó, một cơ sở y tế vừa bảo đảm chuyên môn, vừa tôn trọng tuyệt đối sự riêng tư trở thành yếu tố then chốt giúp người bệnh an tâm điều trị. Tại Khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất với mô hình "một điểm dừng cho bệnh khó nói", người bệnh được thăm khám các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục trong không gian kín đáo, tế nhị và thoải mái, bảo đảm tuyệt đối quyền riêng tư. Đây không chỉ là nguyên tắc, mà là cam kết xuyên suốt trong toàn bộ quy trình tiếp nhận - thăm khám - tư vấn - điều trị.

Điều trị bệnh "khó nói": Không chỉ là chữa bệnh, mà còn là giải tỏa nỗi lo

Với các bệnh lý nhạy cảm này, người bệnh thường mang trong mình nhiều câu hỏi nhưng lại ngại mở lời: bệnh lây từ đâu, có chữa khỏi không, nguy cơ tái phát ra sao, liệu có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay đời sống tình dục về sau? Hiểu rõ tâm lý đó, đội ngũ y bác sĩ tại Khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất không chỉ tập trung vào chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, mà còn dành thời gian tư vấn kỹ lưỡng, giải thích rõ ràng và dễ hiểu cho từng trường hợp.

Người bệnh được tiếp cận các phác đồ điều trị cập nhật mới nhất, cá thể hóa theo tình trạng bệnh, mức độ tổn thương và yếu tố nguy cơ đi kèm. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát triệu chứng, mà hướng đến điều trị triệt để, hạn chế tái phát và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người bệnh cũng như "đối tác" của họ.

Bác sĩ nói gì về rào cản lớn nhất của người bệnh?

Theo chia sẻ của TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú - Phụ trách khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất: "Đối với các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, giang mai, lậu… rào cản lớn nhất của người bệnh không chỉ là vấn đề bệnh tật mà còn là tâm lý e ngại, khó chia sẻ. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt yếu tố riêng tư, tế nhị và tôn trọng người bệnh lên hàng đầu trong quá trình thăm khám và tư vấn điều trị".

TS Tú cũng nhấn mạnh, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, phần lớn các bệnh lý này hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, giảm thiểu biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điều quan trọng là người bệnh cần vượt qua rào cản tâm lý để chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín.





Vì sao người bệnh có thể an tâm khi thăm khám tại Bệnh viện Thống Nhất?

Không chỉ sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất còn xây dựng mô hình "một điểm dừng cho bệnh khó nói" với quy trình thăm khám khoa học, kín đáo và nhân văn. Mọi thông tin cá nhân và tình trạng bệnh lý đều được bảo mật nghiêm ngặt. Thái độ tiếp đón nhẹ nhàng, tôn trọng giúp người bệnh cảm thấy được lắng nghe, không bị phán xét hay áp lực tâm lý.

Bên cạnh đó, người bệnh còn được tư vấn các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe tình dục an toàn, cũng như hướng dẫn theo dõi lâu dài sau điều trị để hạn chế nguy cơ tái phát.





Đồng hành bền bỉ cùng người bệnh trên hành trình điều trị

Với phương châm "chuyên môn vững vàng - thấu hiểu tâm lý - kín đáo tuyệt đối", TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú và tập thể Khoa Da liễu - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Thống Nhất cam kết đồng hành cùng người bệnh trong việc điều trị những vấn đề "khó nói", giúp người bệnh an tâm hơn, tự tin hơn và chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải các vấn đề nghi ngờ liên quan đến bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, đừng để sự e ngại khiến bệnh trở nên phức tạp hơn. Thăm khám sớm chính là cách bảo vệ bản thân và những người bạn yêu thương.