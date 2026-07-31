Mặc cho đẹp, cho sang, bí kíp nằm ngay trong một khoanh tròn trên Galaxy S26 Ultra

S26 Ultra là chiếc điện thoại được nhiều tín đồ thời trang tin tưởng sử dụng

Khoanh tròn để giải mã "mê cung" thời trang

Với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội và internet, việc tiếp xúc với hình ảnh, video về thời trang hiện không còn khó với nhiều người. Tuy nhiên, giữa việc xem nhiều ấn phẩm thời trang và việc sở hữu một phong cách ăn mặc cuốn hút lại là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau.

Có nhiều rào cản cho vấn đề trên, chủ yếu đến từ việc người trẻ không có thông tin về các sản phẩm thời trang mà người mẫu hay những người có tầm ảnh hưởng sử dụng. Thực tế, ngay cả với những người có hiểu biết chuyên môn, việc nhận diện được thiết kế của các nhà mốt không phải chuyện đơn giản. Độ khó tăng lên khi mỗi outfit là tổng hòa của rất nhiều thành phần, từ áo quần đến giày dép, túi xách, trang sức… được phối kết hợp theo chủ đích riêng. Không có thông tin về tên gọi, xuất xứ, nơi mua sắm, mức giá… đồng nghĩa với việc khó tìm được item đó để bổ sung vào tủ đồ.

Với khả năng quét hình tự động và hiểu toàn bộ nội dung trên màn hình, Circle to Search 3.0 là giải pháp cho các tín đồ thời trang

Tính năng Circle to Search 3.0 (Khoanh tròn để tìm kiếm nâng cao) trên Galaxy S26 Ultra là "chìa khóa" để thoát khỏi "mê cung" thời trang nói trên. Ưu điểm của công cụ này là khả năng quét hình ảnh tự động, hiểu toàn bộ nội dung trên màn hình mà không cần người dùng phải xác định từng đối tượng riêng lẻ. Tiếp đó, Circle to Search 3.0 có thể tìm kiếm chủ động, phân tích hình ảnh trên màn hình để so sánh, tìm kiếm nhiều đối tượng cùng lúc trong một ảnh. Nhờ đó chỉ với một khoanh tròn trên toàn bộ trang phục, Circle to Search 3.0 phân tích từng món đồ, trả về các kết quả liên quan của từng món mà không cần người dùng phải khoanh tròn thủ công từng đối tượng.

Tính ứng dụng cao, linh hoạt trên nhiều nền tảng

Circle to Search 3.0 trên Galaxy S26 Ultra không chỉ hoạt động giới hạn ở ảnh chụp hay video mà còn có thể sử dụng khi lướt web, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng phát video… Do đó, những người cần chỉn chu phong cách hay thường xuyên thay đổi trang phục mỗi ngày như dân công sở sẽ tìm thấy nhiều gợi ý thú vị từ tính năng này.

Quen thuộc nhất là việc bắt trend thời trang thần tốc trên mạng xã hội. Bất cứ khi nào lướt Facebook hay Instagram và bắt gặp một outfit yêu thích, bạn chỉ việc nhấn giữ phím Home của Galaxy S26 Ultra, khoanh tròn lên toàn bộ trang phục, nhấn tùy chọn "Tìm phong cách" và máy sẽ trả về thông tin của từng thành tố như áo, quần, nón, túi xách, giày… Từ kho thông tin đa dạng này, dân công sở sẽ dễ dàng nắm được tên gọi của một món đồ đang hot, mức giá, nơi mua sắm cùng các bài viết/trang báo có đề cập đến chúng gần đây. Việc bắt trend thời trang nhờ đó mà đơn giản hơn rất nhiều.

Circle to Search 3.0 có thể tìm từng món đồ trong ảnh hay video của các influencers khi bạn lướt mạng xã hội

Tín đồ thời trang cũng có thể sử dụng Circle to Search 3.0 trên Galaxy S26 Ultra khi lướt tạp chí thời trang, xem hình Fashion Week… qua đó nâng cao kiến thức thời trang cũng như gu thẩm mỹ của bản thân. Không chỉ dừng ở việc trả kết quả có liên quan, Circle to Search 3.0 còn cung cấp các đánh giá tổng thể về cách phối đồ, phong cách mà nhân vật trong ảnh đang theo đuổi và lời khuyên nếu bạn muốn áp dụng chúng trong thực tế.

Khi xem video YouTube, TikTok… người dùng cũng không cần phải dừng video để thực hiện việc tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc bạn nhấn phím Home, Galaxy S26 Ultra sẽ tự động "đóng băng" khoảnh khắc trên video để người dùng thực hiện việc khoanh tròn. Ngoài các kết quả chính xác, Circle to Search 3.0 còn trả về các kết quả tương tự, giúp người dùng có thêm lựa chọn thời trang với mức giá phù hợp hơn, kênh mua sắm dễ tiếp cận hơn. Điều này cũng hữu ích khi người dùng lên kế hoạch du lịch và muốn tham khảo phong cách của influencer yêu thích, với ngân sách phù hợp.

Circle to Search 3.0 phân tích từng món đồ, trả về các kết quả liên quan của từng món

Thao tác sử dụng đơn giản, hoạt động trên nhiều nền tảng khác nhau giúp Circle to Search 3.0 trên Galaxy S26 Ultra phát huy tính ứng dụng mạnh mẽ với nhiều đối tượng người dùng. Giờ đây, câu hỏi hôm nay mặc gì sẽ không còn làm khó được dân công sở, giúp các nàng luôn ngập tràn cảm hứng đến văn phòng mỗi ngày.