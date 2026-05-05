Mắc kẹt trên du thuyền mang virus chết người, hành khách nói gì?

Những hành khách mắc kẹt trên một tàu du lịch ngoài khơi bờ biển Tây Phi ngày càng lo sợ và bất an vào hôm 4.5 khi các nhân viên y tế sơ tán những người có triệu chứng nhiễm virus hanta, sau khi có 3 người tử vong trên tàu mà nguyên nhân có thể là do lây lan trên tàu.

Anh Jake Rosmarin, một blogger du lịch người Mỹ, nằm trong số 150 người bị mắc kẹt trên tàu MV Hondius.

Anh chia sẻ: “Có rất nhiều điều không chắc chắn, và đó là phần khó khăn nhất. Tất cả những gì chúng tôi muốn lúc này là cảm thấy an toàn, được rõ ràng và được về nhà".

Virus hanta, thường do loài gặm nhấm mang mầm bệnh, không lây truyền dễ dàng giữa người với người.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nguy cơ đối với cộng đồng là thấp.

Tàu MV Hondius cập cảng ngoài khơi Cape Verde hôm 4.5 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, chính quyền quốc đảo Cape Verde cho biết họ không cho phép tàu du lịch mang cờ Hà Lan này cập cảng như một biện pháp phòng ngừa y tế công cộng.

Đơn vị vận hành tàu, Oceanwide Expeditions, cho biết họ đang "xử lý một tình huống y tế nghiêm trọng" và đang xem xét khả năng sàng lọc hành khách và cho họ xuống tàu tại quần đảo Las Palmas và Tenerife hay không.

Chính quyền cho biết những người tử vong bao gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức.

Những người khác cũng nhiễm virus, bao gồm một công dân Anh đã rời tàu trước đó và đang được điều trị tại Nam Phi.

Theo tài liệu của công ty, tàu Hondius rời miền nam Argentina vào tháng 3, đi qua vùng đất liền Nam Cực, quần đảo Falkland, Nam Georgia, đảo Nightingale, Tristan, St Helena và Ascension trước khi đến vùng biển Cape Verde vào ngày 3.5.

Virus hanta có thể gây bệnh hô hấp gây tử vong, lây lan khi phân và nước tiểu của loài gặm nhấm bay vào không khí.

Không có loại thuốc đặc trị nào để điều trị virus hanta, do đó việc điều trị tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, bao gồm đặt bệnh nhân vào máy thở trong các trường hợp nghiêm trọng.

Virus hanta thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, như mệt mỏi và sốt, ttrong giai đoạn từ một đến tám tuần sau khi phơi nhiễm.