‘Mặc kệ trái chiều’: Hành trình mang bầu đầy tự tin và ‘yêu mình’ của KOL Fansie

Từ chiếc que thử thai bất ngờ đến cuộc sống rẽ sang trang mới

Ba năm trước, vào đúng sinh nhật của chồng, Fansie đã tặng anh một món quà đặc biệt - que test thai với hai vạch. "Đó là khoảnh khắc cuộc đời chúng tôi sang trang hoàn toàn mới", Fansie chia sẻ. Tin vui bất ngờ không chỉ là niềm hạnh phúc tràn ngập mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

"Cảm giác vừa sướng vừa áp lực", cô thổ lộ về những ngày đầu mang thai. Như nhiều mẹ bầu khác, Fansie cũng phải đối mặt với những triệu chứng khó chịu của thai kỳ. Nhưng điều làm nên khác biệt chính là cách cô tiếp cận và vượt qua những thử thách này.

Tuyên ngôn "mặc kệ": Khoa học đánh bại định kiến

Trái ngược với hình dung về một mẹ bầu "đi nhẹ nói khẽ cười duyên", Fansie thừa nhận mình thuộc tuýp người "cứ ngồi yên là mệt mỏi ốm nghén". Điều này khiến cô phải đối mặt với không ít ý kiến "trái chiều" từ những người xung quanh vô tình áp đặt một khuôn mẫu mẹ bầu truyền thống lên cô.

Chính trong những lời định kiến ấy, Fansie đã biến sự "mặc cảm" thành "mặc kệ". Đây là bí quyết giúp cô vượt qua những định kiến và lựa chọn tận hưởng thai kỳ theo cách khoa học. Mặc kệ định kiến "trời sinh voi sinh cỏ", cô lựa chọn tiêm đủ mũi vắc xin tiền hôn nhân và chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng trước khi mang thai. Cô vẫn "nhảy múa, bê tạ, lắng nghe cơ thể của mình" mặc kệ lời phán xét "tập như thế sau đẻ ra làm sao ráng chịu". Đặc biệt, Fansie luôn tự tin khoe "dáng vẻ số 6" khi mang thai chẳng quan tâm đến lời bàn tán "bầu có gì đẹp đẽ mà khoe ra".

"Lý do mình có thể mặc kệ như thế là mình yêu bản thân, chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài", Fansie giải thích. Nhờ đó, Fansie đã biến thai kỳ thành một "hành trình yêu bản thân" từ trong ra ngoài.

Một trong những điều khiến nhiều mẹ bầu bất ngờ khi biết đến câu chuyện của Fansie chính là việc cô gần như không gặp phải những vấn đề sức khỏe thường gặp trong thai kỳ. "Cả thai kỳ mình không bao giờ bị chuột rút, đau mỏi", Fansie chia sẻ. Điều này không chỉ đến từ chế độ tập luyện đều đặn mà còn nhờ vào việc bổ sung dưỡng chất khoa học.

Nhìn lại hành trình 3 năm trước, Fansie nhận ra rằng: "Có con rồi mới thấy, người mẹ như chúng mình rất cần được yêu thương và chăm sóc. Mình khỏe mạnh thì mới lo được cho con". Và câu nói "yêu con là bản năng, còn yêu mình là cả hành trình" đã trở thành kim chỉ nam của cô trong giai đoạn mang thai.